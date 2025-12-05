¡Ú»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¡Û2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡ÖÇº¤ß¥¢¥ê¡×¡£ºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡Ö¼«¼çÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È
¢£»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¸þ¾å¤È³Ø½¬½¬´·¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Ô¤¤Ê¤¤´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤ä¼«Âð¤Ç¤ÎÍ½½¬¡¦Éü½¬¤Ê¤É¤Î¡Ö²ÈÄí³Ø½¬¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷250Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤ÎÇº¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°úÍÑ¸µ¤¬¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎµºÜ
¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Êhttps://www.nobiru.jp/¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ
¡¦³ºÅöµ»ö¡Êhttps://www.nobiru.jp/column/learning-hint/children-learning-research.php¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î5Æü ～ 11·î10Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¡§250¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÇº¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä2¡§¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ÎÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä3¡§»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä4¡§²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä5¡§²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä6¡§²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£52.8¡ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢52.8%¤¬»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Çº¤ß¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤ÊÅÀ¤«¤é¡¢½¬´·²½¤ä¼«¼çÀ¤Î³ÍÆÀ¤¬Âç¤¤¯Î¾¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Ï¡Ö¼«¼çÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¡¢Ìó4³ä¤È°µÅÝÅª¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ä¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¡¢Æ°µ¡¤Å¤±¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬ºÇÂç¤ÎÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÁªÂò»èÊÌ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼çÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤
¡¦³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È°ì¸þ¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤°¥²ー¥à¤ò¤¹¤ë¡£½ÉÂê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤
¡¦¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤¬½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤°¤ËË°¤¤Æ¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦½ÉÂê°Ê³°¤ÎÌäÂê½¸¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤ËºÇ½é¤À¤±¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÃÊ¡¹¤ÈË°¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
ÊÝ¸î¼Ô¤¬ºÇ¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¤Î»ÑÀª¤È¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡ÖÍ¶ÏÇ¤Ø¤Î¼å¤µ¡×¤¬¸¶°ø¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤Î¤Ê¤µ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£56.4¡ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí³Ø½¬¤Î½¬´·²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬56.4%¤òÀê¤á¡¢½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç°ÂÄê¤·¤¿³Ø½¬¥ê¥º¥à¤Î³ÎÎ©¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö´¶¤¸¤ë¡×Êý¤Ï43.6¡ó¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¬´·²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò¡Ö½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤ä¤ëµ¤¡¦¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ç¡¢56.0%¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤ÎÆ°µ¡¤¬½¬´·²½¤Î·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤ä¡Ö¼«Á³¤Ê½¬´·²½¡×¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸Ê·èÄê¤äÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ³Æþ¤¬À®¸ù¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
¢£63.8¡ó¤¬¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¡×¤¬63.8%¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥²ー¥à¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤¬Ìó3³ä¤òÀê¤á¡¢³°Éô¤ÎÍ¶ÏÇ¤ÈÆâÈ¯Åª¤Ê°ÕÍß¤Î·çÇ¡¤¬¡¢½¬´·²½¤òË¸¤²¤ëÆóÂçÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí³Ø½¬¤¬½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¡©
¡¦ÌÜÉ¸¤òºî¤ë¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Í¼ÈÓ¤ÎÁ°¤Ë½ÉÂê¤òÉ¬¤ººÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ËèÆü¥Þ¥ÞÌäÂê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¶ì¼êÊ¬Ìî¤òÉü½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤Î¼êºî¤ê¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ËÍ¯¤¯¤è¤¦¤À¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦0ºÐ¤Î»þ¤«¤éÄÌ¿®¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«³Ø½¬¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£»õËá¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æü²Ý¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½¬´·²½¤µ¤»¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
²ÈÄí³Ø½¬¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×¤È¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¹©É×¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ¼ÈÓÁ°¡×¤ä¡ÖÄ«¡×¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë³Ø½¬¤ò¤½¤Ã¤ÈÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»õËá¤¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î½¬´·¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤òÁá¤¯¤«¤éºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤Î·çÇ¡¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ÎºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬´·²½¤òË¸¤²¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤â¡ÖËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÕÍß¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤¬¶µ°é¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¬´·²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤ä¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¡×¤òÁá´ü¤Ë¹Ô¤¤¡¢³Ø½¬¤òµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü²Ý¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí³Ø½¬¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇ½Æ°Åª¤Ê¹©É×¤È»Ò¤É¤â¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÆ°µ¡¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
