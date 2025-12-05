¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÊÝ¸±¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½»Ù±ç¤ËPace¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òºÎÍÑ
Pace¤ÎAIÅëºÜ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¸Ä¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÉôÌç¤Ç¤ÎÊÝÁ´¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç
¥Ë¥åー¥èー¥¯--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- Pace¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¸þ¤±¤Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¸Ä¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊILI¡ËÉôÌç¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î´ÊÁÇ²½¤È²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Pace¤ÎAIÅëºÜ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢ÊÝÁ´¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Î¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÀé»þ´ÖÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pace¤Î¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥«¥ÕCEO¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢AI¤òÀïÎ¬Åª¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¸½ºßÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀºÅÙ¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Pace¤È¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎILIÉôÌç¤È¤Îº£²ó¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½èÍýÂ®ÅÙ¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ËÌÀ³Î¤Ê²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎILIÉôÌç¤Ç¸ÜµÒ³ÍÆÀÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÜµÒ³ÍÆÀ¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ¿·²½¤Ë¸þ¤±¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¶È³¦ºÇ¹â¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Pace¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pace¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¤¿¤á¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Ç¤¹¡£Pace¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤ä¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¸½ñ¤ÎÍý²ò¡¢¤Þ¤¿ÅÅÏÃÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢½¾Íè¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥µー¡ÊBPO¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£Pace¤Ï¡¢Âç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Äó½Ð½ñÎà¤Î¼õÉÕ¡¢ÊÝÁ´¶ÈÌ³¡¢ÊÝ¸±¶âÀÁµá½èÍý¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÊÝ¸±¶ÈÌ³¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢withpace.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20251203925402/ja/
