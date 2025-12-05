SDAT¤ÎÇ®¸ò´¹´ï¤¬³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÇÂçÉý¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¡¦¾Ê¥¨¥Í¤Ë¹×¸¥¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÓÇ®²ó¼ýÍÑŽËŽ°ŽÄŽÊŽßŽ²ŽÌŽß¼°Ç®¸ò´¹´ï¡Ê¥µー¥â¥³¥¤¥ë¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒSDAT¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡¡ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§¸æ½êÌ¾·ò»Ê¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¼°Ç®¸ò´¹´ï¡ÊÀ½ÉÊÌ¾¡§¥µー¥â¥³¥¤¥ë¡Ë¤¬´¨ÎäÃÏ¤Îµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÇÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë´°À®¤·¤¿¶üÏ©»Ô³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï»ÔÆâ¤Ë4¤Ä¤¢¤Ã¤¿µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ò½¸Ìó¤·¡¢µ¡Ç½¤Î°ì¸µ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤¢¤¿¤ê9,000¿©°Ê¾å¤ò»ÔÆâ¤Ë£´£°¤¢¤ë¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏºÇ¿·±Ô»ÜÀß¤À¡£¹â¸úÎ¨·¿Ç®¸ò´¹´ï¤Ç¤¢¤ë¥µー¥â¥³¥¤¥ë¤Ï¶õÄ´ÀßÈ÷¡Ê»°É©½Å¹©ÎäÇ®¼ÒÀ½¡Ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¾ì¤Î³°µ¤¡Ê-12.7¡î¡Ë¤ò¿ßË¼ÇÓµ¤¤È¤ÎÇ®¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾º²¹¡Ê4.5¡î¡Ë¤µ¤»¡¢Ìó910kw¤Î¾Ê¥¨¥Í¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½30%¤ÎÃÈË¼¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ã¦ÃºÁÇ²½¡¦Ç³ÎÁ¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê´¨Îä¤ÊÃÏ°è¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂ¿¤¯¤Î´¹µ¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤äÉÂ±¡¡¦¥×ー¥ëÅù¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¶õÄ´¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë°Ù¡¢¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ÒÇ®¸ò´¹´ï¤ÏºîÆ°¤ËÆ°ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¨ÎäÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¶áÇ¯ºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µー¥â¥³¥¤¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Ò²ñ¤ØÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î¥µー¥â¥³¥¤¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¶õÄ´µ¡³°´Ñ
¢£¡¡¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒSDAT¡Ê¥¨¥¹¥À¥Ã¥È¡ËE-mail¡§sdat_t-coil@sdat.co.jp
¢£¡¡¥µー¥â¥³¥¤¥ëWEB¥µ¥¤¥È(https://sdat.co.jp/product/thermo_coil/)
¢£¡¡¥µー¥â¥³¥¤¥ë¾Ò²ðYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UCK18ne7OPimc1Rk11KhUoPA)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¡¡Ì¾¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒSDAT
¡¡¡¡½»¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶èÀ¾ÅÄÊÕÄ®1-1-1
¡¡¡¡Àß¡¡Î©¡§1951Ç¯4·î
¡¡¡¡»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸æ½êÌ¾¡¡·ò»Ê