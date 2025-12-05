¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7¡ó»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¡ÈÆ¯¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤ò³«ºÅ
¥¤¥ó¥¯¥ëTech¢¨¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§»ÖÂ¼½Ù²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤ò·Ç¤²¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥µ¥ß¥Ã¥È2025 ～¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤¬Âó¤¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿·»þÂå～¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000038466.html)¤òÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ä´ë¶È¡¦Ê¡»ãÎÎ°è¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¡È¸¦µæ¡ß´ë¶È¡ßÊ¡»ã¡É¤¬¸ò¤ï¤ë²£ÃÇÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤ÏÅö¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢SDGs¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÊñÀÝ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò CEO »ÖÂ¼ ½Ù²ð
¾®Ìî»û ÆÁ»Ò »á¡Ê¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÂÐºö²ÝÄ¹¡¿Ë¡²þÀµ¤ò¼çÆ³¤·¤¿À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡Ë
º´µ×´Ö ÍÎ»Ê »á¡ÊÂçºåÂç³Ø¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¸ÅÃ« ±à»Ò »á(³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥¹¥Ý Âçºå»ÙÅ¹ »ÙÅ¹Ä¹ /¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ±¿±Ä»öÌ³¶É²ñ¾ì±¿±Ä¶ÉÍè¾ì¼Ô¥µー¥Ó¥¹ÉôÍè¾ì¼Ô¥µー¥Ó¥¹²Ý½Ð¸þ)
ÅòÌîÀî ¹§É§ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿EdTech¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë
¸ý±© ÆØ»Ò »á¡Êdentsu Japan ¥Áー¥Õ¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー(CDO)¡¿ÅÅÄÌ¤½¤é¤ê¼èÄùÌò¡Ë
¢£ ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼º£¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
ÆüËÜ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ï¡¢2026Ç¯7·î¤ËË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤¬2.7¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤Ãæ¿´¡×¤«¤éÀº¿À¡¦ÃÎÅª¡¦È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¶µ°éÂÎÀ©¤â½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢À¯ºö¡¦¸¦µæ¡¦¸½¾ì¤¬½Ä³ä¤ê¤È¤Ê¤êµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤ò´Þ¤à¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¡¦¶µ°éDX¤ÎÀìÌç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤È´ë¶È¼ÂÌ³¡¢Ê¡»ã¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°²£ÃÇÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡Ê¾ã¤¬¤¤ ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢À¯ºö¡¦¸¦µæ¡¦¸½¾ì¤Î»°»ëÅÀ¤«¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO »ÖÂ¼ ½Ù²ð ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ä¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÎÎ°è¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡È¸¦µæ¡ß´ë¶È¡ßÊ¡»ã¡É¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Ï¸ò¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤»ëÅÀ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡Ù¡Ø¸½¾ì¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ø²£ÃÇÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤È´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µ°éDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È³Ø¤Ó¤ÎÉ¸½à²½¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë³è¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤³Ø¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥µ¥ß¥Ã¥È2025 ～¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤¬Âó¤¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿·»þÂå～¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーÅìµþ±ØÈ¬½Å½§ÄÌ¤ê
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me¡Ê¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¡Ë
¡¦ÅöÆü¥×¥í¥°¥é¥à¡§
Session 1¡§Æ¯¤¯¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7¡ó»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Î¡ÈÆ¯¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¯ºö¡¦¸¦µæ¡¦¸½¾ì¤Î²£ÃÇÅª»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÆ¯¤¯¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤ÎÌ¤Íè¤òµÄÏÀ¡£
Session 2¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
¥¨¥ó¥¿¥á¡¦ËüÇîÎÎ°è¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÀâ¡£
Session 3¡§³Ø¤Ö¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
EdTech¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ³°¤Î¿Íºà°éÀ®»öÎã¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ©Îã¤òÈäÏª¡£¡Ö³¤³°¡ß¶µ°é¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¶¦Í¡£
¢£ Lean on Me ¤ÎÌò³ä¡§¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÉ¸½à²½¡×¤ò¿ä¿Ê
º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7¡ó»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤Íý²ò¤ä»Ù±ç¥¹¥¥ë¤ÎÂ°¿Í²½¤¬´ë¶È¡¦¸¦µæ¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àº¿À¡¦ÃÎÅª¡¦È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤Ç³Ø¤Ó¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÁáµÞ¤Ê²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ã¤¬¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡ÈÆ±¤¸¼Á¤ÇÀµ¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡É´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖSpecial Learning for business¡×¤òÄó¶¡¡£e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÌÌ¸¦½¤¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤¬¸½¾ì¤Ëº¬¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÉ¸½à²½¡¦ÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¡»ã»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã¤¬¤¤Íý²ò¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÄì¾å¤²¤·¡¢Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Íºà°éÀ®¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÏ¢URL¡§https://business.special-learning.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡ÈÀµ¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤Î¶µ°é¤òDX¤ÇÉ¸½à²½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
e¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖSpecial Learning for business¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀìÌç²È´Æ½¤¤ÎÆ°²è¶µºà¤ä¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤Î¡È¾ã¤¬¤¤Íý²ò¡É¤È¡È»Ù±ç¥¹¥¥ë¡É¤ÎÄì¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤ä¿¦°÷¸¦½¤¤òÃ´Åö¡£ËüÇî¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê±¿±Ä¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me
¡¦½êºßÃÏ¡§¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¢©569-0803 ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¹âÄÐÄ®11-7-217
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºå»Ù¼Ò¡Ë¢©532-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç1ÃúÌÜ9ÈÖ20¹æ ¿·ÃæÅç¥Ó¥ë8³¬GH
¡¦TEL¡§072-648-4438
¡¦ÀßÎ©¡§2014Ç¯4·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§3²¯1,380Ëü±ß¡Ê½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÖÂ¼ ½Ù²ð
¡¦URL¡§ https://leanonme.co.jp
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖSpecial Learning for business¡×¤ÎÄó¶¡