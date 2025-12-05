¡Ú¿·Å¹¡Û2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¡Ö¥¬¥ê¥Ðー¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¡ª¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÉÙÃ«Å¹¡×¤Ï¸µÆü¤è¤ê¡¢¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀôËÌÅ¹¡×¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÆàÎÉÅ¹¡×¡Ö¥¬¥ê¥Ðー»³¸ýÅ¹¡×¤Ï1·î3Æü¤è¤ê
³ô¼°²ñ¼ÒIDOM¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ JP¥¿¥ïー26³¬¡¢°Ê²¼¡§IDOM¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ4¤«½ê¤Ë¡Ö¥¬¥ê¥Ðー¡×¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§³°´Ñ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
▶¥ªー¥×¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÉÙÃ«Å¹¡ÊµÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¡Ë¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë
¥¬¥ê¥ÐーÀôËÌÅ¹¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¬¥ê¥ÐーÆàÎÉÅ¹¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¬¥ê¥Ðー»³¸ýÅ¹¡Ê»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¡Ë¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤È¤â¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥×¥ì¥ªー¥×¥ó±Ä¶È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏËÜ¥ê¥êー¥¹²¼Éô¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ÀçÂæ»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¥ªー¥×¥ó¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÉÙÃ«Å¹¡×
¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÉÙÃ«Å¹¡×¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¸ýÁý²Ã¤¬Â³¤¯¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ »Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥æー¥È¥ß¥ä¡×¤Î³«¶È¤â¹µ¤¨¤ë¡Ö¤±¤ä¤ÄÌ¤ê¡×±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢4,509ÄÚ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÌó250Âæ¡Ê¥ªー¥×¥ó»þ¡Ë¤òÅ¸¼¨¡£ÉÙÃ«»ÔÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀçÂæ»ÔËÌÉô¤«¤éËÌÀ¾Éô¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤¯¥«¥Ðー¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª¡¢µÜ¾ë¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Å¹¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÍøÉÜÅ¹¡×¤ËÂ³¤¡¢º£´ü2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶»ÔÆâºÇÂçµé¤ÎÌó260Âæ¤òÅ¸¼¨¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀôËÌÅ¹¡×
ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ë¡¢4,478ÄÚ¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤È¡¢»ÔÆâºÇÂçµé¤Îºß¸Ë¿ôÌó260Âæ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¦¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÂæ¿ô¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀôËÌÅ¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ëÀôËÌ2¹æÀþ±è¤¤¡¢Íî¹çÂç¶¶¤Î¤½¤Ð¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò³è¤«¤·¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢ºæ»ÔÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçºåÉÜÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¼ÖÁª¤Ó¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÜÆâ¤Î¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¥ªー¥×¥ó¤ÎËçÊýÅ¹¡¢°ñÌÚÅ¹¤ËÂ³¤¯º£´ü3Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÆàÎÉÅ¹¡×
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡¢¶áÅ´³à¸¶Àþ¡ÖÀ¾¥Îµþ±Ø¡×¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâºÇÂçµé¤ÎÌó230Âæ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¦¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÂæ¿ô¡Ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÂç·¿Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ 3,321ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢µþÆàÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ÆàÎÉ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢JR¿·±Ø¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£È¯Å¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶»³¸ý»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¤â¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡ª¸©ÆâºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨¾ì¡Ö¥¬¥ê¥Ðー»³¸ýÅ¹¡×
»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸©ÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó230Âæ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¦¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÂæ¿ô¡Ë¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ3,665ÄÚ¤ÎÂç·¿Å¹¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¹ÃÏ¤Ï¡¢»ÔÆâÃæ¿´Éô¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¸©Æ»61¹æÀþ±è¤¤¡£¶áÎÙ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢½µËö¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍøÊØÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»³¸ý»ÔÂçÆâÌðÅÄÆî¤Ë¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¥¬¥ê¥Ðー»³¸ýÅ¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ê¥Ðー»³¸ý¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·Å¹ÊÞ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
▶Å¹Æâ¤Î¤´¾Ò²ð
²èÁü¡§¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Å¹Æâ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹
ÌÚ¤ä¥°¥êー¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë³«ÊüÅª¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤¯¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹
¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³¨ËÜ¤ä¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤´¾¦ÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡þ¥«¥Õ¥§¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤ª°û¤ßÊª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¤Ø¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
²èÁü¡§¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
IDOM¤Ï¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥¯¥ë¥Þ²°¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¤ª¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀçÂæÉÙÃ«Å¹¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
▶¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÀôËÌÅ¹¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
▶¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÆàÎÉÅ¹¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
▶¡Ö¥¬¥ê¥Ðー»³¸ýÅ¹¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒIDOM
¹Êó¥æ¥Ë¥Ã¥È Email ¡ãpr@glv.co.jp¡ä