µðÂç¤ÊÀ±¤Î³èÆ°¤Çºî¤é¤ì¤¿À¸Ì¿É¬¿Ü¸µÁÇ―Ä¶¿·À±»Ä³¼´ÑÂ¬¤ÇÄÏ¤ó¤À±öÁÇ¡¦¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÂçÎÌÀ¸À®¤Î¾Úµò―
ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉôÊªÍý³Ø²Ê¤Îº´Æ£¼÷µªÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¢µþÅÔÂç³ØÍý³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾¾±Ê³¤¡ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø2Ç¯¡Ë¡¢ÆâÅÄÍµÇ·½õ¶µÅù¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢XÀþÊ¬¸÷»£Áü±ÒÀ±¡Ê¥¯¥ê¥º¥à¡¨X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ¶¿·À±»Ä³¼¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¤ÎÀºÌ©XÀþÊ¬¸÷´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µðÂç¤Ê¹±À±¤ÎÆâÉô¤Ç±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤¬ÂçÎÌ¤Ë¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¹±À±¤ÎÆâÉô³èÆ°¤¬¡¢±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿É¬¿Ü¸µÁÇ¤Î¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¹âÊ¬²òÇ½Ê¬¸÷ÁõÃÖ¡ÖResolve¡Ê¥ê¥¾¥ë¥Ö¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬À®²Ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢²Ê³Ø»¨»ï¡ØNature Astronomy¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¡Ê12·î4ÆüÉÕ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦XRISM¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ê¬¸÷Ç½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶¿·À±ÇúÈ¯¤Î»Ä³¼¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¡×¤Îµ¯¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÀ±¤ÎÆâÉô¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î±öÁÇ¡¦¥«¥ê¥¦¥à¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤òÆÀ¤¿¡£
¡¦ ¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇ¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤äÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±§Ãè¤Ç¤ÎÂ¸ºßÎÌ¤ÏÍýÏÀÍ½Â¬¤è¤ê°ì·å¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¹çÀ®²áÄø¤ÏÌ¤²ò·èÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦´ÑÂ¬·ë²Ì¤«¤é¡¢¹±À±¤Î¼«Å¾¡¦Ï¢À±Áê¸ßºîÍÑ¡¦³ËÇ³¾ÆÁØ¤Î¹çÂÎ¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆâÉô±¿Æ°¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇÀ¸À®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¦±§Ãèµ¯¸»¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¸µÁÇ¤¬¡¢ÇúÈ¯Á°¤ÎµðÂçÀ±ÆâÉô¤Çºî¤é¤ì¡¢Ä¶¿·À±ÇúÈ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ±§Ãè¤ØÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
£²¡¥³µÍ×
²æ¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¼Á¤ò¹½À®¤¹¤ë¸µÁÇ¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¹±À±¤äÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Çºî¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¯¸»¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µÁÇ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸µÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î±§Ãè¤Ç¤ÎÂ¸ºßÎÌ¤ÏÍýÏÀÍ½Â¬¤è¤ê°ì·å¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤³¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢XRISM±ÒÀ±¤ÎÀºÌ©XÀþÊ¬¸÷´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¿·À±ÇúÈ¯¤Î»Ä³¼¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¡×¤Îµ¯¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂÀÍÛ¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Î¼ÁÎÌ¤ò»ý¤ÄµðÂç¤ÊÀ±¤ÎÆâÉô¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î±öÁÇ¡¦¥«¥ê¥¦¥à¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÂçÎÌÀ¸À®¤Ï¡¢ÇúÈ¯Á°¤Î¹±À±ÆâÉô¤¬¡¢¹±À±¼«¿È¤Î¼«Å¾¤äÏ¢À±Áê¸ßºîÍÑ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¯Áß¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¸µÁÇ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏµå´Ä¶¤äÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ê±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¹±À±¤ÎÆâÉô³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Ë±§Ãè¤Ø¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1¡§XRISM ±ÒÀ±¤Ë¤è¤ëÄ¶¿·À±»Ä³¼¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¡×¤Î´ÑÂ¬¡£²èÁü¤ÏXRISM/Xtend ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿XÀþ²èÁü(ÀÄ¿§)¤È¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿²èÁü(ÀÖ¡¦ÎÐ¿§)¤òº®¹ç¤·¤¿¤â¤Î¡£²«¿§¤ÎXÀþ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤¬ XRISM/Resolve ¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¡£(C)ÌÀ¼£Âç³Ø/µþÅÔÂç³Ø/JAXA
