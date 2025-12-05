🍜 [¿·Ì¾Êª] 🍜 Ä¹ºê¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡¢Ï·Íû¡Ê¥é¥ª¥êー¡Ë ¤¬Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õÅ¹¸ÂÄê¤Ç·ÜÇòÅò¤Î¥³¥¯¤ÈÇòºÚ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ú»ÀºÚÇòÆùÆé¡Û¡ÊÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤Î²ÐÆé-·ÜÇòÅò¥¹ー¥×-¡Ë¤òÅß¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï
¢¡¿·¥á¥Ë¥åー¡Ú»ÀºÚÇòÆùÆé¡Û
ÂæÏÑ¤ÎÅß¤ÎÄêÈÖ¡ª»ÀÌ£¤È»Ý¤ß¤Î´ñÀ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ ¡Ø»ÀºÚÇòÆùÆé¡Ê¥¹¥ï¥¡¥ó¥Ä¥¡¥¤ ¥Ñ¥¤¥í¥¦¥°¥¥¥ª¡Ë¡Ù(\1,980-)
ÇòºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆý»ÀÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¡Ö»ÀºÚ¡Ê¥µ¥ó¥Ä¥¡¥¤¡Ë¡×¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÅÁÅýÆé¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹ー¥×¡£È¯¹Ú¤Ë¤è¤ë»ÀºÚ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î´Å¤ß¤¢¤ë»é¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¡¢¸å¤ò°ú¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤äÆ¦Éå¡¢¸·Áª¤¤Î¤³¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂæÏÑµû´Ý¡¢¥¤¥«ÃÄ»Ò¡¢²Ö»Þ´Ý»Ò¤Ê¤É¤âìÔÂô¤ËÅêÆþ¡ª ÂæÏÑ¤ÎÅÁÅý¤ÈÄ¹ºê¤Î»Ý¤ß¤¬°ì¤Ä¤ÎÆé¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢ÅöÅ¹¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥¹ー¥×¤Î°ìÅ©¤Þ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨¤´ÃíÊ¸¤ÏÆó¿ÍÁ°¤«¤é¡Ë
ÂæÏÑ¿åñ LAOLEE ÃæÌÜ¹õÅ¹
¡ÚÃæÌÜ¹õ¤Ç´ñÀ×¤ÎÂÎ¸³¡ÛÄ¹ºêÃæ²Ú³¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿ßË¼¤ËÎ©¤ÄÅ¹¡£
Åìµþ¤Î´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¡¢ÃæÌÜ¹õ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ØÂæÏÑ¿åñ LAOLEE ÃæÌÜ¹õÅ¹¡Ù¡£¤³¤³¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¡ØLAOLEE Ä¹ºêÃæ²Ú³¹ ÁíËÜÅ¹¡Ù¤Î³Î¤«¤Ê·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢ÀµÅý¤Ê·ÏÎóÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿ôÂ¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¦Íû ½¡¸¤¬¡¢¼«¤é¿ßË¼¤ËÎ©¤ÁÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¤Î¹ÔÎóÅ¹¤ÎÌ£¤ò¡¢¥·¥§¥ÕËÜ¿Í¤ÎÄ´Íý¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£ ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¿©ÄÌ¤Ë¤³¤½Ë¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢º£¤À¤±¤Îµ®½Å¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¿åñ LAOLEE ÃæÌÜ¹õÅ¹(³°´Ñ)
Ä¹ºê¤Î¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Ì¾Å¹¡¡¡ØLAO LEE Ä¹ºêÃæ²Ú³¹ ÁíËÜÅ¹¡Ù
Ä¹ºêÃæ²Ú³¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸Ø¤ëÄ¹ºêÃæ²Ú³¹ ÁíËÜÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢ÍÍ¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤Ç¡¢ËèÆüÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÇÂçÀ¹¶·¡£¤³¤Î³èµ¤¤³¤½¤¬¡¢ÁíËÜÅ¹¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤³¤ÎÌ£¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡×¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¡ÖÄ¹ºê¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤º¤³¤³¡×¤ÈÇ®¤¤¥ê¥Ôー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îó¤ËÊÂ¤Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò
ÂæÏÑ¿åñ LAOLEE ÃæÌÜ¹õÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Öº£¤ÎÌ£¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¡ª¤³¤ÎÅß¤Î¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥åー
¹õ¿Ý²Ø»Ò (\980-)
-¤È¤í¤±¤ë²Ø»Ò¤ÈÆÚÆù¤Î»Ý¤ß¤ò¡¢Ë§½æ¤Ê¹õ¿Ý¤¬Êñ¤ß¹þ¤à-
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¹õ¿Ý¤Î»ÀÌ£¤¬¡¢ÆÚÆù¤Î´Å¤ß¤È²Ø»Ò¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
XO醬ßÖ »°Á¯ (\1540-)
-Ç»¸üXO醬¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¼î¶Ì¤Î¤Ò¤È»®-
¿·Á¯¤Ê¥Û¥¿¥Æ¡¢¤¨¤Ó¡¢¥¤¥«¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤È»Ý¤ß¤ò¡¢Ãæ²ÚÆé¤Î¹â²¹¤Ç°ìµ¤¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¿©´¶¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÈëÅÁ¤ÎXO醬¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥É¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢ìÔÂô¤Ê³¤Á¯¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËãíåÅòñ»ÒÆé(\1210-)
-áã¤ì¤ë»Ý¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡ªËÜ³ÊËãíå¥¹ー¥×ñ»ÒÆé-
