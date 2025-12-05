»³Íü¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³¤³°¤ØÈ¯¿® ³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬ÂÎ¸³¼èºà¤ò¼Â»Ü Ãá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ Âè3ÃÆ¡Ö»³Íü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«
¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¸ø¶¦À¯ºöÄ´ººµ¡¹½¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÃÓÅÄ·ò»°Ïº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö»³Íü¸©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯·¼È¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤ÎÃáÉã¥¨¥ê¥¢¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î¤Î¹ñ¤ä¤Þ¤Ê¤·´Ñ¸÷¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâÄ¹¡ÖÉðÅÄÉ©´Ý¡×¤È¡¢»³Íü¸©´Ñ¸÷Ê¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÉô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤¤¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡¢°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー
¡¡º£²ó¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤ËËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëº´Æ£Ê¸¹À»á¡ÊXM³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢»³Íü¸©´Ñ¸÷Ê¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÉô¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»ÔÆâ¤Î³Æ»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¼èºà³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤«¤¤¤¸¡×¤Ç¿·½É±Ø¤«¤é¹ÃÉÜ±Ø¤Þ¤ÇÌó90～100Ê¬¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥óÊ¸²½¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¡¢²¹Àô¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Êー¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Î³ÈÂç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÁð¤Îº¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë»³Íü¸©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤ä¿©¡¢¼«Á³¡¢Îò»Ë¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢Ãæ¹ñ¸ì·÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³Íü¸©¡Ê¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¡Ë¤ÎÆÃÀ
¡¡¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¶áÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ö¤É¤¦»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤äÆüËÜ¥ï¥¤¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³·Ê´Ñ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷¤ËÅ¬¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ñ¸»¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ã½£»Ô¾¡¾Â¥¨¥ê¥¢¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー·²¤ä¤Ö¤É¤¦Èª¡¢²Ì¼ù±à¤ä¼«Á³¤ò¤¤¤«¤·¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬½¼¼Â¤¹¤ëÅ«¿á»Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÃÉÜ»ÔÆâ¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢¿·¤¿¤ÊË¬Æü¼ûÍ×¤Î´µ¯¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼èºà¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¼ç¤Ê¼èºàÀè
¡¡¾åµ´ü´ÖÃæ¡¢ÆüËÜºß½»¤ÎÃøÌ¾¤ÊÃæ¹ñ¸ì·÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー2Ì¾¤¬»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNSÅù¤Ç³¤³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼èºà³èÆ°¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÌÜ¡Ê11·î28Æü¡Ë¹Ã½£»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¡§¥ï¥¤¥óÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤«¤¤¤¸¡×¤Ç¾¡¾Â¤Ö¤É¤¦¶¿±Ø¤ËÅþÃå¸å¡¢¹Ã½£»Ô¡Ö¤Ö¤É¤¦¤ÎµÖ¡×¤Ë¤ÆÉÙ»Î¤Î¹ñ¤ä¤Þ¤Ê¤·´Ñ¸÷¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâÄ¹¡ÖÉðÅÄÉ©´Ý¡×¤Î´¿·Þ¤ò¼õ¤±¡¢¼èºà¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ö¤É¤¦¤ÎµÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÅ¸Ë¾¥ï¥¤¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë¤ÆÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ê»Àß¤ÎÃÏ²¼¥ï¥¤¥ó¥«ー¥Ö¤Ç100ÌÃÊÁ°Ê¾å¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬ÊÂ¤ÖÃùÂ¢¶õ´Ö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ï¡¢JRÃæ±ûËÜÀþ¤Îµì»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÂçÆü±Æ¥È¥ó¥Í¥ëÍ·ÊâÆ»¡×¤ä¡Ö¾¡¾Â¥È¥ó¥Í¥ë¥ï¥¤¥ó¥«ー¥Ö¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Öµì¹âÌî²È½»Âð ´ÅÁð²°Éß¡×¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ°è¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¼¿©¤Ç¤Ï¡ÖÃº¡¦Æù¤È½ÜÌîºÚ Kazan¡×¤òË¬¤ì¡¢¹Ã½£µí¡¦¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Óー¥Õ¡¦¹Ã½£ÃÏ·Ü¤ä½Ü¤Î¸©»ºÌîºÚ¤òÃº²Ð¤ÇÄ´Íý¤¹¤ëÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¡Ê11·î29Æü¡ËÅ«¿á»Ô¡§¿Íµ¤ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¿©Ê¸²½¤ò¼èºà
