¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤Î¼ûÍ×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢ÀÖ³°ÀþÊ¬¸÷Ë¡»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30²¯8000ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬
¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶È³¦Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎIR¡ÊÀÖ³°¡ËÊ¬¸÷Ë¡»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë20²¯5,680ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï30²¯8,300ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë4.6%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¸¡ºº¡¢ºàÎÁ²Ê³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑÅÓ¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ³°Ê¬¸÷Ë¡¤Ï¡¢Ê¬»ÒÆ±Äê¡¢´±Ç½´ð¸¡½Ð¡¢¹½Â¤²òÌÀ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡¢ºÇ¤â¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÈóÇË²õ¸¡ººÇ½ÎÏ¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¸¦µæ¡¢¿ÇÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ»º¶È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÅ¬±þÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Ìô¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú
À¤³¦¤ÎIRÊ¬¸÷Ë¡¼ûÍ×¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢À½Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ³«È¯³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÍ×·ï¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÊªÀ½ºÞ¤äÀè¿Ê¼£ÎÅÌô¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀºÅÙÊ¬ÀÏµ¡´ï¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IRÊ¬¸÷Ë¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊ¤Î½èÊý¤ÈÆÃÀÉ¾²Á
¸¶ºàÎÁ¤ÎÇ§¾Ú¤È¸¡¾Ú
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ª¤è¤Ó¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¹½Â¤Ê¬ÀÏ
Åº²ÃºÞ¤ÎÅ¬¹çÀ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
°ÂÄêÀ»î¸³
FDA¡¢EMA¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ëµ¬À©´Æ»ë¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¡¢¸íº¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¬¸÷µ¡´ï¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶»î¸³¤È¿©ÉÊ°ÂÁ´¤¬»Ô¾ì¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®
Âçµ¤¼Á¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢»º¶ÈÇÓ½ÐÊª»î¸³¡¢ÇÑ¿åÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢IRÊ¬¸÷·×¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤äµ¬À©Åö¶É¤Ï¤è¤ê¸·³Ê¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È³¦¤Ï¹âÀºÅÙ¤ÊÊ¬»Ò¸¡½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢IRÊ¬¸÷Ë¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°
°ÛÊª¸¡½Ð
¾ÞÌ£´ü¸ÂÉ¾²Á
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú
¿©ÉÊ°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢»Ô¾ì¿»Æ©¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¶¥Áè´Ä¶¤òÊÑ³×
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤ÊIR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¾®·¿Ê¬¸÷¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³µ¡´ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÊÑ³×¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¡´ï¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤´¶ÅÙ¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¡¢¤½¤·¤Æ¸þ¾å¤·¤¿¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÊ¬²òÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸³¼¼¤È¸½¾ì¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥Õー¥ê¥¨ÊÑ´¹ÀÖ³°Ê¬¸÷Ë¡¡ÊFTIR¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÈó¿¯½±Åª¤ÊÂ¬Äê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶áÀÖ³°Ê¬¸÷Ë¡¡ÊNIR¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹
µ¡³£³Ø½¬¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÊ¬ÀÏ¤Î¸þ¾å
¥é¥Ü¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½
±ó³Ö¿ÇÃÇ¤È¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀÜÂ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¤³¤ì¤é¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥áー¥«ー¤Ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬¹âÀ®Ä¹ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÂæÆ¬
ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢²½³Ø¸¦µæ¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¡¢´Ä¶¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IRÊ¬¸÷Ë¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
