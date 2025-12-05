º£Ç¯¤È¤¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖPen ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¡£Âè9²ó¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢5ÁÈ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¡£
Pen CREATOR AWARDS 2025
¤¤¤Þµ±¤¯ºÍÇ½¤ò
¤¿¤¿¤¨¤è¤¦
»Ï¤Þ¤ê¤Ï2017Ç¯--¡ÖPen ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢
¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Âè9²ó¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Ï¡¢5ÁÈ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¡£
¡Ö2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç
ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢
»Â¿·¤Ê»ëÅÀ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä±Ç²è´ÆÆÄ¡¢
¼«¿È¤ÎÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë½÷À¥·¥§¥Õ¡¢
NY¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¶³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤æ¤¯¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¢
²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤òÂêºà¤Ë¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡£
Èà¤é¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
https://www.pen-online.jp/special/pca2025/
Íî¹çÍÛ°ì¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ¤ò¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂç¤¤¤ËÈ¯´ø
https://www.pen-online.jp/article/020214.html
ÀîÂ¼¸µµ¤¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ë¥«¥ó¥Ì¤âÇ®¶¸¡¢¿·¤·¤¤·à¾ìÂÎ¸³·¿ÆüËÜ±Ç²è¤òÅ¸³«
https://www.pen-online.jp/article/020215.html
¾±»Ê²Æ»Ò¡Ê¥·¥§¥Õ¡Ë
À¤³¦Åª¥á¥¾¥ó¤òÉñÂæ¤ËÌö¿Ê¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¡¢Èþ¤·¤¿©¤Î³×Ì¿²È
https://www.pen-online.jp/article/020216.html
¾¾»³ÃÒ°ì¡Ê¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡Ë
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼´¤ËÀ¤³¦¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½¼Ô
https://www.pen-online.jp/article/020217.html
ÍûÁêÆü¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
Ë®²è¼Â¼Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¡ª Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤òÀ¸¤ß¡¢±Ç²è¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿
https://www.pen-online.jp/article/020218.html
¡ÖPen CREATOR AWARDS¡×¤Ï¡¢
Pen¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤ÎÂè£±²ó°ÊÍè¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä·úÃÛ²È¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¼Ì¿¿²È¡¢ºî²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎºÍÇ½¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤äºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÁÏÂ¤À¤Ç¤¹¡£ÁÏ´©°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀº¿À¤È¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¡£