ÅÅÄÌ¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à ¡ÖCulture For Growth¡×¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÅ¸³«

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¡×¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCulture For Growth¡×¢¨1¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ÈÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ä³¤³°µòÅÀ¤Ç¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤ä½¾¶È°÷¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¢´ë¶È¥Ëー¥º¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡ÖCulture For Growth¡×¤òÄó¶¡Í½Äê¤Î5¤Ä¤Î»Ô¾ì¡Ê¥¤¥ó¥É¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÊÑ³×¾õ¶·¤ª¤è¤Ó´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¡Ê¡ÖÊÑ³×¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¡×¢¨2¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÄ´ºº¡×¡¢Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î26Æü～12·î10Æü¡Ë¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20～59ºÐ¡¢·×3100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ÏËÜÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¼ç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡ÖCulture For Growth¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤¿¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤È¼ý±×´ðÈ×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬ÊÑ³×¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÍý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö½¾¶È°÷¤Î¼õ¤±¿È¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÅ¬±þ·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖCulture For Growth¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¿ÇÃÇ¡×¤È¡Ö¿Íºâ¿ÇÃÇ¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ø¡¢ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÈÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¼ÒÆâ³°¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êý¿Ë¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÊÑ³×¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤äÆ¯¤¯¿Í¡¦Æ¯¤Êý¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤½¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÅö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ë³¤³°5»Ô¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬ÊÑ³×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤È´ë¶ÈÊ¸²½¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
①¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¡×¤Ï³Æ»Ô¾ì¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡ÅÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤Þ¤¿¤Ï¿·µ¬ÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡ÖÀïÎ¬¤ÎÊÑ¹¹¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¡¢»Ô¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡Û
¡Ú¿ÞÉ½£±¡Û
Q.¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ï¸½ºß²¿¤«ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
②¼«¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥Ñー¥Ñ¥¹¡×¤¬³Æ»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¼¡ÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò°÷°éÀ®¡×¡¢ÂæÏÑ¡ÊºÇÂ¿Æ±¿ô¡Ë¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥óÃ£À®¤Î¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤ÊÀïÎ¬¡×¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½£²¡Û
¡Ú¿ÞÉ½£²¡Û
Q. ¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
③¼«¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ï»Ô¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤Î¿®Íê¤È¶¦´¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¸þ¾å¤È¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤¬½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥«¥Ê¥À¡ÊºÇÂ¿Æ±¿ô¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¡¢ÉÊ¼Á¤âÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ºÇ¤âÁªÂò¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½£³¡Û
°ìÊý¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖÀ®Ä¹°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡ÖÉôÌç´Ö¤Î´Ø·¸¤¬°¤¤¡×¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬ÃÙ¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÁªÂò¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½£´¡Û
¡Ú¿ÞÉ½£³¡Û
Q.¼«¼Ò¤Î¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿ÞÉ½£´¡Û
Q.¼«¼Ò¤Î¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
④¼«¼Ò¤ÎÊÑ³×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶¡¦´üÂÔ¡¦À®²Ì¤Î¼Â´¶¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¬5³ä¤Û¤É¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤Î¹ç·×¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¶¦´¶¤Ç4³ä¤Û¤É¡¢´üÂÔ¤Ç3³ä¤Û¤É¡¢À®²Ì¤Î¼Â´¶¤Ç¤Ï2³ä¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÊÑ³×¤Î¿»Æ©ÅÙ¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½£µ¡Û
¡Ú¿ÞÉ½£µ¡Û
Q.¼«¼Ò¤Ç¸½ºß¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò1¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíµ¡Û
¡¦ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹½À®Èæ¡Ê¡ó¡Ë¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÌ¾¾ÎÉ½µ¡ÊÃÏ°èÊÌ/¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Ï¡¢Åý·×¾å¤Þ¤¿¤ÏÊ¬ÀÏ¾å¤ÎÊØµ¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ä¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¢¨3¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÊÑ³×¤äÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊBX¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¡¢ºòÇ¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨4¡£ÆüËÜ¤Ç10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¡¦ÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢3¤Ä¤Î¥³¥¢ÎÎ°è¡Ê¡Ö»ö¶ÈÊÑ³×¡×¡Ö´ë¶ÈÊÑ³×¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥°¥íー¥¹·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¼Â¹ÔÎÏ¡¦¥Çー¥¿¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢BX¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦ÌÜ¡¡¡¡¡¡Åª¡§¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¡¢¼«¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÊÑ³×¤ò½¾¶È°÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤«¤Ê¤É¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤È´ë¶ÈÊ¸²½¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤ÎÇÄ°®
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡§²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë20～59ºÐ¢¨5
¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§3100¡Ê¥¤¥ó¥É¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë
¡¦Ä´ ºº ¼ê Ë¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦Ä´ ºº ´ü ´Ö¡§2024Ç¯11·î26Æü～12·î10Æü
¡¦Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¢¨1¡¡2024Ç¯7·î2ÆüÈ¯É½¡£https://www.dentsu.co.jp/news/item-cms/b2024033-0702.pdf
¢¨2¡¡´ë¶È¤ÎÎò»Ë¡¢¼Ò°÷¤ÎÆÃÀ¡¢¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤Î²¼¤Ç¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬»ý¤Ä°Õ¼±¤ä¿¶¤ëÉñ
¡¡¡¡ ¤¤¡¢½¬´·¡¢Æ¯¤Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤ÈÄêµÁ¡£
¢¨3¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤Î¹ñÆâ³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò720¼Ò¤ÎÁí¾Î
¢¨4¡¡2024Ç¯6·î18Æü¡ÖÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー
¡¡¡¡ ¥·¥ç¥ó(BX)¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òËÜ³Ê³«»Ï¡×
¡¡¡¡ https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001226.html
¢¨5¡¡»öÁ°Ä´ºº¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÏÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹àÌÜ¤Ç¡Ö¼è¤ê
¡¡¡¡ ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