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß¹©¾ì¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤òË¬¤ì¡¢¿Íµ¤¤ÎµË¹¼¿®¸¼ÌßµÍ¤áÊüÂê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÞ¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦µÍ¤á¤ë¹©É×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢À½Â¤¹©Äø¤äÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥µ¥Þ¥ë¥·¥§Å«¿áÅ¹¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌªÏ¹¡Ê¤ß¤Ä¤í¤¦¡Ë¤ä¥¢ー¥â¥ó¥É¥ª¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å·Á³ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¡õ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÄ¹¼÷Â¼ ¸¢Ï»¡×¤òË¬¤ì¡¢»³Íü¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤Û¤¦¤È¤¦¤ò¼èºà¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢»³Íü¸©Î©ÇîÊª´ÛÆâ¤Î¡ÖMuseum cafe Sweets lab ÉòÆº²°kofu¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤Î²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò»î¿©¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Èº£¸å¤ÎÈ¯¿®
¡¡»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー2Ì¾¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»³Íü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¡¢Â¿ºÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©Ê¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ»³Íü¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Ê¸²½¤ä¥Þ¥Êー¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯¿®¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»³Íü¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¡×¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷À¯ºö¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾·æÛ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
¡üÉÕ ¶ÌÌØ»á¡ÊWEIBO¡§https://x.gd/9Lgq3 ¡Ë
¸µÃæ¹ñ¹¾À¾¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¾ðÊó¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÃøÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÊ¸²½¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤òÃæ¹ñ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ä¤ªÅ¹½ä¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¾®²Ö¾ß³û»á¡ÊREDNOTE¡§https://x.gd/z1JDE (https://x.gd/z1JDE)¡Ë
Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÈÇ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¾®¹È½ñ¡ÊREDNOTE¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢20～35ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Î¹¹Ô¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºß½»¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡¦¥ì¥Ó¥åー¤Ë´ð¤Å¤¯È¯¿®¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È±Û¶EC¸þ¤±¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×ÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¸ø¶¦À¯ºöÄ´ººµ¡¹½¡ÊÎ¬¾ÎRIPP¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë»öÌ³¶É¤òÃÖ¤¯NPOË¡¿Í¤Ç¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÊÀ¯ºöÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡Ëµ¡Ç½¤È¼Ò²ñ³«È¯µ¡Ç½¡ÊÀ¯ºö¤Î¼ÂÁ©¡Ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£2018Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2019Ç¯3·î¤ËÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©°ÊÍè¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓÅÄ·ò»°Ïº¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ä¤½¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¿¤Ë¤æ¤¿¤«¤ÊÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Ï¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤Î¸¦µæµÚ¤Ó¼ÂÁ©¤ä¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢À¯ºö·Ï¿Íºà¤Î¸òÎ®¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
https://ripp.or.jp/
¢£Ãá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãá½ø¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢RIPPÍý»ö²ñ¤Î²¼¤Ç¸ÄÊÌ¤Î»ö¶ÈÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³è¶·¤òÄè¤¹¤ë³¤³°¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤Î½ÅÍ×À¤Ë´Õ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÉÃá½ø¤¢¤ë¡É¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤¿·¼È¯¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍèË¬³°¹ñ¿Í¤ÎÃÏ°èÍý²ò¤Î¿¼²½¤ª¤è¤Ó±ß³ê¤Ê¿ÍÅª¸òÎ®¤Î¼Â¸½¤ò´ë¿Þ¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¤Î²ÝÂê²ò·è¡Ê¾ðÊóÉÔÂ¤ä´·½¬¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ßÅù¡Ë¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£