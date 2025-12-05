¡Ú¥é¥ó¥ÊーÊç½¸¡ª¡Û3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ÖÊ¿ÈøÂæ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー2026¡×―――Áá½Õ¤ÎÂç¼«Á³¤ò¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡¢ÁÖ²÷¤Ë¡¢¶î¤±½ä¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÈøÂæ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kokuraminami/w3200181.html)¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÊ¿ÈøÂæ¥¯¥í¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ÈÆüËÜ»°Âç¥«¥ë¥¹¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÈøÂæ¤ÎPR¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿À®¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤éÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¤Ç36²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ëÊ¿ÈøÂæ¥¯¥í¥«¥ó¡£
¡¡Áá½Õ¤Î¥¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿Îäµ¤¤ÎÃæ¡¢»³¤ÇÍÓ¤Î·²¤ì¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÐ³¥´ä¤Î¹¤¬¤ëÂæÃÏ¡ÖÍÓ·²¸¶¡Ê¤è¤¦¤°¤ó¤Ð¤ë¡Ë¡×¤òËèÇ¯Ìó800Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬ÁÖ²÷¤Ë¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç»²²Ã¥é¥ó¥Êー¤òÊç½¸¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢¥é¥ó¥ÊーÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿ÈøÂæ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー2026 ¤¿¤Àº£»²²Ã¥é¥ó¥ÊーÊç½¸Ãæ¡ª
¡¡Âç²ñ³µÍ×- ³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～13:00¡¡¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
- ²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¥½¥é¥é¥ó¥ÉÊ¿ÈøÂæ¡ÊÊ¿ÈøÂæ¼«Á³¤Î¶¿¡Ë(https://cocokite-yokatta.jp/)µÚ¤Ó¼þÊÕÆÃÀß¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶èÊ¿ÈøÂæ°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë
- ¥³ー¥¹µÚ¤Ó¼ïÌÜ
£±.10km¥³ー¥¹¡¡ °ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉô¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â¹â¹»À¸°Ê¾å
£².3km¥³ー¥¹¡¡ °ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉô¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â¹â¹»À¸°Ê¾å
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤ÎÉô¡¢Ãæ³ØÀ¸½÷»Ò¤ÎÉô
£³.1.6km¥³ー¥¹¡¡ ¾®³Ø4～6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¢¾®³Ø1～3Ç¯À¸¤ÎÉô
- »² ²Ã ÎÁ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/353_1_35bb2684cf7fb60e5a46468e17e7bd14.jpg?v=202512050128 ]
- Äê¡¡¡¡°÷
£±.10km¥³ー¥¹¡¡ÀèÃå800Ì¾
£².3km¥³ー¥¹¡¡ Äê°÷¤Ê¤·
£³.1.6km¥³ー¥¹ Äê°÷¤Ê¤·
- »² ²Ã ¾Þ¡¡
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡ÖÂç²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
- ¿½¹þÊýË¡
Web¥µ¥¤¥È¡ÖRUNNET¡Ê¥é¥ó¥Í¥Ã¥È¡Ë(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=382741&div=1)¡×¤Ë¤è¤ë¼õÉÕ
¡¡Ê¿ÈøÂæ¥¯¥í¥«¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡ËèÇ¯2·î²¼½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌî¾Æ¤¸å¤ÎÊ¿ÈøÂæ¤Ï¡¢ÁðÌÚ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ³¥´ä¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁö¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡10km¥³ー¥¹¤Ï¡¢´ä¾ì¤Î´Ö¤òÁß¤¤Àø¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·ã¤·¤¤¥³ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥íー¥É¥ìー¥¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3km¥³ー¥¹¤È1.6km¥³ー¥¹¤Ï¡¢¥½¥é¥é¥ó¥ÉÊ¿ÈøÂæ¤Î±àÆâ¤òÁö¤ëÊ¿Ã³¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¥é¥ó¥Êー¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿ÈøÂæ¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤âÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¼«¿È¤ÎÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤âÂç¼«Á³¤â°ìÀÐÆóÄ»¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÊ¿ÈøÂæ¥¯¥í¥«¥ó¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÈøÂæ¤ÎÌî¾Æ¤¤ÎÉ÷·Ê
¡¡¡¡¡¡Ìî¾Æ¤¸å¤ÎÊ¿ÈøÂæ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀÐ³¥´ä¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë
¡¡´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯- Âç²ñ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kokuraminami/w3200181.html¡¡
- ¥é¥ó¥Í¥Ã¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡
https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=382741&div=1(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=382741&div=1)
- ¥½¥é¥é¥ó¥ÉÊ¿ÈøÂæ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://cocokite-yokatta.jp/
¡¡²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹- ¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾®ÁÒÆîIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
- ËÌ¶å½£ÅÔ»Ô¹âÂ®¡ÖËÌÊý¥é¥ó¥×¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ê¿ÈøÂæ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ê»öÌ³¶É¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶èÌò½ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç²ÝÆâ¡Ë
TEL¡§093-951-1037¡Ê¼õÉÕ¡§9:00～17:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë