³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê°úÂà»î¹ç¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-¡×¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿

SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLeading Communication(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:°æ¾å¸÷)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI - LAST MAGIC -¡×¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨»¿¤ÎÇØ·Ê¡Û
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³ÁÃ«Áª¼ê¡£¤½¤Î¤´¸ùÀÓ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û- »î¹çÌ¾¾Î: THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI - LAST MAGIC -
- ³«ºÅÆü»þ: 2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 12:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
- ²ñ¾ì: ¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
- ¼çºÅ: ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°
- ¼ç´É: °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.cerezo.jp/special/kakitani_the_legend_derby/
¡ÚÅö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLeading Communication¤Ï¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°´ë¶È¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeading Communication
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä£±ÃúÌÜ£±£¶－£±£° ½ÂÃ«DT¥Ó¥ë 6F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ¸÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È
ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î
HP¡§https://www.le-commu.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLeading Communication¡¡Ã´Åö¡§ÇòËÜ
E-mail¡§info@le-commu.co.jp
TEL¡§03-6427-0997
HP¡§https://buzzeats.le-commu.co.jp/