ÅÅ»ÒÀ½ÉÊÍÑ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÂî¾å·¿¡¢¾²ÃÖ¤·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»ÒÀ½ÉÊÍÑ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊÍÑ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÅÅ»ÒÀ½ÉÊÍÑ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó4²¯9,100ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó5²¯9,900ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï2.9¡ó¤È¤µ¤ì¡¢ÅÅ»ÒÀ½Â¤¶È¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¸÷ÅÅ»ÒÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÀ½ÉÊÍÑ¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä´ðÈÄ¤ËÀÜÃåºÞ¤äÉõ»ßºÞ¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÅÉÉÛ¤¹¤ë¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î®ÎÌ¤äÅÉÉÛ°ÌÃÖ¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÎÌ»º¹©Äø¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁõÃÖ¤Î½ÅÍ×À¤Ïº£¸å¤âÁý¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À¯ºö´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¤ä¶¡µëÌÖ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¶¡µë¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀºÌ©ÉôÉÊ¤äÀ©¸æ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï³¤³°Ä´Ã£¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢´ØÀÇÊÑ¹¹¤ÏÀßÈ÷²Á³Ê¤äÆ³Æþ·×²è¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¤Î¼«Æ°²½¿ä¿Ê¤äÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬³Æ¹ñ¤Ç¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°ÅÉÉÛÁõÃÖ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ñºÝÊªÎ®¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤Ï¶¡µëÌÖ¤ÎÂ¿¸µ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î¹½À®
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ì¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¼ûÍ×¹½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÃÖ¤ÏÂî¾å·¿¤È¾²ÃÖ¤·¿¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÍÑÅÓ¤Ç¤ÏÄÌ¿®µ¡´ï¡¢²ÈÅÅ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾»º¶È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä°Ü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¿äÄê¤äÀ½ÉÊ»öÎã¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÀ½Â¤¹©Äø¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙÅÉÉÛ¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÁõÃÖÀÇ½¤Îº¹ÊÌ²½¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
ËÜÄ´ºº¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢Musashi¡¢Nordson¡¢SMART VISION¡¢TENSUN¡¢IEI¡¢SAEJONG¡¢Lampda¡¢TWIN¡¢Second Automatic Equipment¡¢Zhuhai Bojie Electronics ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËMusashi ¤È Nordson ¤Ï¹âÀºÅÙÅÉÉÛµ»½Ñ¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¸÷ÅÅ»ÒÊ¬Ìî¸þ¤±¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TENSUN ¤ä Second Automatic Equipment ¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¹âÂ®ÅÉÉÛÁõÃÖ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SAEJONG ¤ä Lampda ¤Ï²ÈÅÅ¤ä¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁõÃÖ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓÊ¬Ìî¤´¤È¤ËÀ½ÉÊº¹ÊÌ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Âî¾å·¿¤Ï¸¦µæ³«È¯ÍÑÅÓ¤ä¾¯ÎÌÀ¸»º¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÁàºîÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾²ÃÖ¤·¿¤ÏÎÌ»º¥é¥¤¥ó¸þ¤±¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤È¤ÎÅý¹ç¤ä¹âÂ®½èÍýÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÄÌ¿®µ¡´ïÍÑ¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤òÀê¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä´ðÃÏ¶Éµ¡´ï¤Î¼ûÍ×Áý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¾®·¿´ðÈÄ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤ÅÉÉÛÀºÅÙ¤ÎÍ×µá¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¡¦¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÁý²Ã¤¬»Ô¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
