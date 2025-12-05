Àè¹ÔÈÎÇä¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤Î¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´á¶ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤òÄÌ¤·Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅÄÍµÆó¡Ë¤Ï¡¢»æ¤Ç¥¥ê¤È¤ëÌ¾¾ìÌÌ¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤ª³¨ÉÁ¤É×ÉØ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤¬ÃêÁª¤Ç2Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£±þÊçÊýË¡¤ä¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¹¥«¥¤NEWS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×YouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¨¥ó¥¹¥«¥¤NEWS¡§
https://news.ensky.co.jp/
¡ü¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://youtu.be/AuyRQx1L2gc?si=eerF6Ud7drwm5qtu
¢£¡¡¤µ¤ä¥¸¥ª¥ïー¥ë¥É¤ÎÃç´Ö¤¬Âç½¸¹ç¡ª¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖPAPER THEATER 10th Anniversary¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤è¤ê¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¦ÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÆø¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢°ìÁØÌÜ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Î¹õ¿§¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤ÎÆ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¼êÁ°¤ÎÁØ¤Ë¤Ï¡Ö¤²¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤µ¤ä¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ñ¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¡¢±ü¤ÎÁØ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤µ¤ä¥¸¥ª¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¦¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ô¤á¡×¡Ö¼å¤¿´¡×¡Ö¿ÜÆ£¥Þ¥ó¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¹Ô¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶ù¡¹¤Þ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ºî¤Ã¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÎ©ÂÎ¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¡¡¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ç°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡ª¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¡¦¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¦¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¥ÓーÀìÌç¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¤È¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆüµÈÄÅÅ¹¤Ç¤Ï¸¶²è¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤Î¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤òÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤±þÊçÊýË¡¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç³µÍ×¡Û
¡¦±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯1·îËö
¡¦±þÊç¾ò·ï¡¡¡¡¡§ ¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ë¤Æ¡ÖPT-L118 ¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý
¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡¡¡§ ¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½ñÌÌ¤è¤êGoogle¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ±þÊç
¡¦ÅöÁªÄÌÃÎÊýË¡¡§ ¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¦¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¢£¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ PT-L118 ¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¥Ã¥È¥Ñー¥Ä¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§ ÌóH100xW160xD42mm
¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡¡¡§ ¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¡¡§ ¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤òÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¡¡¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÉ×¡Ö¤²¤ó¡×¡¢¸ÄÀÇÉ¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎºÊ¡Ö¤µ¤ä¡×¤Ë¤è¤ë¤ª³¨ÉÁ¤É×ÉØ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£ ²èºà¤äÉÁ¤Êý¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤ª³¨ÉÁ¤Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCuSRzuQayUyETYvmE-78eVQ
¢£¥Û¥Óー¥¾ー¥ó ³µÍ×
¥Û¥Óー¥¾ー¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÁ¸±²¦¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡¢¿©´á¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¼è¤ê°·¤¦¥Û¥Óー¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë65Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hobby-zone.net/
¢£¡¡PAPER THEATER ³µÍ×
¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤Ï¥ìー¥¶ー¤ÇÀºÌ©¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¿§»æ¤äÌÚ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥Ä¤ò¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë±ü¹Ô¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢ー¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢80¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦·×350¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾¾ìÌÌºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
https://paper-theater.com/
*PAPER THEATER¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Ensky_PT¡Ë¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª
¢£¡¡¥¨¥ó¥¹¥«¥¤ ³µÍ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´á¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥Ã¥º¥È¥¤¡¦¥Û¥Óー¡õ¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¡¦µ¨Àá¾¦ÉÊ¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎIP¡ÊIntellectual properties¡Ë¤Ë¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
https://www.ensky.co.jp/