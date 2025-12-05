¥ª¥ê¥³¡¢£Ì£Ç£Â£Ô£Ñ¡Ü¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å»ØÉ¸£²£°£²£µ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇßµÜ¡¡¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ê¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë LGBTQ+¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢LGBTQ+¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡õ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þµ¯ÅÀ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÀïÎ¬¤ÈÂª¤¨¡¢¡È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤Î³èÎÏ¡É¤È¤·¡¢Á´¼Ò°÷¤¬ LGBTQ+¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤ª¤è¤ÓÀ¼«Ç§¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤Î¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íý²ò¿»Æ©¤È¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢LGBTQ+¤ÎAlly¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¾¶È°÷¥ê¥½ー¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊERG¡Ë¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ERG¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢LGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤äÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯5·î¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡õ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£·î´Ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Íý²òÂ¥¿Ê¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢·¼È¯³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥³¤ÏÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¤Î»Üºö¤äÊý¿Ë¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò°÷¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³èÌö¡¦À®Ä¹¤Ç¤¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¤È¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Ï¡¢LGBTQ+¤Ê¤ÉÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëwork with Pride¤¬2016Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë LGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î¼è¤êÁÈ
¤ß¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
Policy¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë¡¢Representation¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢Inspiration¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë¡¢Development¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡¢Engagement/Empowerment¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡Ë¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ØÉ¸Æâ¤Ç»ØÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅÀ¿ô¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
