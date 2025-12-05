Cato Networks¡¢Alpine F1 ¥Áー¥à¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー Cato Networks¡Ê¥±¥¤¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë ¤Ï¡¢
BWT Alpine Formula One Team¡Ê°Ê²¼¡¢Alpine F1¥Áー¥à¡Ë¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¡¢10·î15ÆüÉÕ¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Cato¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÅý¹ç·¿SASE¥¯¥é¥¦¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢F1¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Alpine F1¥Áー¥à¤Î¶¥µ»ÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤Ï¿·¤¿¤ÊÇ³ÎÁ ― ¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÎÏ
F1¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï1¥ìー¥¹¤Ç 50²¯·ï°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È ¤òÀ¸À®¤·¡¢¥ìー¥¹¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ë½µËöÁ´ÂÎ¤Ç 1.5TB¤òÄ¶¤¨¤ë¾ðÊó ¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ï¤â¤Ï¤äÇ³ÎÁ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°·¤¤Êý¤³¤½¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
Cato¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
- ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëPoP¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À¤³¦Ãæ¤Î¥µー¥¥Ã¥È¡¦ËÜ¼Ò¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤òÄãÃÙ±ä¤ÇÄ¾·ë¡£¤É¤ÎÅÔ»Ô¡¢¤É¤Î´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¥¿¥¤¥ä²¹ÅÙ¤äÇ³ÎÁ¾ÃÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥êー¤òÂ¨»þ¤ËËÜ¼Ò¤Ø¡£Áö¹ÔÃæ¤Ç¤â¿×Â®¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÈÀïÎ¬È½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ZTNA¤äDLP¤Ç¹âÅÙ¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¼ÖÎ¾¥Çー¥¿¤ò¼é¤ê¡¢³°Éô¶¼°Ò¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¶îÆ°¤Î¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤ÈXDR
À¸À®AI¤È³ÈÄ¥¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÉ¸æ¤Ç¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂ¨±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- ±¿ÍÑ¤Î¥·¥ó¥×¥ë²½
Ê£»¨¤Ê¸½¾ì¹½ÃÛ¤òÉÔÍ×¤È¤·¡¢IT¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀïÎ¬¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÂ¨ºÂ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢Cato¤ÎSASE¤Ï¡¢Alpine F1¥Áー¥à¤Î¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÂç¤¤¯²¼»Ù¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤ò³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤Ø
2026Ç¯¡¢F1¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤È100¡ó»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÇ¯¤Ë¡¢Alpine F1 ¥Áー¥à¤Ï Cato SASE¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6～8Æü¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¡Ê¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¡¢12·î4～6Æü¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤¹¡£
Cato¤Ï¡ÖÊÑ²½¤³¤½¾ïÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢Alpine F1¤Î¿Ê²½¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ë»Ù¤¨¡¢¥Çー¥¿¤È¥¹¥Ôー¥É¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤F1¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
Cato Networks VP Corporate Marketing
¥á¥é¥ô¡¦¥±¥ì¥ó¡ÊMerav Keren¡Ë¡§
¡ÖCato Networks ¤È BWT Alpine F1 Team ¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Çµ¡Æ°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢´ûÂ¸¤Î¥ëー¥ë¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Alpine F1 Team ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç²ÄÇ½À¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à°ìÊý¤Ç¡¢Cato¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£Cato¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊF1¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¡¢Alpine F1 Team ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
BWT Alpine Formula One Team ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥¬¥¤¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¡ÊGuy Martin¡Ë¡§
¡ÖCato Networks ¤òÅö¥Áー¥à¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSASE¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤È³×¿·¤Ï¥ìー¥¹¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢Cato¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏF1¤Ë¤È¤Ã¤Æµ»½ÑÅª¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Cato¤Ï¥ì¥¬¥·ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅý¹ç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎITÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Cato¤ÈAlpine F1¥Áー¥à¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Î¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡À¤Âå»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Cato Networks¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cato Networks¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ±°ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ëSASE¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£SD-WAN¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.catonetworks.com/ja/platform/
BWT Alpine Formula One Team¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BWT Alpine Formula One Team¤Ï¡¢FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¥¨¥ó¥¹¥È¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥êー¡á¥·¥ã¥Æ¥£¥è¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Alpine¡¿Renault¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¥ºÁª¼ê¸¢¤òÊ£¿ô²óÀ©ÇÆ¤·¤¿Ë¤«¤Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Áー¥à¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢³×¿·À¡¢ÉÒ¾¹À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¶¥Áè¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£