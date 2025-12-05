Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Çº¤àÅß¤Î²½¾ÑÊø¤ìÂÐºö¤Ë¡£Çä¾å¸Ä¿ôNo.1¢¨1¤Î¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡¢¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Ç¡¢Ä«¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯Á°¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÅß¤Î¸ÂÄêÉÊ2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥ß¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤¡×¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤¡×¤ò2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
²Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê²½¾ÑÊø¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤âÌó2¿Í¤Ë1¿Í¢¨3¤¬²½¾ÑÊø¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åß¤Ï²Æ¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¯¡¢¼¾ÅÙ¤âÄã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢²½¾ÑÊø¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅß¤Î²½¾ÑÊø¤ì¡×¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Ä«¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤ÎÈ©¤ò½á¤¤¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÇä¾å¸Ä¿ôNo.1¢¨1¤Î¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤È¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤«¤é¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤ÎÈ©¤ò½¸ÃæÅª¤Ë½á¤¹¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¸ÂÄêÉÊ2¼ï¤òÈ¯Çä¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¡¦¤â¤Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯½á¤¦¡Ö¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡×¤Ë¡¢ÁõÃå¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥·ー¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¾å¤«¤é¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²½¾Ñ¿å¤¬¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥È¤òÈ©¤Ë3Ê¬Å½¤ë¤È¡¢¿åÊ¬¤¬³ÑÁØ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¿»Æ©¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤µ¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¥á¥¤¥¯Á°¤Î¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½á¤¤¤¬Â³¤¯¡Ö¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¡×¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤È¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥·ー¥È¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¥á¥¤¥¯Á°¤Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤¬¿»Æ©¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤òÅ½¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉÉÛ¤·¤Æ3Ê¬ÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥·ー¥È¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Æ3Ê¬ÃÖ¤¯¤È³ÑÁØ¿åÊ¬ÎÌ¤¬¹â¤á¤é¤ì¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÈ©¤¬½á¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
ÍÆÎÌ¡¡¡§500ml
²Á³Ê¡¡¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê(»²¹Í²Á³Ê¡§748±ß¡¡ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Âç·¿¥¹ー¥Ñー¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡Ë
¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤Ï¡¢¿»Æ©ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢³ÑÁØ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯½á¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Î¤¿¤á¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¥è¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¡¦¤â¤Á¤ÎÎÉ¤¤È©¤Ë¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥·ー¥È¤Ï¡¢¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¿åÊ¬¤ÎµÛ¿åÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÑµ×À¡¦Ì©ÃåÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤È°ì½ï¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥á¥¤¥¯Á°¤Î¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä»õ¤ß¤¬¤¤Ê¤É½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤â²ÄÇ½¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·ー¥È¤Ä¤
ÍÆÎÌ¡¡¡§180£ç
²Á³Ê¡¡¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Âç·¿¥¹ー¥Ñー¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡Ë
¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Ï¡¢È©É½ÌÌ¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë¿å¤Î¥Ùー¥ë¤è¤ê¡¢ÅÀÅ©¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¿åÊ¬¾ø»¶¤âËÉ¤®¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½á¤¤¤ò¥ー¥×¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤È¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥·ー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Ë¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤òÊ»¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÅª¤Ë½á¤¤¡¢ÆüÃæ¤Î²½¾Ñ¥Î¥ê¡¦¤â¤Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
À½ÉÊÆÃÄ¹
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å
(ÈÎÇäÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥¹¥¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー R)
ÍÆÎÌ¡¡¡§500ml
²Á³Ê¡¡¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê(»²¹Í²Á³Ê¡§748±ß ÀÇ¹þ)
À½ÉÊÆÃÄ¹
1.¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿»Æ©ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿½èÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤°¤ó¤°¤óÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢³ÑÁØ¤ò¿åÊ¬¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2.¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶
¤¿¤Ã¤×¤êÈ©¤Ë½Å¤Í¤Å¤±¤·¤Æ¤â¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¡£
3.Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢Äã»É·ãÀ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¤ÇËèÆü²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡£
¡¦Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢Äã»É·ãÀ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¢¥ª¥¤¥ë¥Õ¥êー¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¥Õ¥êー¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¢¨5
¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K(¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬)ÇÛ¹ç
4.ËèÆü¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë500ml¥µ¥¤¥º
´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë500ml¡£
¥á¥¤¥ó¤Î²½¾Ñ¿å¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥íー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¥×¥ì²½¾Ñ¿å¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+¥»¥ë¥Õ²½¾Ñ¿å»Ô¾ì 2015Ç¯2·î～2025Ç¯1·î¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¸Ä¿ô¥·¥§¥¢¡¡
¢¨5¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤È(¥³¥á¥É)¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë
(ÈÎÇäÌ¾¡§¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥¹¥¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡Ë
ÍÆÎÌ¡¡¡§180g
²Á³Ê¡¡¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
1.¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿½á¤¤¤¬Â³¤¯
È©É½ÌÌ¤Ë¡ã¿å¤Î¥Ùー¥ë¡ä¤ò·ÁÀ®¡£³ÑÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë³ÑÁØÆâ¤Î¿åÊ¬¤Î¾ø»¶¤âËÉ¤°¤¿¤á¡¢½á¤¤¤ËËþ¤Á¤¿È©¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¡£¿å¤Î¥Ùー¥ë¤Ï¿åÊ¬¤Ë¤âÌýÊ¬¤Ë¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¿»Æ©¤âË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£
2.¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶
¥¸¥§¥ë¤òÈ©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤¹¤Ð¤ä¤¯±Õ¾õ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¿»Æ©¢¨7¡£ÌýÊ¬ÎÌ¤òºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¿åÊ¬ÎÌ81%¤Î½èÊý¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¡£
3.ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¨¤ë180g¤Î¥µ¥¤¥º
´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤¨¤ë180g¡£
4.»È¤¤Êý¿§¡¹¡ª¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹
ÊÝ¼¾ÈþÍÆ±Õ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Ê¤ÉÌýÊ¬¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤ÎÆý±Õ¤ä¥¯¥êー¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡£Â¾¤Ë¤â¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÝ¼¾¤ä¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¸¥§¥ë¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5.Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢Äã»É·ãÀ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¢¨8
¢¨6 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+±ÉÍÜ¥¯¥êー¥à(¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë»Ô¾ì 2017Ç¯2·î～2025Ç¯1·î¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¸Ä¿ô¥·¥§¥¢¡¡
¢¨7¡¡³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¢¨8 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤È¡Ê¥³¥á¥É¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
