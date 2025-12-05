monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢Google Workspace¿·µ¡Ç½¡ÖGoogle Workspace Studio¡×¤ËÀµ¼°ÂÐ±þ AI¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡ÈÂ°¿Í²½¤·¤¿¸½¾ì¶ÈÌ³¡É¤ò²Ä»ë²½¡¦¼«Æ°²½¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤ò³«»Ï
monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Â¼¾å ¾ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖmonoDuki¡×¡Ë¤Ï¡¢Google LLC ¤¬°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖGoogle Workspace Studio¡×¡Êµì¾Î¡§Google Workspace Flows¡Ë ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Google Workspace¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¼Áö·¿DX¿ä¿Ê¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö¸½¾ì¤ÎÁêËÀAI¸ÜÌä for Google Workspace¡× ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGemini¡×¤ä¡ÖGems¡×¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Workspace Studio¡¢Google Apps Script¡ÊGAS¡Ë¡¢³Æ¼ïAPIÏ¢·È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥áー¥ë¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー¡¦¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¥Äー¥ë¤ò²£ÃÇÅª¤ËÀÜÂ³¡£Â°¿Í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¤È¼«Æ°²½¤ò¡È¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Á¡É¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- Google Workspace Studio ¡ß Gemini ¡ß GAS ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½»Ù±ç¤ò³«»Ï
- Â°¿Í²½¤·¤¿¸½¾ì¶ÈÌ³¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ïー¥¯¥Õ¥íーÀß·×¤Þ¤ÇÈ¼Áö
- ÃÏÊý´ë¶È¡¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ëAI¸ÜÌä¥×¥í¥°¥é¥à
¢£ ÇØ·Ê
DX¤Ï¡Ö¥Äー¥ëÆ³Æþ¡×¤«¤é¡Ö¸½¾ì¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀß·×¡×¤Î»þÂå¤Ø
monoDuki¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶µ°é¡¦·úÀß¡¦Ê¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤¬¼çÌò¤Î¸½¾ì¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Google Workspace¡¦GAS¡¦XR¡¦À¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿DX»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- DX¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¶ÈÌ³¤Î¿Ê¤áÊý¤¬Â°¿Í²½¤·¡¢°ÅÌÛÃÎ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
- AI¥Äー¥ë¤Î¡È»î¹Ô¡É¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿¡È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²óÀµ¼°Äó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ Google Workspace Studio ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Gmail¡¢Google ¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢Google ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¢Google ¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Google Chat ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¡×Æ±»Î¤ò¥Îー¥³ー¥É¡¿¥íー¥³ー¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È»ÅÁÈ¤ß²½¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
monoDuki¤Ï¡¢Studio¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÈÇ¡ÊFlows¡ËÃÊ³¬¤«¤éµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¸½¾ì¥Ò¥¢¥ê¥ó¥° ¡ß ¥ïー¥¯¥Õ¥íーÀß·× ¡ß AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÃÛ¡× ¤ò°ìÂÎ¤Ç°·¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤äÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¡È¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿AI¼«Æ°²½¡É ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¸½¾ì¤ÎÁêËÀAI¸ÜÌä for Google Workspace¡×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDXÀ®½ÏÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¡ÈÈ¼Áö·¿¡É¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±. Gemini¸¦½¤¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÍý²ò¤ÈÊý¸þÀ¤ÎÅý°ì¡Ë
- ·Ð±ÄÁØ¡¦¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Google Workspace¡ßGemini¤Î³èÍÑÊýË¡¤òÀ°Íý
- ¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤ä¥·ー¥È¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¤«¡× ¤ò»ö¶È¼Ô¤È¤È¤â¤ËÀß·×
- ¡ÈAI¥Äー¥ë¤ò»î¤¹¡É¤«¤é¡È¶ÈÌ³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡ÉÃÊ³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç
£². Gems³«È¯¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀß·×¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î·¿²½¡Ë
- ¼ÒÆâ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦µ¬Äø¡¦FAQ¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¼ÒÆâÀìÍÑGems¡Ê¥«¥¹¥¿¥àGemini¡Ë¤ò¹½ÃÛ
- ¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¼ÁÌäÂÐ±þ¡¢¿½ÀÁ¼ê½ç°ÆÆâ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¼ÂÌ³¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿ AIÁêÃÌÁë¸ý ¤òÀß·×
- ÍÑ¸ì¡¦¼ÒÆâÊ¸²½¡¦È½ÃÇ´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¡¢¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸½¾ìAI¡É ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ë
£³. Google Workspace Studio¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¼«Æ°²½¡Ê»ÅÁÈ¤ß²½¡Ë
Gmail¡¢Google ¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢Google ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¢Google ¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Google Chat ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ ¾ðÊó¤Î¼ý½¸ ¢ª À°Íý ¢ª ÄÌÃÎ ¢ª ½¸·× ¢ª ²Ä»ë²½¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÁÛÄê¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- ¸«ÀÑ°ÍÍê¥áー¥ë¤ò¼«Æ°¿¶¤êÊ¬¤± ¢ª ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ËµÏ¿ ¢ª Ã´Åö¼Ô¤ËChatÄÌÃÎ
- ²ñµÄ¥á¥â¤òGemini¤¬Í×Ìó ¢ª ´Ø·¸¼Ô¤Ø¶¦Í ¢ª ToDoÃê½Ð ¢ª ¿ÊÄ½´ÉÍý¤ËÏ¢·È
- ÆüÊó¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò½¸·× ¢ª ·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¼«Æ°À¸À®
monoDuki¤Î¸½¾ìDX¥Áー¥à¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Í×·ïÄêµÁ¡¢Àß·×¡¢¼ÂÁõ¡¢¸¡¾Ú¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¡¢
¡È¸½¾ì¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- Google Workspace ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³èÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
- AI¥Äー¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ï¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- »æ¡¦Excel¡¦¥áー¥ë¡¦Chat ¤¬º®ºß¤·¡¢¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¾®¤µ¤Ê²þÁ±¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡¢PoC¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¤´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ
¢£ monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏÊý¤«¤é¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÄË¤ß¡×µ¯ÅÀ¤ÇDX¤ò¿Ê¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー
monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¸½¾ì¤«¤é¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆXR¡¦AI¡¦Google Workspace¡¦GAS¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸½¾ìDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°éµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦·úÀß¡¦Ê¡»ã»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Google Workspace / GAS ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½¡¦¼«Æ°²½¡¦ÆâÀ½²½»Ù±ç
- XR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦½¤¡¦´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
- ¹âÀì¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¡¦¼Â»Ü
- ¡È»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸½¾ìDX¤ÎÀß·×¡¦È¼Áö»Ù±ç
Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ï¤¢¤È¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤Îºî¶È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ò°ì½ï¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡AI¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö
E-mail¡§dx-dept@monoduki.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/fUYpDoWYWSNXrYrU9(https://forms.gle/fUYpDoWYWSNXrYrU9)
¢£ÌÈÀÕ»ö¹à
Google Workspace¡¢Google Workspace Studio¡¢Gemini¡¢Gems¡¢Gmail¡¢Google Drive¡¢Google Chat¡¢Google ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¢Google ¥«¥ì¥ó¥Àー ¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï monoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò ¤¬ÆÈ¼«¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Google LLC ¤¬Äó¶¡¡¢¿ä¾©¡¢¸å±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡ËmonoDuki¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï Google Cloud Partner Advantage ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥´Åù¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£