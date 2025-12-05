FURLA (¥Õ¥ë¥é) ¤Î¿·ºî»þ·× ¡ØFURLA EASY SHAPE/FURLA LOGO LINKS -JAPAN EDITION- ¡Ù¤ò12·î5Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¡¢12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
FURLA WATCH¡õJEWELRY¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://world-wide-watch.jp/c/brand/fl
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFURLA (¥Õ¥ë¥é)¡Ù¤ÎÏÓ»þ·×¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡ØFURLA EASY SHAPE (¥Õ¥ë¥é ¥¤ー¥¸ー¥·¥§¥¤¥×)/ FURLA LOGO LINKS(¥Õ¥ë¥é ¥í¥´¥ê¥ó¥¯¥¹) -JAPAN EDITION-¡Ù10·¿¤ò12·î5Æü(¶â)¤ËÍ½Ìó³«»Ï¡¢12·î12Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
JAPAN EDITION
Æü¡¹¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
È©¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿§Ä´¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢ÆüËÜ´ë²è¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚFURLA EASY SHAPE -JAPAN EDITION- ¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿½÷À¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¥Õ¥ë¥é ¥¤ー¥¸ー¥·¥§¥¤¥×¤è¤êÉáÃÊ»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¥Ö¥ëー¤Î·×5·¿¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
Ê¸»úÈ×¤Ï¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
WW00024047L1¡¡(ÀÇ¹þ17,600±ß)
WW00024045L1¡¡(ÀÇ¹þ17,600±ß)
WW00024046L1¡¡(ÀÇ¹þ17,600±ß)
WW00024044L1 (ÀÇ¹þ17,600±ß)
WW00024048L1¡¡(ÀÇ¹þ17,600±ß)
¡ÚFURLA LOGO LINKS -JAPAN EDITION- ¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥Õ¥ë¥é¥¢ー¥Á¥í¥´¤ò¥é¥°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Õ¥ë¥é¥í¥´¥ê¥ó¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤è¤êÉáÃÊ»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿5·¿¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
Ê¸»úÈ×¤Ï¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Êü¼ÍÀþ¾õ¤Ëßê¤á¤¯¥µ¥ó¥ì¥¤²Ã¹©¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
WW00006013L1 (ÀÇ¹þ18,700±ß)
WW00006014L1 (ÀÇ¹þ18,700±ß)
WW00006015L1 (ÀÇ¹þ18,700±ß)
WW00006016L1 (ÀÇ¹þ18,700±ß)
WW00006017L1 (ÀÇ¹þ18,700±ß)
¡ÚÈ¯Çä³µÍ×¡Û
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§FURLA EASY SHAPE/FURLA LOGO LINKS -JAPAN EDITION-
¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§»þ·×ÈÎÇäÅ¹¡¿FURLA WATCH¡õJEWELRY¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÚWORLD WIDE WATCH¡Û https://world-wide-watch.jp/f/furla/shoplist
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾åµ¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡Û
»þ·×ÈÎÇäÅ¹¡¿WORLD WIDE WATCH ¤Ë¤ÆFURLA(¥Õ¥ë¥é)¤ÎÏÓ»þ·×¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¤ò12,000±ß(ÀÇÈ´¤)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØFURLA (¥Õ¥ë¥é)¡Ù¤ÎÏÓ»þ·×¡Û
FURLA (¥Õ¥ë¥é)¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ý¤Ä¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ä¼Á¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÌÜ¤Ç ¡È¥Õ¥ë¥é¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤ï¤«¤ëÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥éÀ½ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î¥ì¥¶ー¤Ï¥Õ¥ë¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¥é¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥ì¥¶ー¡Ê¥«ー¥Õ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î²¼¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢À½¥ì¥¶ー¤ò90%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤·¹©Äø¤Ç½Ð¤ë¤´¤ß¤Î99%¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥é¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼Á¤Î¹â¤¤¼ê»Å»ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿³Èþ´ã¤òÀ¤³¦¤Ë¶¦Í¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖFURLA (¥Õ¥ë¥é)¡×¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×¡Û
¥Õ¥ë¥é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ò¥ëー¥Ä¤È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥é¤Ï1927Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥ë¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ÇÁÏ¶È¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÃå¼Â¤ËÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í¥Èþ¤µ¤ÈÆÈÁÏÀ¤Ç¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆÈ¼«¤Î¿³Èþ´ã¤ÈÁÏÂ¤À¤ò·è¤·¤Æ¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1927¡¡¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥ë¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ÇÁÏ¶È
1955¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë°ì¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
1990¡¡ÆüËÜ¾åÎ¦
2017¡¡90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë
2019 ¡¡¡Ö¥Õ¥ë¥é¡¦¥¢ー¥Á¡×¤È¿·¥í¥´¤òÈ¯É½
2020¡¡¥Õ¥ë¥é¤È¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤¬»þ·×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤¬¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤È¥Õ¥ë¥é¤Î»þ·×¤ÎÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÚÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¡§¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç¾¦¼Ò¡£
ÏÓ»þ·×¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ö¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ë¥é¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡×¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ö¥Æ¥Ã¥É¥Ùー¥«ー¡×¤ä¡Ö¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾³¤³°¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´²ßÅ¹¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÅ¹Åù¡¢³Æ¼ïÀìÌçÅ¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ®ÄÌ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ª¤ª¤è¤½800Ë¡¿Í¡¢8,000Å¹ÊÞ¤È¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£