¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û12/24³«ºÅ¡ªASM¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Î´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë60Ê¬ ～¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ～
°ÂÁ´¤ÊWeb¥µ¥¤¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤È¥¯¥é¥¦¥É·¿WAF¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌÚ ¸µ °Ê²¼¡¢¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡Ë¤ÏASM¡ÊAttack Surface Management/¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡×¤ò2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡×¤È¡ÖASM¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤äÌÜÅª¡¢¹ñ»ºASM¡¿EASM¥µー¥Ó¥¹¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://securesky-plus.com/security/3533/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336168&id=bodyimage1¡Û
¡ü ³«ºÅÇØ·Ê
DX¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëIT»ñ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿IT»ñ»º¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÊó¹ð¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¸ø³«»ñ»º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ä³¤³°µòÅÀ¡¢°ÑÂ÷Àè¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤³°Éô»ñ»º¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Ì¤ÇÄ°®¤ÎIT»ñ»º¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖASM ¡ÊAttack Surface Management¡Ë Æ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹*1¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¡Ê¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¡Ë¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëASM¤ÎÌò³ä¤ä¡¢¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¤Î¡ÖDredger¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò½ç¼¡¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§½ÐÅµ ¡ÖASM ¡ÊAttack Surface Management¡ËÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～³°Éô¤«¤éÇÄ°®½ÐÍè¤ë¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤òÈ¯¸«¤·´ÉÍý¤¹¤ë～¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡§https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ASMguidance.pdf
¡ü ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§
¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～13:00
¡Ú¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡Û2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤ÏÆ±°ìÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¤ª¿½¹þ¤ß ¡§https://securesky-plus.com/security/3533/
¡ü ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Äê´üÅª¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È´¤±Ï³¤ì¤äÌ¤ÇÄ°®»ñ»º¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ä»È¤¤Ê¬¤±¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦³°Éô¸ø³«IT»ñ»º¡ÊWeb¥µ¥¤¥È¡¢VPNµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃª²·¤·¡¦´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô
¡¦ASM¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡ü ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
¡¦ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Æ°¸þ¤ÈÂÐºö¤ÎÊÑ²½¡¢ASM¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
¡¦ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ÈASM¤Î°ã¤¤¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¡¦ÌÜÅª¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÈæ³Ó
¡¦ASM¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¤È³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡×¤È¡ÖASM¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤äÌÜÅª¡¢¹ñ»ºASM¡¿EASM¥µー¥Ó¥¹¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://securesky-plus.com/security/3533/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336168&id=bodyimage1¡Û
¡ü ³«ºÅÇØ·Ê
DX¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëIT»ñ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿IT»ñ»º¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÊó¹ð¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¸ø³«»ñ»º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ä³¤³°µòÅÀ¡¢°ÑÂ÷Àè¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤³°Éô»ñ»º¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Ì¤ÇÄ°®¤ÎIT»ñ»º¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖASM ¡ÊAttack Surface Management¡Ë Æ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹*1¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¡Ê¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¡Ë¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëASM¤ÎÌò³ä¤ä¡¢¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¤Î¡ÖDredger¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò½ç¼¡¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§½ÐÅµ ¡ÖASM ¡ÊAttack Surface Management¡ËÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～³°Éô¤«¤éÇÄ°®½ÐÍè¤ë¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤òÈ¯¸«¤·´ÉÍý¤¹¤ë～¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡§https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ASMguidance.pdf
¡ü ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§
¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～13:00
¡Ú¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡Û2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤ÏÆ±°ìÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¤ª¿½¹þ¤ß ¡§https://securesky-plus.com/security/3533/
¡ü ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Äê´üÅª¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È´¤±Ï³¤ì¤äÌ¤ÇÄ°®»ñ»º¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ä»È¤¤Ê¬¤±¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦³°Éô¸ø³«IT»ñ»º¡ÊWeb¥µ¥¤¥È¡¢VPNµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃª²·¤·¡¦´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô
¡¦ASM¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡ü ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
¡¦ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Æ°¸þ¤ÈÂÐºö¤ÎÊÑ²½¡¢ASM¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
¡¦ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ÈASM¤Î°ã¤¤¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¡¦ÌÜÅª¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÈæ³Ó
¡¦ASM¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¤È³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È