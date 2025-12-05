¡ÚBODUM¡Û¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¡ªOGAWA COFFEE LABORATORY ²¼ËÌÂô¤ÇPOP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
ËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þー¥¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ü¥À¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢OGAWA COFFEE LABOTRATORY ²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎÃê½ÐÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëPOP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¥ª¥¤¥ë¤ä»ÝÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ò¼ê·Ú¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³ー¥Òー¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¡¢¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¤âÃê½Ð¤·¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Î°ã¤¤¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãê½ÐÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ¦¤Ç¤âÉ÷Ì£¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤¿¥Ü¥À¥àÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ä¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³ー¥Òー¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ
CHAMBORD ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¥³ー¥Òー¥áー¥«ー 350ml～1000ml
CAFFETTIERA ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¥³ー¥Òー¥áー¥«ー 1000ml
POUR OVER ¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¥áー¥«ー 500ml
TRAVEL PRESS SET ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥³ー¥Òー¥áー¥«ー 350ml
BISTRO ¥³ー¥Òー¥°¥é¥¤¥ó¥Àー
BISTRO ¥°ー¥¹¥Í¥Ã¥¯¥±¥È¥ë 1000ml
PAVINA(R) PARIS ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ 270ml¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
BODUM(R) COPENHAGEN ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ 90ml～400ml¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
DERBY ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ 300ml～400ml¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ü¥À¥à ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È @OGAWA COFFEE LABORATORY ²¼ËÌÂô
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 14Æü¡ÊÆü¡Ë12¡§00～17¡§00
¾ì½ê¡§¢©155-0031 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô3ÃúÌÜ19-20 reload1-1 OGAWA COFFEE LABORATORY ²¼ËÌÂô
ÂÎ¸³ÎÁ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ABOUT¡§OGAWA COFFEE LABORATORY ²¼ËÌÂô¡Ê¥ª¥¬¥ï¥³ー¥Òー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥·¥â¥¥¿¥¶¥ï¡Ë
¡ÖOGAWA COFFEE LABORATORY ²¼ËÌÂô¡×¤Ï¡¢¡ÈÂÎ¸³·¿¥Óー¥ó¥º¥µ¥í¥ó¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤àÝàê¤òÞ»¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¼Â¸³¼¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤«¤éºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÌó40¼ïÎà¤Î´ï¶ñ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç´ï¶ñ¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ABOUT¡§BODUM(R)¡Ê¥Ü¥À¥à¡Ë
¥Ç¥ó¥Þー¥¯È¯¾Í¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ü¥À¥à¡£
MAKE TASTE NOT WASTE(R)
It¡Çs not only how you drink it - it¡Çs also how we make it.
°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÞ»¤ìÊý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤«¤é¤Ç¤â¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À¸³è¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»ý¤Á¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¡É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ü¥À¥à¤Ïºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
