¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¼çºÅ¡¢±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥ó ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ç¡ÖËßÍÙ¤ê Haneda Festival¡×¤ò12·î8Æü¡¦9Æü³«ºÅ¡ª
±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥ó ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¸½Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËßÍÙ¤ê Haneda Festival¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜËßÍÙ¤ê¶¨²ñ¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¸¼´Ø¸ý¤òÉñÂæ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëËßÍÙ¤ê¤È²»³Ú¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¹ñÆâ³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÌë¤Ë»Å»öµ¢¤ê¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ï³¤³°¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÃ¯¤Ç¤âÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¡Ö»²²Ã¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡¢¹ñÀÒ¤äÇ¯Îð¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¸À¸ì¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¤È¤¤¤¦¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ÎËßÍÙ¤êÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëËßÍÙ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥èー¥èーÄà¤ê¤äÎØÅê¤²¤È¤¤¤Ã¤¿²°Âæ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¤¬ÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î·Á¤Ç¶¨ÎÏ¡£ÃåÊª»Ñ¤ÇËßÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍÙ¤ê¥¿¥¤¥à¡¡5¡§00 PM - 7¡§00 PM
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/75602/table/227_1_45e727ba809b4032ab64af4ff7751d50.jpg?v=202512051058 ]
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/75602/table/227_2_5e882e40ca43d15b0bca6b6f82187e27.jpg?v=202512051058 ]
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÖËßÍÙ¤ê Haneda Festival¡×
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§4¡§00 PM ¤«¤é 7¡§00 PM
¡¦²ñ¾ì¡§±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥ó1F ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥¨
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¼«Í³»²²Ã¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§MEGA¤¿¤ó¤¹²° ±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥óÅ¹ TEL03-6692-5848
¢¨ÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(https://tansuya.jp/store/megatansuya-haneda/saiji)¡¦Å¹ÊÞURL¡§https://tansuya.jp/store/megatansuya-haneda/
¡¦ºÅ»öURL¡§https://tansuya.jp/bon-dance-202512/
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¡§https://www.instagram.com/mega_tansuya_haneda/
´ë¶È¾ðÊó
¡ã¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤Þ¤ë¤ä¤ÞµþºÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÏ·ÊÞ¸âÉþÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¡¢Á´¹ñ100Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¤¤â¤Î¤òÃå¤¿¤¤¿Í¤òÃå¤ë¿Í¤Ë¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤ËÅØÎÏ¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢º£¸å¤â¹¬¤»¤È´î¤Ó¤¬°î¤ì¤ë¤¤â¤Î¥é¥¤¥Õ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://mk-kimono.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kimonoyasan.co.jp/
<¤¿¤ó¤¹²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
1999Ç¯¤«¤é¥ê¥æー¥¹ÃåÊª¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥æー¥¹ÃåÊª¤ÎÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ã¤¿¤ó¤¹²°³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
½»½ê¡§ ¢©213-0002 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èÆó»Ò3-31-3 MK¥°¥ëー¥×Æó»Ò¥Ó¥ë 3³¬
¡ã¤¿¤ó¤¹²° Web¥µ¥¤¥È>
¡Ö¤¿¤ó¤¹²°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÃÎ¤äÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¥ê¥æー¥¹ÃåÊª¤¬¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://tansuya.jp/
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¡×¤ÎËÜÉô¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÎØ¡×¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÎØ¡ä
½»½ê¡§ ¢©213-0002 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èÆó»Ò3-31-3 MK¥°¥ëー¥×Æó»Ò¥Ó¥ë 3³¬
ÅÅÏÃ¡§ 044-281-4529¡Ê·î～¶â¡¿10:00～17:00 ÅÚ¡¦ÆüµÙ¤ß¡Ë