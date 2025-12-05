12/4¡ÊÌÚ¡Ë¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¡ªÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¡¡¡ÖÍµ¡ÇÀ¶È¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÎàÇÀ±à¡ßÎà½Î¥×¥é¥¹¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÎ¤Ãæ±û¤³¤É¤â¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò12/13¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹
ÆàÎÉ¤È»°½Å¤Î¼«¼ÒÇÀ¾ì¤«¤éÄ¾Á÷
³ô¼°²ñ¼Ò ÎàÀß·×¼¼¡ÊËÜ¼Ò¡¦Âçºå»ÔÍäÀî¶è ¼ÒÄ¹¡¦°¤Éô¹É¡ËÇÀ±à»ö¶ÈÉô¡ÖÎàÇÀ±à¡×¤ÎÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¤¬12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÍµ¡ÇÀ¶È¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Îà½Î¥×¥é¥¹¡ßÎàÇÀ±à¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÎ¤Ãæ±û¤³¤É¤â¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ÖÍµ¡ÇÀ¶È¤ÎÆü¡×¤Ï12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¤ÎÅ¹Æâ
ÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¤ÎÅ¹Æâ
¾¦ÉÊ
ÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹ÊÞÌ¾¡§ÎàÇÀ±àÄ¾Çä½ê ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©560-0081 ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤ËÌÄ®£³ÃúÌÜ£±－£´(https://www.google.com/maps/search/%E3%80%92560-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%8C%97%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%94+%E9%A1%9E%E5%A1%BE%E5%8D%83%E9%87%8C%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%95%99%E5%AE%A4/@34.813302,135.496751,15z?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)¡Ê¡ÖSenri LOOP¡×1³¬¢¨¼«¼Ò¤Î¿·»ÜÀß¡¢GoogleMap¤Ç¤Ï¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹ÀéÎ¤Ãæ±û¶µ¼¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË10:30～20:00¡¢ÆüÍË¡¦½ËÆü10:30～19:00
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÀéÎ¤Ãæ±û±Ø¡×ÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¡§Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÆÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¡ÊÀéÎ¤Âè3Ãó¼Ö¾ì(https://ruinouen.rui.ne.jp/access/)¡¢5Âæ¡¢2000±ß°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¡ÊÅöÆü¤Î¤ß¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë1»þ´ÖÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹·ô¤òÈ¯¹Ô¡Ë
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÎàÇÀ±à¡ßÎà½Î¥×¥é¥¹¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÎ¤Ãæ±û¤³¤É¤â¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¡ÖÍµ¡ÇÀ¶È¤ÎÆü¡×¡Ê12/£¸¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÎàÇÀ±à¡ßÎà½Î¥×¥é¥¹¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÎ¤Ãæ±û¤³¤É¤â¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎàÇÀ±à¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÎ¤Ãæ±û¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Çä¤ê¾ì¡Ê¡ÖSenri LOOP¡×1³¬¥Ô¥í¥Æ¥£¡Ë¤ËÎ©¤Á¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌîºÚ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ±à»ö¶ÈÉô¡ÖÎàÇÀ±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1999 Ç¯¡¢·ÐºÑ´íµ¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÇÀ¤ÎºÆÀ¸¡×¤ò ÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÇÀ±à»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ 2014 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¤ò·Ò¤°Ä¾Çä½ê¤ò³«Àß ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó600Ì¾¤Î¶¨Æ¯À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÏÇÝ¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÎàÇÀ±à¤ÎÆÃÄ¹¤ò ³è¤«¤·¡¢2018 Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¶¨Æ¯ ¼ÔÍÍ¤È¤Î°Û¶È¼ïÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÃæÅçÆîÊýÅ¹
11·î15Æü¤ËÆàÎÉ¿·»ÜÀß¡ÖVUTAI¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎàÇÀ±à¡ÊÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡Ë¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¡ÖÇÀ¤È¡×³Ø¤Ó¤Î¶¦ÁÏµòÅÀ¤ò·úÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÇñµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¶µ°é»ö¶ÈÉô¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹ ÀéÎ¤Ãæ±û¶µ¼¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¤òÁÏ¶È¤·¡¢1975Ç¯¤Ë¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂçºåËÌÀÝ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌÌî¡¦°ñÌÚ¡¦ËÃæ¹â¹»¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö³ØÎÏ¤â¿Í´ÖÎÏ¤â°é¤Æ¤ë¿Ê³Ø½Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢15Ëü¿Í°Ê¾å¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¿Ê³Ø¤ä¼õ¸³¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³¶³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÎÏ¤ò¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå¤ËÈ¼¤¤¡¢º£°ìÅÙ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÂÎÀ©¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÈÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¶µÌ³ÂÎÀ©¤âºþ¿·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¡Ö¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ê¿·²ÝÄøÆþ»î¡Ë¡×¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ´°Á´Ìµ½þ²½¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î¶µ°é¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Îà½Î¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤Î¾å¾º¤È»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤Î¹ç³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤ÎÈ¯¸«¤ÈÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¥×¥é¥¹¡Ê¡Ü¡Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¾Î¤ò¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¤Ï¡¢¡Ö³èÎÏ¡×¤È¡ÖÃÎ¼±¤ÎÃµµá¡×¤òÉ½¤¹²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥×¥é¥¹¤Îµ¹æ¡Ê+¡Ë¤Î±Æ¤¬¿ ¤Ó¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îà½Î¥×¥é¥¹¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤ÈËÜµ¤¤ò¤Ò¤¤À¤¹¿Ê³Ø½Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤È¤Þ¤À¸«¤ÌÄ¹½ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎàÀß·×¼¼¡ÊÆÉ¤ß¡§¤ë¤¤¤»¤Ã¤±¤¤¤·¤Ä¡Ë¤Ï¡¢21À¤µª¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é¡¦ÇÀ¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡§³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤òÀß·×¤¹¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÎàÀß·×¼¼
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1972Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô ¹É
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç4-3-2 Îà¥Ó¥ë¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ 5-38-3¡¡³÷ÅÄÄ«Æü¥Ó¥ë¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§Àß·×»ö¶ÈÉô ÎàÀß·×¼¼¡¢¶µ°é»ö¶ÈÉô¡ÖÎà½Î¥×¥é¥¹¡×¡ÖÎà³Ø¼Ë¡×¡Ö¼«Á³³Ø¼Ë¡×¡Ö¤·¤´¤È³Ø¼Ë¡×¡¢ÇÀ±à»ö¶ÈÉô ÎàÇÀ±à¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ»ö¶ÈÉô ÎàÂðÇÛ¡¢±ÄÁ¶»ö¶ÈÉô¤Î£µ¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.rui.ne.jp/