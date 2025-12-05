Netcracker¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡Ë¤ÏSLTーMOBITEL¸þ¤±ÎÁ¶â´ÉÍý¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»
¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬Àè¿ÊÅª¤Ê¡ÖNetcracker Digital BSS¡×¤Îµ¡Ç½¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë¡¿Í¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¸þ¤±»ö¶È¤ò¶¯²½
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥¦¥©¥ë¥µ¥à--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±·ÀÌó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëSLT-MOBITEL¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÁ¶â´ÉÍý¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SLT-MOBITEL¤Ï¡¢Netcracker Digital BSS¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤ª¤è¤Ó¸ÇÄêÄÌ¿®»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î²Ý¶â¤ª¤è¤Ó¼ý±×´ÉÍýµ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¾Íè¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£SLT-MOBITEL¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¹ñ²ÈICT¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ë SLT-MOBITEL ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅý¹ç¤È IT ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¸Ìó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢SLT-MOBITEL ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë»ö¶È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢BSS ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±°ì¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BSS µ¡Ç½¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤ä¡¢ÀÁµá¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃ»½Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSLT-MOBITEL ¤È Netcracker ¤ÎÌó 20 Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼ý±×´ÉÍý¤ª¤è¤Ó²Ý¶â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÊ£¿ô¤Î¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢SLT-MOBITEL ¤Î CEO¡¢Imantha Wijekoon »á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSLT-MOBITEL¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î°ÕµÁ¿¼¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°Î»¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCTO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥¿¥¤¥¿¥¹¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSLT-MOBITEL¤¬»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNEC¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¡¢Ê¸²½¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤Ï³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä²ÁÃÍ¼çÆ³·¿¥µー¥Ó¥¹¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ç¼Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀ®¸ù¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£5G¼ý±×²½¡¢AI¡¢¼«Æ°²½¡¢¿âÄ¾»º¶È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Îµ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÊÑ³×ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¡¢telco¡Ê¥Æ¥ì¥³¥à´ë¶È¡Ë¤«¤étechco¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡Ë¤Ø¤Î¿Ê²½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.netcracker.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
