¡ØandGIRL¡ÙÅß¹æ¤Ï12·î5Æü(¶â)È¯Çä¡¡ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡¢ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ÏA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤¬ÊÔ½¸À©ºî¡¦È¯¹Ô¤¹¤ë½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØandGIRL¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤ËÅß¹æ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î´ÅÉþ¡É¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤»ä(¥Ïー¥È)¡×¤¬ÂçÆÃ½¸¤Îº£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¤òÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¤òA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÉ½»æ:Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡Õ
¡Ô¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡ÛÉ½»æ:º´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¡Õ
¢£¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡ÛÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡ª
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¤Î¥«¥Ðー¥¬ー¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØandGIRL¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡ª½À¤é¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë»ÅÁð¤¬Èà½÷¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È°¦¤é¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÅß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤ä¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³¤³°¥í¥±¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë10Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤ë½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó
¢£º´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤¬¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡ÛÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª
°ìÊý¡¢¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Ä«¤ÎÆüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤âÈäÏª¡£Â©¤òÆÝ¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿²¼¼¤Ç¤Î°ìËç¤ä¡¢ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÆ·¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£¹æ¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤¾Ð´é¤È¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¡ª¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ó¥Í¥ê¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤ò¥¢¥×¥Ç¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤°µ¨Àá¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯(¥Ïー¥È)
¤µ¤é¤ËÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î´ÅÉþ¡É¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤»ä(¥Ïー¥È)¡×¡£¥¢¥é¥µー¥¬ー¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¾åÉÊ¤µ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´Å¤µ¤¬¤¿¤À¤è¤¦Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÅÄÁï»Ò¤µ¤ó¤È²¬ºê¼Ó³¨¤µ¤ó¤¬¡¢¤·¤ã¤ì¸«¤¨¸ú²ÌÈ´·²¤ÎºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È Method¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³ー¥Ç¤ò¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤È¾®ÎÓÍ³°Í¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡Ö¸«¤»¤¿¤¤°õ¾ÝÊÌ¡ªÁ´Êý°Ì¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅß¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³ー¥Ç¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥ºÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¡¢¥¬ー¥ë¤Î¡È¾ù¤ì¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥â¥ÆÉþ¤ò¹¾Æ£É´¹á¤µ¤ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÅ»¤¦¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡È½÷¤Ã¤Ý¤¤¡É¤Ï¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤Ù¤·¡ª¡×¡£
¤½¤·¤Æ½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤ÈµÜËÜçýÍ³¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¦¥¿ー´ë²è¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡ªÃå²ó¤·ÎÏ¹â¤á¤Ê¥³ー¥È¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¡¢Îä¤¨¹þ¤àµ¨Àá¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼Ì¿¿º¸¤è¤ê)²¬ºê¼Ó³¨¤µ¤ó¡¢µÜÅÄÁï»Ò¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¡¢¹¾Æ£É´¹á¤µ¤ó
¡Ö¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¤´Ë«Èþ¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤ËÜÌ¿¥¸¥å¥¨¥êー¤òÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬¥¢¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¿Í¥á¥¤¥¯¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄ¹°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ëº£¤É¤¤Ê¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¾Æ£É´¹á¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±¿¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Î³«±¿ÂçºîÀï2026¡×´ë²è¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ªÍû²ÈÍ©ÃÝÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë³«±¿¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¤ò¹âÍüÎ×¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¡È±¿¤ò°é¤à¡É¤ª¤·¤ã¤ì³«±¿É÷¿å¡×¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦×½×½¹ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÀê¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÃå²ó¤·¥Æ¥¯¤ä¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î½ä¤êÊý¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¡¢±¿µ¤¤âµ¤Ê¬¤â¤°¤Ã¤È¾å¤ò¸þ¤¯Åß¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
(¼Ì¿¿º¸¤è¤ê)½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¡¢µÜËÜçýÍ³¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¡¢¹âÍüÎ×¤µ¤ó
¢£Ý¯ºä46 »Í´üÀ¸¤ÎÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó¤¬¡ØandGIRL¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯4·î¤ËÝ¯ºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»Í´üÀ¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ØandGIRL¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó¡ª¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¶¤Ã¤¯¤êÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥¹¥Èー¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¾®Êª¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÑÛ¡¹¤·¤¤Æ·¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤äºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë½Ð²ñ¤¤Ãç¤ò¿¼¤á¤¿Æ±´ü¡¦º´Æ£°¦ºù¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÁÇ´é¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡£¡ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·ー¥ó¤äÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ê¼êÅÚ»º¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¡È¤³¤ì¤¢¤²¤¿¤¤(¥Ïー¥È)¡É¤¬ÀäÂÐ¸«¤Ä¤«¤ë¡¢¤È¤¤á¤¥®¥Õ¥ÈGuide¡×¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÎ®¹Ô¤É¿¿¤óÃæ¡É¤ò°ìµ¤¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤Ç¤¤ë¡ÖandGIRLÅª¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥ÉAward 2025¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥¢¥é¥µー¥¬ー¥ë¤Î¤¿¤á¤Î´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¾ðÊóËþºÜ¤Î°ìºý¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØandGIRL¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØandGIRL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¤¤¡Ö¥¬ー¥ë¡×¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤Ø¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2012Ç¯10·î¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤¹¡£2020Ç¯9·î¤ÎµÙ´©¤Þ¤Ç½Ü¤Ê¥á¥¤¥¯¤äºÇ¿·¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¥¥é¥¥éOL¤¿¤Á¤Îº£¤¹¤°ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¸«¤¿¤¤¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤ÍÍ¡¹¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ´©°Ê¹ß¤Ï¡ØandGIRLweb¡Ù( https://www.andgirl.jp/ )¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éü´©¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëº¬¶¯¤¤À¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢2023Ç¯3·î¤Ëµ¨´©»ï¤È¤·¤ÆÉü´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À¸¡ØandGIRL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥é¥¥é´¶¡×¡Ö¥â¥Æ(¥Ïー¥È)¡×¡Ö¼ÂÍÑÅª¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢»Å»ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍß¤Ð¤ê¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿Âç¿Í¥¬ー¥ë¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¡Ö»¨»ï¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Ç¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
