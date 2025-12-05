Hydro Flask(R)¡¢¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ëÅß¸ÂÄê¡ÖSEMI FORMAL¡×¡ÖGLIMMER¡×2¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
¥¢¥ë¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßÈ¨¾»¹°¡Ë¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHydro Flask(R)(¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯)¡×¤Ï¡¢¡ÖSEMI FORMAL¡×¡ÖGLIMMER¡×¤Î2¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åß¤Î¸ÂÄê2¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSEMI FORMAL¡×¡ÖGLIMMER¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£È¯¤ÎÃÇÇ®¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥Ö¥é¥ó¥É Hydro Flask¡Ê¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯¡Ë ¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Åß¸ÂÄê¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥´ー¥ë¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖSEMI FORMAL¡×¤È¡¢¥Ñー¥ë¤Î¤¤é¤á¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖGLIMMER¡×¤Î2¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖGLIMMER¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î200ml MICRO HYDRO¤Ï¡¢Hydro FlaskÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.hydroflask.co.jp/)¡¢ALCO online(https://alco-online.jp/)¤ª¤è¤ÓALCO SHOP¤Ç¤Î¤ß¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖJOY¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.hydroflask.co.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÌµÎÁ¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ SEMI FORMAL COLLECTION¡Ê¥»¥ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
Åß¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥´ー¥ë¥É¤Î¾å¼Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡SEMI FORMAL MUG GIFT SET¡ÊBlackTie¡Ë
¢¡SEMI FORMAL 32oz WIDE FLEX CHUG CAP¡ÊBlackTie¡Ë
¢£ À½ÉÊ³µÍ×
SEMI FORMAL MUG GIFT SET ¡ÊBlackTie¡Ë¡Ä \8,360¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SEMI FORMAL 32oz WIDE FLEX CHUG CAP¡ÊBlackTie¡Ë ¡Ä \8,360¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ ¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎHydro FlaskÀµµ¬¼è°·Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.hydroflask.co.jp/
¢£ GLIMMER COLLECTION¡Ê¥°¥ê¥Þー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥Ä¤¬¡¢Åß¤Î¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¡£
¿Íµ¤¤Î Micro Hydro ¤ò´Þ¤à¡¢3¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß3¿§¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡GLIMMER 200ml MICRO HYDRO
Glimmer Blue
Glimmer Cream
Glimmer Pink
¢¡GLIMMER 24oz TRAVEL TUMBLER
Glimmer Blue
Glimmer Cream
Glimmer Pink
¢¡GLIMMER 32oz WIDE FLEX STRAW CAP
Glimmer Blue
Glimmer Cream
Glimmer Pink
¢£ À½ÉÊ³µÍ×
GLIMMER 200ml MICRO HYDRO ¡Ä \3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
GLIMMER 24oz TRAVEL TUMBLER ¡Ä \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
GLIMMER 32oz WIDE FLEX STRAW CAP¡Ä \8,580¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Æ¼ï Glimmer Blue/Glimmer Cream/Glimmer Pink ¤Î3¿§Å¸³«
¢¨¡ÖGLIMMER 200ml MICRO HYDRO¡×¤ÏHydro FlaskÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.hydroflask.co.jp/)¡¢ALCO online(https://alco-online.jp/)¤ª¤è¤ÓALCO SHOP¡ÊºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹8³¬¡Ë¤Ç¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎHydro FlaskÀµµ¬¼è°·Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.hydroflask.co.jp/
Hydro Flask(R)(¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯)
Hydro Flask(R)(¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯)¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ù¥ó¥É¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£2009Ç¯¡¢Åö»þ¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¦¥©ー¥ë¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ïー¥É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ü¥È¥ë¤¬Á´À¹¤ÎÃæ¡¢Hydro Flask¤Ï½é¤á¤ÆÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¤Î¤Ç¤¤ëÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë(Growler)¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼êÇä¤ê¤«¤é»Ï¤á¤¿¤½¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÎä¤¿¤¤¥Óー¥ë¤ò°û¤á¤ë¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤¹¤°¤ËÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Óー¥Á¥¨¥ê¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ðー¤Ë¥Ü¥È¥ëÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤ÊPRÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¿Íµ¤¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£ 2011Ç¯¤Ë¤ÏÇä¾å£±²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹ñ³°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â½é¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¦ÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÏÌó70¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë¡É ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤è¤ê¤â¡ÈHydro Flask¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ü¥È¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿·ÚÎÌ¥Ü¥È¥ë¤ä¥«¥È¥é¥êー¡¢¥¢¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÇÉý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âHydro Flask¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î£±¤Ä¡£À¤³¦¤ËÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤³¤½¤¬Hydro Flask¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£