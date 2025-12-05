À¼Í¥¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤âÂç¶½Ê³!! µÝ¤¤¤¤í¡ßÍÀî¤Ò¤í¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°ºÆ¤Ó¡ªHC¡Ö¶õ¤ÎÃæ-¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥º-¡×Âè1´¬¤¬¿ë¤ËÈ¯Çä¡ª
À¼Í¥¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
HC¡Ö¶õ¤ÎÃæ-¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥º-¡×Âè1´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
(C)µÝ¤¤¤¤í¡¿ÇòÀô¼Ò (C)ÍÀî¤Ò¤í¡¿KADOKAWA
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡Ø¶õ¤ÎÃæ¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î½Ö¤¯¤ó¤È¤Û¤ÜÆ±Ç¯Âå¤Î¤³¤í¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤¢¤Î¹âÍÈ´¶¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊºÇ¹â¤ËÇ®¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÍý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
Èþ¤·¤¯À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¡¢ÁÔÂç¤«¤Ä¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡Ä¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¡¢½ÕÌ¾¹âÌ¦¤ÈÉðÅÄ¸÷µ©¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡ª
º£¤«¤é¤¢¤Î¥é¥¹¥È¤òÌ¡²è¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤È¿®Ç°¤ò¶»¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÂ¸ºß¤Ø¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤æ¤¯°µ´¬¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¶õ¤ÎÃæ¡Ù¡£
Â³¤¤¬Áá¤¯ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢1´¬È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
(C)µÝ¤¤¤¤í¡¿ÇòÀô¼Ò (C)ÍÀî¤Ò¤í¡¿KADOKAWA
HC¡Ö¶õ¤ÎÃæ-¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥º-¡×Âè£±´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¼Í¥¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¡¦µÝ¤¤¤¤íÀèÀ¸¡¢¸¶ºî¡¦ÍÀî¤Ò¤íÀèÀ¸¡¢£³Ì¾¤ÎÄ¾É®´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿A3¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿ー¤òÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
£±.LaLaÊÔ½¸Éô¸ø¼°X(@LaLa_info)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¡¢LaLaÊÔ½¸Éô¸ø¼°X(@LaLa_info)¡¢ºîÉÊ¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°X¡§https://x.com/LaLa_info
¸ø¼°HP¡§https://lala.ne.jp/sakuhin/?id=53
½ñÅ¹°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄº¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿BIG¥Ý¥¹¥¿ー¤âÀ©ºî¡ª
ÂÔË¾¤ÎÂè£±´¬¤Ë½ñÅ¹°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡ª
HC¡Ö¶õ¤ÎÃæ-¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥º-¡×Âè1´¬2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡ª
HC¡Ö¶õ¤ÎÃæ-¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥º-¡×Âè1´¬¡ÊÌ¡²è¡¦µÝ¤¤¤¤í¡¿¸¶ºî¡¦ÍÀî¤Ò¤í¡Î³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ï¡Ë
ºîÉÊ¾Ò²ð
³¤ÊÕ¤ÇÆæ¤ÎÀ¸Êª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö¡£¤½¤ÎÀ¸Êª¤¬»ý¤ÄÈëÌ©¤Ë¡¢Éã¤òË´¤¯¤·¤¿½Ö¤Ï¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡Ä¡£
°ìÊý¹Ò¶õµ¡ÇúÈ¯»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤òÃ´¤¦¹âÌ¦¤Ï¡¢À¸´Ô¤·¤¿¼«±ÒÂâ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ò»î¤ß¤ë¤¬!?
¼«±ÒÂâ»°Éôºî¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¡ª ¡Ö±ö¤Î³¹¡×ÆÃÊÌÊÔ¤â¼ýÏ¿¡£
½ñ»ï¾ðÊó
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ Ì¡²è¡§µÝ¤¤¤¤í¡¦¸¶ºî¡§ÍÀî¤Ò¤í¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592231011
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£·î´©¡ØLaLa¡ÙÏ¢ºÜÃæ