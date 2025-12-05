¡ã2025Ç¯¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿´ÁÊýÌô¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯É½¡ª¡ä¡ÖKAMPO OF THE YEAR 2025¡×
¡¡´ÁÊýÌô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤È°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ä¡¢2025Ç¯¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î´ÁÊýÌô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖKAMPO OF THE YEAR 2025¡×¤ò¡¢12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÀ¸³è¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëÉÔÄ´¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç´ÁÊý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2022Ç¯¤è¤ê¡ÖKAMPO OF THE YEAR¡×¤òÇ¯Ëö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢²Æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤äÎãÇ¯¤è¤êÇß±«¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Éµ¤¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Î´ÁÊýÌô¤ÎÏÃÂê²½¤«¤é³èÍÑ¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤ß¤¨¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¸³è¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡ÖKAMPO OF THE YEAR 2025¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKAMPO OF THE YEAR 2025¡×¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡ü¹ñÆâ¤Î´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤³ÈÂç
¡ü´ÁÊýÌô¥æー¥¶ー¤Î¿þÌî¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¡¦Ãæ¹âÇ¯ÁØÃæ¿´¤Ë³ÈÂç
¡ü2025Ç¯¤Ï¡ÖËã°É´ÅÀÐÅò¡×¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¡¿º£Ç¯ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÈÉ´Æü³±¡É¤â±Æ¶Á¤«
¡ü2025Ç¯¤Î´ÁÊý¥È¥ì¥ó¥É£±.¡§²Æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¹ß¿åÎÌÉÔÂ¤¬´ÁÊýÌô¥Ëー¥º¤Ë¤â±Æ¶Á
¡ü2025Ç¯¤Î´ÁÊý¥È¥ì¥ó¥É£².¡§SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¹¤¬¤ë´ÁÊýÌô³èÍÑ
¡¡¡¡¡È»ÔÈÎ¤ÎÀ¾ÍÎÌô¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¡ÉÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¾É¾õ¤Ë´ÁÊýÌô¤Î¥Ëー¥º¤¢¤ê
¡ü2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï²Æ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ë¡ÈÆóµ¨²½¡É¤¬´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á!?
¡ã¡ÖKAMPO OF THE YEAR 2025¡×¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¾Ò²ð¡ä
¡ü ¹ñÆâ¤Î´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤³ÈÂç
¡¡Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë°ìÈÌÍÑ´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ï¶áÇ¯ÈùÁý¡¦²£¤Ð¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢°åÎÅÍÑ´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤ÏÄ¾¶á6¥öÇ¯³ÈÂç·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ´ÁÊýÌô¥æー¥¶ー¤Î¿þÌî¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¡¦Ãæ¹âÇ¯ÁØÃæ¿´¤Ë³ÈÂç
¡¡°ìÈÌÍÑ´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ØÆþ¸Ä¿ô¤ÈÍèÅ¹¼Ô¿ô¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿¹ØÇã»Ø¿ô¤ÎÊÑÁ«¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Ä¾¶á7¥öÇ¯¤Ç20Âå¡¦30Âå¤Î´ÁÊýÌô¼ûÍ×¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢50Âå¤ÎÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î´ÁÊýÌô¤Î¼çÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ÈÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü2025Ç¯¤Ï¡ÖËã°É´ÅÀÐÅò¡×¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¡¿º£Ç¯ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÈÉ´Æü³±¡É¤â±Æ¶Á¤«
¡¡°ìÈÌÍÑ´ÁÊýÌô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯11·î～2025Ç¯10·î¤Î´ü´Ö¤ÇºÇ¤â¿Ä¹Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿½èÊý¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢áâ¤¬ÀÚ¤ì¤Å¤é¤¤·ã¤·¤¤³±¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ØËã°É´ÅÀÐÅò¡Ê¤Þ¤¤ç¤¦¤«¤ó¤»¤¤È¤¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿2018Ç¯°Ê¹ß´µ¼Ô¿ô¤¬ºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÈÉ´Æü³±¡É¤ÎÎ®¹Ô¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢³±¾É¾õ¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü 2025Ç¯¤Î´ÁÊý¥È¥ì¥ó¥É£±.¡§²Æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¹ß¿åÎÌÉÔÂ¤¬´ÁÊýÌô¥Ëー¥º¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý°¤¹¤ë¥Ë¥¥Ó¤äÇ®Ãæ¾É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¡Ø½½Ì£ÇÔÆÇÅò¡Ê¤¸¤å¤¦¤ß¤Ï¤¤¤É¤¯¤È¤¦¡Ë¡Ù¤ä¡ØÃÝÍÕÀÐ¹ÑÅò¡Ê¤Á¤¯¤è¤¦¤»¤Ã¤³¤¦¤È¤¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ½èÊý¤¬¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü2025Ç¯¤Î´ÁÊý¥È¥ì¥ó¥É£².¡§SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â¹¤¬¤ë´ÁÊýÌô³èÍÑ
¡¡È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ç¯æù±ê¤Ê¤É¡È»ÔÈÎ¤ÎÀ¾ÍÎÌô¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¡É¾É¾õ¤Ç¥Ëー¥º¤¢¤ê
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´ÁÊýÌô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥¥Ó¤ä¼¾¿¾¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ø½½Ì£ÇÔÆÇÅò¡Ù¤È¡¢ÉÔÌ²¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÉÔ°Â¤Î²þÁ±¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ø²ÃÌ£µ¢ç£Åò¡Ê¤«¤ß¤¤Ò¤È¤¦¡Ë¡Ù¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë20Âå¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Î´ÁÊýÌô¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20Âå½÷À¤ÎÇä¤ì¤¿´ÁÊýÌô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ç¯æù±ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇÓÇ¢ÄË¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ø¸ÞÎÔ»¶¡Ê¤´¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ù¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¾É¾õ¡¢ç¯æù±ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡È»ÔÈÎ¤ÎÀ¾ÍÎÌô¤Ç¤ÏÂÐ½è¤·¤Å¤é¤¤¡ÉÉÔÄ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÀøºßÅª¥Ëー¥º¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÁÊýÌô¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎãÇ¯¤Ï8·î¤ËºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø½½Ì£ÇÔÆÇÅò¡Ù¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï6·îº¢¤Ë·îÊÌÈÎÇäµ¬ÌÏ¤¬¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤ÈÎÇä¿å½à¤¬Â³¤¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈÎÇäµ¬ÌÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ï´ÁÊý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÁÊýÌô¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤«¤é°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¼«¼Ò°ì´ÓÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¤Î²ÁÃÍ¤äÊë¤é¤·¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ï´ÁÊý»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÍÑÊ¬Ìî¤È°ìÈÌÍÑÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥¨¤Î´ÁÊý¡×¤È¤·¤Æ»ö¶È°ìÂÎ¤Ç´ÁÊýÌô¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î·ò¹¯¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£