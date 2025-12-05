¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー»ï¡ÖRiCE¡×¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ªÆ±»ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ú¥¦¥¤¥¹¥ーÆÃ½¸¡Û¤Î´¬Æ¬¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¡¢12·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー»ï¡ØRiCE¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡¢Æ±»ï½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥¤¥¹¥ーÆÃ½¸¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»ï¤Ç³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤â¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂÐÃÌ ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó ¡ß ¹õÌÚ¿®ºî
¤µ¤é¤Ë¡¢´¬Æ¬ÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½Â¤¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡ÎÈøÎë»³¾øÎ±½ê¡Ï¹õÌÚ¿®ºî»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò·ÇºÜ¡£ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö26 Twenty-Six¡×¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¿¼¤¤½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ØRiCE¡ÙºÇ¿·¹æ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç»þ´ÖÎ¹¹Ô～WHISKY TIMES¡×¡Ê¥é¥¤¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¡£
ÆÃÊÌ¤Ë¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¸ø³«
¢¡STARBASE¤È¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤ë¿·²ñ¼Ò¡Ö1216¡×ÀßÎ©¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö26 Twenty-Six¡Ú2025 Edition¡Û¡×È¯Çä
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î¡È26ºÐ¤Î½é¿´¡É¤ò¥Ü¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
Àè·î11·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢STARBASE¤È¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò1216¡×ÀßÎ©¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¥·¥êー¥º¡Ö26¡×¤ÎºÇ¿·¥Ü¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ø26 Twenty-Six¡Ú2025 Edition¡Û¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¤è¤ê°ìÁØÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö26¡×¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢RiCE.press ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬ÈøÎë»³¾øÎ±½ê¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¡ÖÉ´Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹õÌÚËÜÅ¹¤¬
Î©¤Á¾å¤²¤¿ÈøÎë»³¾øÎ±½ê¤¬À½Â¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTARBASE¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§26 Twenty-Six¡Ú2025 Edition¡Û
¼ïÎà¡§¥¦¥¤¥¹¥ー
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§¥â¥ë¥È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§43%
ÆâÍÆÎÌ¡§700ml
¸¶ÎÁÃÏÌ¾¡§¹ñÆâÀ½Â¤¡Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§16,500±ß
ÀÇÈ´²Á³Ê¡§15,000±ß
À½Â¤¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈøÎë»³¾øÎ±½ê¡ÊµÜºê¸©¡Ë
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò1216
¡ãÈÎÇä¾ðÊó¡ä
Store Info ¡§
YEN TOWN MARKET
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ßÈÎÇä
¡Ö26¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
◼︎¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡ÊPark Seo-Jun¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÁü¡§Awesome ENT
ACTOR
1988Ç¯12·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì
´Ú¹ñ/¥½¥¦¥ë½Ð¿È
2011Ç¯¤Ë¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥²ー¥à¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー¡£2012Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥êー¥à¥Ï¥¤2¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¤ÇÇ¯¾å½÷À¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ëÀÄÇ¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø²ÖÏº¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡¡Îø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥óInstagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
◼︎ÈøÎë»³¾øÎ±½ê
¿å¤ÎÍ¯¤¯»³¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ë¿å¤È¿¹¤Î¾øÎ±½ê¡£¡Ö¼òÂ¤¤ê¤Ï¿å¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¸Å¤¯¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿å¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬ÈøÎë»³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Â¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÈøÎë»³¾øÎ±½ê¤Î°ìÅ°¤Ê¾øÎ±¼òÂ¤¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
◼︎³ô¼°²ñ¼ÒSTARBASE
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤òÁÏ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÁí¹ç¾¦¼Ò¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³èÍÑ¤·¤¿ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éIP¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î ¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹HUB¡É ¤È¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
◼︎³ô¼°²ñ¼Ò1216
¥¨¥ó¥¿¥áÁí¹ç¾¦¼ÒSTARBASE¤ÈÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤Î¶¦Æ±·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ç¡¢µÜºê¸©¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î²ÄÇ½À¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÉJapanese Local to Global¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
contact¡§info@1216.jp