¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É IDEASWAM¡¢12·î6Æü¤è¤ê¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡Ö»×ÁÛ¿å±Ë¶µ¼¼¡×¤òÈ¯É½
¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIDEASWAM¡Ê¥¤¥Ç¥¢¥¹¥ï¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤è¤ê¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»×ÁÛ¿å±Ë¶µ¼¼¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNS¤ä¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë»¯¤µ¤ì¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ËÂÐ¤·¡¢IDEASWAM¤¬·Ç¤²¤ëÅ¯³Ø¡Ö¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤ò±Ë¤°¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò¡¢¡Ö³Ø¹»¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÃµµá¤ÈÆâÅªÀ®Ä¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ãå¤ë¿Í¤Ë¡ÖÆâ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò¼«Í³¤Ë±Ë¤°ÊýË¡¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¼Ò²ñ¤ÎÄ¬Î®¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡§¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤ò±Ë¤°Æñ¤·¤µ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¾ï¤ËÂ¾¼Ô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ä°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ë¸½Âå¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾µÇ§Íßµá¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î»ý¤ÄÆÈÁÏÅª¤Ê»×ÁÛ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
IDEASWAM¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Î»×ÁÛ¤ÎÇÈ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÆâ¤Ê¤ë³¤¡Ê¡á»×ÁÛ¡Ë¤ò¼«Í³¤Ë±Ë¤®¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«Å¯³Ø¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃê¾ÝÅª¤ÊÅ¯³Ø¤ò¡¢¤è¤êÂÎ¸³Åª¤«¤Ä»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¸½Âå¤Î¼«¸ÊÃµµá¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»×ÁÛ¿å±Ë¶µ¼¼¡×¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤Ö¡ÈÆâÂ¦¤ÎÀ¤³¦¡É
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¡×¡Ö¶µ¼¼¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¡Ê¼«¸ÊÍý²ò¡Ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ー¥â¥Áー¥Õ¡§¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¥í¥´ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¡Ê¼«Ê¬¤ÎÈø¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ø¡Ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥í¥´¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¡Ö½Û´Ä¡×¡ÖÇË²õ¤ÈºÆÀ¸¡×¡ÖÆâÅªÀ®Ä¹¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¼«¸ÊÃµµá¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¤¥Æ¥à¹½À®¤È²Á³ÊÂÓ ¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢5¿§Å¸³«¤Î¥Õー¥Ç¥£ー¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ2¿§Å¸³«¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¹½À®¡£ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö»×ÁÛ¤ò±Ë¤°¡×¤È¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¡ÈÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- OUROBOROS ZIP HOODIE¡§24,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿5¿§Å¸³«¡£Î¢ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾å¼Á¤ÊÁÇºà´¶¡£
- OUROBOROS PANTS¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿5¿§Å¸³«¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Àß·×¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡£
- OUROBOROS BAG¡§32,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿2¿§Å¸³«¡£¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¥í¥´¤òÂçÃÀ¤ËÇÛ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö»×ÁÛ¤Î²Ä»ë²½¡×¤ò³ÈÄ¥
IDEASWAM¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö»×ÁÛ¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»×ÁÛ¿å±Ë¶µ¼¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸³«¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤ò¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤È¡Ö¼«¸ÊÍý²ò¡×¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ðÊó
È¯Çä³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00
ÈÎÇä¾ì½ê¡§IDEASWAM ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ URL¡§https://ideaswam.com
²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§IDEASWAM¡Ê¥¤¥Ç¥¢¥¹¥ï¥à¡Ë ÀßÎ©Ç¯¡§2018Ç¯¡¡
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒALCHEMY
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
²ñ¼ÒHP¡§ https://alchemy369.info/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://ideaswam.com
¸ø¼°SNS¡§Instagram (@ideaswam) ,TikTok(@ideaswam)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
IDEASWAM PR»öÌ³¶É¡§ E-mail¡§alchemy369co@gmail.com