¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢¡ÚHCD´ðÁÃ¸¡Äê¡Û¤Î»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¤¬100Ì¾Ä¶¤Ë¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó/¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¿ä¾©
¡¦HCD´ðÁÃ¸¡Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¡§https://hcs-cc.org/hcd/(https://hcs-cc.org/hcd/)
¡Ú¼õ¸³¤ÎÎ¢Â¦¡Û
HCD´ðÁÃ¸¡Äê¤Ï¡¢UX/UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤ä¸úÎ¨²½¤È¤·¤Æ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥¶¯²½¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í»öÉôÌç¡¢¸ÜµÒ¤òÍý²ò¤·¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë±Ä¶ÈÉôÌç¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ø¤â·Ò¤¬¤ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢NPOË¡¿Í¿Í´ÖÃæ¿´Àß·×¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊHCD-Net¡Ë¤ÎHCDÀìÌç²È¤¬¡¢HCD¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡É»ñ³Ê»Ù±ç¼êÅö¡É¤ÎÂÐ¾Ý»ñ³Ê¤È¤·¤ÆÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä´ÉÍý¿¦¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼Ò°÷¤â¼õ¸³¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤¬103Ì¾/²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤¬»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤Ç60Ì¾¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¦¤Ç22Ì¾¡£
¡Ú¼ÒÆâ¤ÎÀ¼¡Û
¡ÚHCD´ðÁÃ¸¡Äê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¡Û
HCD¸¡Äê¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÎVPoD¡Ö¥¦¥á¥à¥é¥¿¥«¥·¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ëWBC¥«¥ì¥Ã¥¸(¥¦¥á¥à¥é¥Ü)¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¤¿UXÂÎ¸³¤ÎÀß·×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/327_1_d1ae07029809cb4ae0e8ab6597d1444c.jpg?v=202512050128 ]