¼çÌò¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤Î»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¤¤¹þ¤àÅöÅ¹¼«²ÈÀ½¤Î¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¿åñ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹ー¥×¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î½Õ±«¤¬¡¢¿©Íß¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ñ¥¯¥Áー¤¬¡¢Ç»¸ü¤ÊËãíå¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«²¹¤Þ¤ê¡¢¿©Íß¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë»Ý¿ÉÆé¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÚ¥Ë¥é¥¯¥ìー¥×Êñ(\1320-)
-Ã¯¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¡ªÆÚÆù¤È¥Ë¥é¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ò¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¥¯¥ìー¥×¤Ç¡ª-
¡ÖÆÚ¥Ë¥é¥¯¥ìー¥×Êñ¡×¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿©Âî¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢²¦Æ»¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
ÇöÈé¤Î¥¯¥ìー¥×¤¬ÆÚÆù¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¥Ë¥é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤´¤Þ¤«¤·¤¬¤¤«¤Ê¤¤¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ¬¿©¡×¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ÉÀäÉÊ Ï·ÍûÃ´¡¹ÌÍ¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
ÅöÅ¹°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¡ÉÏ·ÍûÏÂ»³Ü¥Ã´¡¹ÌÍ¡É(\1,600)
¡ÚÇ»¸ü¤Î¶Ë¤ß¡Û³¤Ï·¡¦Ì£Á¹¡¦»³Ü¥¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÇØÆÁ¤Î¥¯¥êー¥ßー¥¹ー¥×¡ª
³¤Ï·¥À¥·¤ÈÈëÅÁÌ£Á¹¤ÎÈëÅÁ¥¿¥ì¤È20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È³¤Ï·¥éーÌý¤Î¹á¤ê¤òÃíÆþ¡£
Æþ¼êº¤Æñ¤ÊÀÐ±±Ä«ÁÒÊ´»³Ü¥¤¬Êü¤Ä¡¢áã¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¹á¤ê¡ª
Ç»¸ü¥¯¥êー¥ßー¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÎÏ¤ÇË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¶Ë¾å¤Î°ìÇÕ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µÁÄÄ¹ºêÂæÏÑÆù½Á¿åñ»Ò¡Ê3¥³¡Ë(\430-)
Èé¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢£²ÅÙÎý¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¤×¤ê¤×¤ê¤ÎÈé¡×¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Ë¥é¤òÁ´¤¯»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¸ÅÍè¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù½Á¡£¤³¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Î°ì²ÈÃÄÝ³¤Î¿©Âî¤Ç¤¹¡£è§¤Ç¤¿¤Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤Ï·Íû¤Î¿åñ»Ò¤ÏÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·Íû¥°¥ëー¥× ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¦Íû ½¡¸¤«¤é¤Î¤´°§»¢¤ÈÅ¸Ë¾
LAO LEE GROUP ÂåÉ½¼èÄùÌò Íû ½¡¸
ÍèÆü¤·¤Æ48Ç¯¡£»ä¤Ï32ºÐ¤Î»þ¡¢Ä¹ºê¤ÎÃÏ¤ÇÏ·Íû¥°¥ëー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ50Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê·×²è¤ò·Ç¤²¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤¿¾Ð´é¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â¡ÖËÜ¾ì¤ÎÌ£¡×°ìËÜ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ËÜ¾ìÂæÏÑ¤ÎÌ£¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ØÂæÏÑ¿åñ LAOLEE ÃæÌÜ¹õÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¶å½£¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÆâÍÆ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È20Ç¯¡£¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´½¾¶È°÷°ìÆ±¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤ò½Å¤Í¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¡¢¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡Ú±¿±Ä´ë¶È¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò Ï·Íû¥°¥ëー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Öº£¤ÎÌ£¡×¤òÄÉµá¤¹¤ëÂæÏÑÎÁÍýÅ¹
HP¡§https://www.laolee.jp/
Å¹ÊÞ¥¢¥¯¥»¥¹¡§
½»½ê¡§¢©153-0051 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ£±ÃúÌÜ£±£³－£¶
Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÃæÌÜ¹õ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§
·î～¶â¡§11:30～15:00(L.O. 14:30)
17:00～23:00¡ÊL.O. 22:00¡Ë
ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡§11:30～15:00(L.O. 14:30)
17:00～21:00¡ÊL.O. 20:30¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6416-4693
¡¡¥áー¥ë¡§laoleeg.1963@gmail.com
¡¡¿©¤Ù¥í¥°¥µ¥¤¥È¡§https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13306628/