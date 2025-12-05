¡Ö¡ÚËÜ¤«¤é³Ø¤Ö¡Û¿·¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à～°Ü¹Ô½àÈ÷¤È¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×Web¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
https://form.k3r.jp/ht_tax/251216?k3ad=prt
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¢£¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚËÜ¤«¤é³Ø¤Ö¡Û¿·¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à～°Ü¹Ô½àÈ÷¤È¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～
¢£³«ºÅÆü¡Ê´ü´Ö¡Ë¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë11»þ30Ê¬ ～ 2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë17»þ00Ê¬
¡¡¢¨¹Ö±é»þ´Ö¤ÏÌó60Ê¬
¢£³«ºÅÊýË¡¡§Web¥»¥ß¥Êー
¢£ÈñÍÑ¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Äê°÷¡§¤Ê¤·
¢£¹Ö±é¥È¥Ô¥Ã¥¯¡§
¡¡1.¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à²þÀµ¤Î³µÍ×¤ÈÇØ·Ê
¡¡2.µì´ð½à¤«¤é¿·´ð½à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»ö¹à
¡¡3.¿·´ð½àÅ¬ÍÑ½éÇ¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤¦»þ´üÊÌ¤ÎÂÐ±þ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡4.ÊÑ¹¹¡¦¿·µ¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ·×½èÍý
¢£È÷¹Í¡§
»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¹Ö±é»þ´Ö¤ÏÌó60Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¼õ¹ÖÊýË¡Åù¤òµºÜ¤·¤¿¤´°ÆÆâ¥áー¥ë¤ò»ëÄ°´ü´Ö½éÆü¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤ÏÍ¹Á÷¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¸å¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡§ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í
https://form.k3r.jp/ht_tax/251216?k3ad=prt
¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¾Ò²ð
µÆÃÏ µÁ¿®¡Ê¤¤¯¤Á ¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë
ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡¸ø±×Ë¡¿ÍÉô¡¡¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
µÆÃÏ µÁ¿®¡Ê¤¤¯¤Á ¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë
2006Ç¯12·î¡¢ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ËÆþ¼Ò¡£¼ç¤Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Î²ñ·×¡¢ÀÇÌ³µÚ¤ÓÁêÂ³¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯10·î¸ø±×Ë¡¿ÍÉô¤Ø°ÛÆ°¡£¸ø±×Ë¡¿ÍÀ©ÅÙ²þ³×¤Ø¤ÎÂÐ±þ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¸ø±×Ë¡¿Í¤Î²ñ·×¡¢ÀÇÌ³¡¢±¿±ÄÁêÃÌ¡¦¸ø±×Ç§Äê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ùËÜ ·ÄÂÀ¡Ê¤¹¤®¤â¤È ¤±¤¤¤¿¡Ë
ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡¸ø±×Ë¡¿ÍÉô¡¡¥Áー¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¿ùËÜ ·ÄÂÀ¡Ê¤¹¤®¤â¤È ¤±¤¤¤¿¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯4·îÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ØÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò°Ê¸å¤Ï¾©³Ø¶âÃÄÂÎ¤ä³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢NPOË¡¿Í¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¸ø±×Ë¡¿Í¤òÃ´Åö¤·¡¢¸ø±×Ç§ÄêÅù¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤â½¾»ö¡£¸ø±×Ë¡¿ÍÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¼ÒÆâ¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¡¢¸ø±×Ë¡¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ¾Ò²ð
¿·¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¡¡Q&A ·è»»¤Ë¸þ¤±¤¿³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È ～Áí¹ç±é½¬ÌäÂêÉÕ～
¸ø±×Ë¡¿ÍÀ©ÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤²ñ·×´ð½à¤âÂçÉý¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²þÀµÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Q¡õA¤À¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍý²ò¤¬¿Ê¤à¡ª
¢¡Áí¹ç±é½¬ÌäÂê¤Ç¤ÏÀßÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤ä³èÆ°·×»»½ñ¤Ê¤É¤Î¿·ÍÍ¼°¤ò»È¤Ã¤¿50Ìä¤Î·êËä¤áÌäÂê¤òÍÑ°Õ¡£¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÀµ¸å¤Î·è»»½ñÎàºîÀ®¼ÂÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª
¿·¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¡¡Q&A ·è»»¤Ë¸þ¤±¤¿³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£ÌÜ¼¡
Âè£±¾Ï¡¡¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à¤Î²þÀµ³µÍ×
Âè£²¾Ï¡¡¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ë°ìÈÌ¡¦¸ø±×Ë¡¿Í¤Î·è»»½ñÎàÅù
Âè£³¾Ï¡¡¿·¸ø±×Ë¡¿Í²ñ·×´ð½à¤Î²ñ·×½èÍý
Âè£´¾Ï¡¡²ñ·×´Æºº¿ÍÀßÃÖË¡¿Í¤Î²ñ·×½èÍý¤äºîÀ®½ñÎà¡Ê»²¹Í¡Ë
Âè£µ¾Ï¡¡Áí¹ç±é½¬ÌäÂê
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
ÊÔÃø¡¡¡§ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í
½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤®¤ç¤¦¤»¤¤
²Á³Ê¡¡¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
ISBN ¡§978-4-324-11583-1
ÂÎºÛ¡¡¡§A5È½¡¿200¥Úー¥¸
Ë¡¿Í³µÍ×
ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢½¾¶È°÷¿ô2000¿ÍÄ¶¡¢¸ÜÌäÀè¿ô19,000¼Ò°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£Ë¡¿Í¸ÜÌä¶ÈÌ³¤ä¸Ä¿Í¤Î»ñ»ºÀÇ¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¢°åÎÅ¡¦¸ø±×¡¦¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÀÇÌ³¡¢¹ñºÝÀÇÌ³¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
