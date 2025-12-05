Kinetics¡¢¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÈChristmas Night Market¡É ¤ò12·î12Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¡£
¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥× Kinetics¡Ê¥¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡¢¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKinetics Christmas Night Market¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Kinetics¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÇã¤¤Êª¤Î¾ì¡É¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î ¡ÈChristmas Night Market¡É ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Kinetics¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¡¦¥Õー¥É¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò°ìÌë¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËZEN-LA-ROCK¡¢¥»¥¯»³¤Ë¤è¤ëDJ¥×¥ì¥¤¡¢¿Íµ¤¥±ー¥¿¥ê¥ó¥° SON OF A TOM¤Î¥Õー¥É¡¢¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¡£Kinetics¤¬»ý¤Ä¥¹¥È¥êー¥È¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢¥Û¥ê¥Çー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÍÈ´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î17:00～21:00¤Î»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´ÉÊ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Å¹Æ¬³¬ÃÊ¤Î¡ÈKinetics¡É¥µ¥¤¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëµðÂç¥µ¥ó¥¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Time Table
- 18:00¡¡Event Start / Open
- 18:30-19:20¡¡ZEN-LA-ROCK
- 19:20-19:40¡¡¥»¥¯»³
- 19:45-20:15¡¡Bingo Time
- 20:20-21:00¡¡¥»¥¯»³
- 21:00¡¡Closing
¢£ BINGO ¹ë²Ú·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¹¥Ëー¥«ー¡¢¥¢¥¦¥¿ー¡¢¾®Êª¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢Kinetics¤é¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Kinetics Christmas Night Market
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 18:00 - 21:00
¾ì½ê¡§ Kinetics
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ12-7 ¿ÀµÜÁ°Æ£ÌÚ¥Ó¥ë¡Ë
https://maps.app.goo.gl/h1pSEPK6emStzFVH8
Æþ¾ì¡§ Free¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢¨º®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GUEST DJ
ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE
a.k.a.¤Î¡ØCOMBINATE FUTURE¡Ù¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯ÅÁÀâ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈRAMM:¦²LL:Z¦²¦²¡Ê¥é¥á¥ë¥¸ー¡Ë¤ÎÌ¿Ì¾¡£¥é¥Ã¥Ñー¡¢DJ³èÆ°¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤êROCK¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ØNEMES¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤âÌ³¤áÌ¡²è¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¡Ø¤Í¤¸¼°¡Ù¹¹¤Ë¤Ï¡ØÀõÌîÃé¿®¡Ù»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÄÃºÂDOPENESS,G.RINA¤È¤Î¥°¥ëー¥×¡ØFNCY¡Ù¤¬»ÏÆ°³«»Ï¡£
¥½¥í¡¢¥°¥ëー¥×¶¦¤Ë¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í³èÆ°·ÑÂ³Ãæ¡£
https://www.instagram.com/zenlarock/
¥»¥¯»³
Àîºê»Ô½Ð¿È¡£¥À¥ó¥µー¡¿»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏDJ¤Ê¤É¡£
2015Ç¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹CD¡ØSEXYMUSIC～FANTASY～¡Ù¡ÊULTRA-VYBE,INC.¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£»¨»ï¡ÖPOPEYE¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥»¥¯»³¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Ûー¥à¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¥³¥é¥àÏ¢ºÜÃæ¡£
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÖB¥êー¥°¡§Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡×¥¢¥êー¥ÊDJ¡¿Á´ÂÎÁª¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥ÑーANI¤È¤ÎDJ&³¹¤Ö¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖµþÉÍÅÅ»Ò¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/sexyamaguchi/
About Kinetics
2003Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¸¶½É¡¦¥×¥í¥Ú¥éÄÌ¤ê¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥·¥ç¥Ã¥×¡ÒKinetics¡Ó¡£
¥¹¥È¥êー¥È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿³Èþ´ã¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥»¥ì¥¯¥È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¶¦ÌÄ¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¡£
2020Ç¯½©～2021Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¸¶½É¡ÈKinetics Tokyo¡É¤ÎPOP UP¤òÅ¸³«¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤ò½ÂÃ«¤Ø°Ü¤·¡¢¿·¾Ï¤È¤Ê¤ëKinetics¤¬¥íー¥ó¥Á¡£
2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤¬»ÏÆ°¤·¡¢Æ±Ç¯9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÈKinetics¸¶½ÉÅ¹¡É¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¦Å·¿À¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
HP
https://kinetics-tokyo.com/(https://www.instagram.com/kinetics_tokyo/)
https://www.instagram.com/kinetics_tokyo/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / For more information :
Kinetics¡Ê¥¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹)
TEL : 03-5413-6625