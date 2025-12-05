¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ»Ô¾ì¡¢2023Ç¯9.55²¯¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯41.2²¯¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹Í½Â¬¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨17.65%
¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËUSD 9.55²¯¤ËÃ£¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤ÏUSD 41.2²¯¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï17.65%¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ó¥åー¡¢¸ÜµÒ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÍý²ò¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢Çä¾å¤È¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¤äE¥³¥Þー¥¹¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥ì¥Ó¥åー¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ûÍ×¤äÓÏ¹¥¤òÇÄ°®¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸À®¡¦¼ý½¸¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î80%¤«¤é90%¤ÏÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐAmazon¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸ÜµÒ¥ì¥Ó¥åー¤«¤éÀ½ÉÊ¿ä¾©¤ò²þÁ±¤·¡¢¥æー¥¶ー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ï¹ÈÏ¤ÊÊ¬ÀÏ»Ô¾ì¤ÎÌó15%¤òÀê¤á¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤ÏÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ
À®Ä¹Í×°ø
¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥¹ç¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À
IoT¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤Ï¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×À®Ä¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤äÅý·×¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò´ð¤Ë¾Íè¤Î·ë²Ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢´ë¶È¤¬¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢´¶¾ðÊ¬ÀÏ¤ä¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¸«¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê
°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤ä±¿ÍÑ¾å¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤·¤«»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬Ì¤³èÍÑ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë»Ô¾ì¼ý±×¤Î50%°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡ÊNLP¡Ëµ»½Ñ¤ä¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤«¤éÍ±×¤ÊÆ¶»¡¤ò¿×Â®¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï´¶¾ðÊ¬ÀÏ¡¢µ¡³£ËÝÌõ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐLexalytics¤ÎSemantria¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·Ê¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
