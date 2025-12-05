´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¡¢¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤Ë²ÈÄíÍÑPC¤Î°ú¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºâÄÅÏÂÌé¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖPC next¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó°ú¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö°ú¼è¤êNEXT¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
PC next¤Ç¤ÎPC¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎPC½èÊ¬¤ËÈ¼¤¦ÉÔ°Â¤äÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼êÊü¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¤¬°ú¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö°ú¼è¤êNEXT¡×¤ò³«»Ï
¡ÚÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡Û
¥Ñ¥½¥³¥óÇã¤¤ÂØ¤¨¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢Windows 10 ¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Çã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Çー¥¿Î®½Ð¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤Ï´ë¶È¤Û¤É½èÊ¬¥ëー¥È¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÑ´þ»þ¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PC next¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤ÆPC¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤äÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ö°ú¼è¤êNEXT¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÇã¤¦¤È¤¤Î°Â¿´¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¼êÊü¤¹¤È¤¤Î°Â¿´¡É¤â¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎPC½èÊ¬¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û
ÂÐ¾Ý¡§PC next¤ÇPC¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö°ú¼è¤êNEXT¡×¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ
ÆâÍÆ¡§ÉÔÍ×¤Ê¥Îー¥ÈPC¡ÊËÜÂÎ1Âæ¡Ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç°ú¼è¤ê
²ó¼ýÊýË¡¡§ÃåÊ§¤¤È¯Á÷¡ÊÁ÷ÎÁÅö¼ÒÉéÃ´¡Ë¡Ü²ó¼ý¥¥Ã¥ÈÂå110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¼ÂÈñ¡Ë
¥Çー¥¿¾Ãµî¡§ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¾å½ñ¤¾Ãµî¡£¸Î¾ãµ¡´ï¤ÏµÏ¿ÇÞÂÎ¤òÊªÍýÇË²õ¤·¤Æ½èÍý
Ãí°Õ»ö¹à¡§ÂÐ¾Ý¤Ï¥Îー¥ÈPCËÜÂÎ1Âæ¤Î¤ß¡Ê¢¨¹ØÆþ¤ÈÆ±»þ¿½¤·¹þ¤ß¤¬¾ò·ï¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://pcnext.shop/products/hikitori-next
¢£PC next ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
PC next ¤Ï°Â¿´´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ´ò¤·¤¤²Á³Ê
Í½»»¤Ï¿·ÉÊ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÇOK¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²ó¼ý¤«¤éºÆÀ¸¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤ÎÆ°ºîÊÝ¾Ú¤ä¹ØÆþ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¡Ê¢¨ÍøÍÑ¤Ï°ìÉôÍ½þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
- ½é´üÀßÄêºÑ¤ß¤ÇÆÏ¤¤¤¿Æü¤«¤é»È¤¨¤ë
¿·ÉÊ¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤¦¤ÈÍ«Ýµ¤Ê¤Î¤¬½é´üÀßÄê¡£PC next¤ÎºÆÀ¸¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ê¤É¤Î´ðËÜÁàºî¤ò²èÁüÆþ¤ê¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ»È¤¤Êý¥¬¥¤¥É¡×PDFÉÕ¤¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖÌÜÍø¤¡×¤Ï¥×¥í¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡
Âç¼ê´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ¡´ïÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç½Ð¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²ó¼ý¡£¸·¤·¤¤¸¡ÉÊ¤ò°ìÂæ¤º¤Ä·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¡¢¹âÀÇ½¤ÇÉÊ¼Á¤âÎÉ¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÉô¤Î½ÅÍ×ÉôÉÊ¡ÊSSD¡Ë¤ò¿·ÉÊ¤Ë¸ò´¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¤Þ¤¿µ¯Æ°¤ä½èÍý¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PC next ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¤Ï´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î°ÂÄê½¢Ï«¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅÅ»Ò¤´¤ßºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÎã»Ò²ñ¼ÒÅù¤È¶¨Æ¯¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßPC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ¸½à²½¤·¤¿ºÆÀ¸¹©Äø¡ÊÀ¶ÁÝ¡¦ÉôÉÊ¸ò´¹¡¦¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Çー¥¿¾Ãµî¡Ë¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤È½Û´Ä¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒEC¡ÖPC next¡×¤Ç¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËºÆÀ¸µ¡´ï¤òÊÝ¾ÚÉÕ¤¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦PC next ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://pcnext.shop/
¡¦¤´¹ØÆþÁ°ÁêÃÌÁë¸ý¡§https://pcnext.shop/pages/contacts
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯¡ÊPont des Tech, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç3ÃúÌÜ6ÈÖ16¹æ¡¡´ØÅÅ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§ºâÄÅ ÏÂÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎºÆÀ¸ÈÎÇä¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î»Ù±ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.pontdes.tech/