£³¡¥ÆâÍÆ
±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é²æ¡¹¤¬½»¤à¸½ºß¤Î±§Ãè¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î±§Ãè¤ÎÃæ¤ÇÊª¼Á¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¿åÁÇ¤È¥Ø¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦¤´¤¯·Ú¤¤¸µÁÇ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë»ÀÁÇ¤äÃºÁÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸Ì¿³èÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÁÇ¤Ï¡¢À±¡¹¤ÎÆâÉô¤Ç³ËÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢À±¤ÎÇúÈ¯¡ÊÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ±§Ãè¶õ´Ö¤Ë»µ¤»¶¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ±¤äÏÇÀ±¡¢À¸Ì¿¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡Ö±öÁÇ¡×¤ä¡Ö¥«¥ê¥¦¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê ¡È´ñ¿ôÈÖ¸µÁÇ¡É ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÆæ¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÏÀ·×»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇ¤ÏÀ±¤ÎÆâÉô¤Ç¤Û¤È¤ó¤Éºî¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÎÌ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½10Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤·¤«À¸À®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇ¤¬¡¢¤Ê¤¼±§Ãè¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÏÅ·Ê¸³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤²ò·èÌäÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¿Þ2¡§XRISM ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Æð X ÀþÊ¬¸÷ÁõÃÖ (Resolve) ¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë (ÀÄ¿§)¡£¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬²òÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎXÀþ¸¡½Ð´ï¤ÎXÀþ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë (³¥¿§: ¥Á¥ã¥ó¥É¥é±ÒÀ±¤ÎXÀþCCD¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÎã) ¤Ç¤Ï´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µÁÇ¡Ö±öÁÇ¡¦¥«¥ê¥¦¥à¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¾åÉô¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Îµ±Àþ¼þÊÕ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¿§¤Î¼ÂÀþ¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤àÊü¼Í¥â¥Ç¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÅÀÀþ¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Êü¼Í¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹¡£(C)JAXA
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤â³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê2023Ç¯9·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿JAXA¤ÎXÀþÊ¬¸÷»£Áü±ÒÀ±¡ÖXRISM¡Ê¥¯¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÊ¬²òÇ½Ê¬¸÷ÁõÃÖ¡ÖResolve¡Ê¥ê¥¾¥ë¥Ö¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Resolve¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥í¥ê¥áー¥¿¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¸¡½Ð´ï¤è¤ê¤â°ì·åÍ¥¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬²òÇ½¤ÇXÀþ¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´ñ¿ôÈÖ¸µÁÇ¤Ï¡¢¶ö¿ôÈÖ¸µÁÇ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¸ºßÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯½¾Íè¤Î¸¡½Ð´ï¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Resolve¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Î¼ÁÎÌ¤ò¤â¤ÄÀ±¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿º¯À×¤Ç¤¢¤ëÄ¶¿·À±»Ä³¼¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¡×¤ò¤³¤ÎResolve¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎXÀþ´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿±öÁÇ¡ÊCl¡Ë¤È¥«¥ê¥¦¥à¡ÊK¡Ë¤ÎÊü¼ÍÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿ (¿Þ2)¡£ÆÃ¤Ë¥«¥ê¥¦¥à¤ÏÍ°ÕÅÙ6¦Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤³ÎÅÙ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢XÀþÅ·Ê¸³Ø»Ë¾å½é¤Î³Î¼Â¤Ê¸¡½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÍýÏÀ·×»»¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿ (¿Þ£³)¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇ¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬À±¤Î¡Ö»ÀÁÇ¤ÎÂ¿¤¤ÎÎ°è¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤¬Ä¶¿·À±ÇúÈ¯»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À±¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿ÃÊ³¬¡¢¤Ä¤Þ¤êÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤ÎÁ°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÄÌ¾ï¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Î±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢À±¤ÎÆâÉô¤ÎÊ£»¨¤Ê³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡§XRISM¤Ë¤è¤ë¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¤Î¸µÁÇÎÌ¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì (ÀÖ¥Çー¥¿ÅÀ) ¤ÈÍýÏÀ¥â¥Ç¥ë (³¥¿§ÎÎ°è) ¤È¤ÎÈæ³Ó¡£ÄÌ¾ï¤ÎÄ¶¿·À±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥«¥·¥ª¥Ú¥¢ºÂA¤Î¸µÁÇÎÌ¡¢Ãæ¤Ç¤â±öÁÇ¤È¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÎÌ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£(C)ÌÀ¼£Âç³Ø/µþÅÔÂç³Ø
À±¤Ï°ì¸«ÀÅ¤«¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¡Ö³ËÇ³¾ÆÁØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ËÍ»¹çÎÎ°è¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·ã¤·¤¤ÂÐÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤òÍýÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Å¾¤ÎÂ®¤¤À±¤äÏ¢À±¤È¤·¤ÆÊÌ¤ÎÀ±¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ë³ËÇ³¾ÆÁØ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡Ö¥·¥§¥ë¥Þー¥¸¥ãー¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿À±¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢´ÑÂ¬ÃÍ¤È¤è¤¯°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢À±¤ÎÆâÉô¤ò·ã¤·¤¯¤«¤Íð¤·¡¢¸µÁÇ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÍýÏÀÅª¤Ë¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î´ÑÂ¬Åª¤Ê¾Úµò¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±öÁÇ¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ì¿¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö³èÆ°Åª¤ÊÀ±¤¿¤Á¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢±§Ãè¤Ë¤Ð¤é»µ¤«¤ì¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¸Ì¿¸µÁÇ¡×¤Îµ¯¸»¤ò²ò¤¯½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£±öÁÇ¤ÏÀ¸Ì¿³èÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ²ò¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¿À·Ð¤ä¶ÚÆù¤ÎÆ¯¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¸µÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬ËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÃÏµå´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸»¤Ç¤¢¤ëÀ±¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ XRISM¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÀ±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸Ì¿¤äÃÏµå¤ËÉ¬Í×¤Ê¸µÁÇ¤ò±§Ãè¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ (¿Þ4)¡£
¸¦µæ¥Áー¥à¤Ïº£¸å¡¢XRISM¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´ÑÂ¬¤ä¡¢¸å·Ñ¤ÎXÀþ´ÑÂ¬±ÒÀ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¾¤ÎÄ¶¿·À±»Ä³¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸µÁÇÊ¬ÉÛ¤òÄ´¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Ì¿¤ÎºàÎÁ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±§Ãè¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸µÁÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±§Ãè¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¡Ö±§Ãè¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ£´¡§XRISM±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë¸µÁÇ¤ÎÈ¯¸«¤Î°ÕµÁ¡£À¸Ì¿°Ý»ý¤äÏÇÀ±·ÁÀ®¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¸µÁÇ¤¬¡¢¹±À±ÆâÉô³èÆ°¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£(C)JAXA
4¡¥¼Õ¼
ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦Èñ¡ÖÀºÌ©XÀþ´ÑÂ¬¤ÇÇ÷¤ëÄ¶¿·À±ÆâÉô¤Ç¤Î¥Ë¥åー¥È¥ê¥ÎÁê¸ßºîÍÑ¡×¡Ê²ÝÂêÈÖ¹æ 23K13128¡Ë¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
5¡¥ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Nature Astronomy
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Chlorine and Potassium Enrichment in the Cassiopeia A Supernova Remnant
Ãø¼Ô¡§XRISM Collaboration (ÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡§º´Æ£¼÷µª¡¢¾¾±Ê³¤¡¢ÆâÅÄÍµÇ·)
DOIÈÖ¹æ¡§10.1038/s41550-025-02714-4
¸øÉ½Æü¡§ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å£·»þ