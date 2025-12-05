¡Ú¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³¡×2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³¡ÖÀìÍÑ¼¼¥·¥¢¥¿ー¡×
¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ºäÅ¸À¸¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¡ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¶õ´Ö¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆÃÄ¹¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î»ëÄ°¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¡£¥Ó¥®¥Êー¤«¤éËÜ³ÊÇÉ¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©720-0815¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÌî¾åÄ®2-18-35
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§084-999-6021
Email¡¡¡¡¡¡¡§fukuyama@avac.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§11¡§00～19¡§00¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¦¿åÍËÄêµÙ¡Ë
Å¹Ä¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´ä±Ê¡¡·¼»Ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://corp.avac.co.jp/contents/shop/fukuyama
¢£¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Ï
¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤«¤é¶õ´ÖÀß·×¡¦»Ü¹©¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ð¥Ã¥¯±¿±Ä¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸Í·ú¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦ÀìÍÑ¼¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤½»´Ä¶¤Ë±þ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê»ëÄ°¶õ´Ö¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÊ¡»³¡×¤ÎÆÃÄ¹
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÍÑÅÓ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î»ëÄ°¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¼ÂºÝ¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±. ÀìÍÑ¼¼¥·¥¢¥¿ー¡ÊËÜ³ÊË×Æþ·¿¡Ë
¡ÖÀìÍÑ¼¼¥·¥¢¥¿ー¡×ÀµÌÌ¡Ê150¥¤¥ó¥Á¡¿8KÂÐ±þ¡Ë
- ÀÖ¤¤ÅÅÆ°¥«ー¥Æ¥ó¡ÊåËÄ¢¡Ë¡¿¤Ò¤ÊÃÅ¹½Â¤¤ÎËÜ³Ê·à¾ì¥¹¥¿¥¤¥ë
- VictorºÇ¿·8K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖDLA-V800R¡×¡Ü150¥¤¥ó¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó
- ºÇÂç15ch¡Ê7.2.6ch¡Ë¹½À®¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¡Dolby Atmos¡¿DTS:X¡¿Auro-3DÂÐ±þ
- 1µ¡´ï1²óÏ©¤ÎÀìÍÑÅÅ¸»´Ä¶¤Ë¤è¤êµ¡´ïÀÇ½¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø
- ²ÈÄíÍÑ¡õ·à¾ìÍÑ¥¹¥Ôー¥«ーÁÐÊý¤Î»ëÄ°Èæ³Ó¤¬²ÄÇ½
¡ÖÀìÍÑ¼¼¥·¥¢¥¿ー¡×¸åÊý¡Ê¤Ò¤ÊÃÅ¹½Â¤¡¦·à¾ì¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ÎË×Æþ´¶¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¡Ë¤òºÇ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÀìÍÑ¼¼¥·¥¢¥¿ー¡×¥³ー¥Êー¤Ï¡¢´°Á´°Å¼¼¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢150¥¤¥ó¥Á¤ÎÄ¶Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä17ËÜ¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è´Û¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç±Ç²èºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥µー¥ÈºîÉÊ¡¢ÇÛ¿®±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡¢¶Ë¾å¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥ê¥Ó¥ó¥°¥·¥¢¥¿ー¡ÊÀ¸³è¶õ´Ö·¿¡Ë
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¥·¥¢¥¿ー¡×ÀµÌÌ
- Ä¹¾ÇÅÀ4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖEPSON EH-TW7100¡×¡ß100¥¤¥ó¥ÁÅÅÆ°¥¹¥¯¥êー¥ó
- Ä¶Ã»¾ÇÅÀ4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖEPSON EH-LS8000¡×¡ß¥Ñ¥Í¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ö¥á¥¿¥ë¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¡×
- ºÇÂç5.1.2ch Dolby Atmos¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É´Ä¶
- ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Âç²èÌÌÄó°Æ
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¥·¥¢¥¿ー¡×¸åÊý¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë
¤´¼«Âð¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¥·¥¢¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÈÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Î2¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç5.1.2ch¤ÎDolby Atmos¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥É´Ä¶¤âÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥¢¥¿ー¡×»ëÄ°¥¨¥ê¥¢¡ÊÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡Ü¥Ñ¥Í¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ë
Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ªÉô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¼þ¤ê¤Ë¤¢¤Þ¤êÊª¤òÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëÂç²èÌÌ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª´«¤á¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤Ë·È¤ï¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¡¢µ¡ºàÁª¤Ó¤«¤éÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢Í½»»¡¦¶õ´Ö¾ò·ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ï1984Ç¯¤Ë¹âµé¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È¤ò³«»Ï¡¢ÁÏ¶È40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë15¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ÈEC¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à°ì¼°¤òÀß·×¡¦»Ü¹©¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö350·ï¤Î¥Ûー¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à»Ü¹©¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.avac.co.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥Ã¥¯(AVAC CORP.)
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÄ¹¼ÔÄ®3-8-13 TK´ØÆâ¥×¥é¥¶4F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1984Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ½ÉÊ¤Î¾®Çä(Å¹Æ¬¡¦ÄÌ¿®ÈÎÇä)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢ËÉ²»¹©»ö¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¥ê¥æー¥¹»ö¶È
