³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¤Èº£¼£»Ô¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£Á´¹ñ½é¤ÎÅ¹Æâ¤«¤é»ÔÌò½ê¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÁë¸ý¤òÈ÷¤¨¤¿¿·Å¹ÊÞ¤¬12·î5Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡Ú°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Û

º£¼£»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÆÁ±Ê ÈË¼ù¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ÃÝÁý Äç¿®¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤Ë¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ä»ÔÀ¯¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü¤Î12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢º£¼£»ÔÌò½ê¤Î»ÔÌ±¤¬¿¿¤óÃæÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖPonta¤è¤í¤ºÁêÃÌ½ê¡×¤¬»ÔÆâ£µÅ¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¤ä¹ÔÀ¯¾ðÊó¤âÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥íー¥½¥ó¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿··¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ö¥íー¥½¥óº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¡×¤â¥ªー¥×¥ó¡£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥íー¥½¥ó¤Èº£¼£»Ô¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î5Æü¤Î¥íー¥½¥óº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー
¡É¥Þ¥Á¤Î¤Û¤Ã¤È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥½¥ó¤È¡É»ÔÌ±¤¬¿¿¤óÃæ¡É¤Îº£¼£»Ô¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡º£¼£»Ô¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¡Ë¤È2025Ç¯12·î4Æü¤Ë¡¢ÁÐÊý¤¬Í¤¹¤ë¿Íºà¡¦Å¹ÊÞ¡¦¾ðÊó¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÔÀ¯¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¡×¡Ö»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Þ¥Á¤Î¤Û¤Ã¤È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥½¥ó¤È¡¢¡È»ÔÌ±¤¬¿¿¤óÃæ¡É¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤ëº£¼£»Ô¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
12·î4Æü¤Ëº£¼£»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨ÄêÄù·ëÈ¯É½¼°¡¡(³ô)¥íー¥½¥ó ÅÄÃæÍ¦ Íý»ö¼¹¹ÔÌò°÷ Ãæ»Í¹ñ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Êº¸¡Ë¤ÈÆÁ±ÊÈË¼ù º£¼£»ÔÄ¹¡Ê±¦¡Ë
Á´¹ñ½é¡ªÅ¹Æâ¤«¤é»ÔÌò½ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖPonta¤è¤í¤ºÁêÃÌ½ê¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¿·Å¹ÊÞ¤¬º£¼£»ÔÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÍâÆü¤È¤Ê¤ë12·î5Æü¡¢º£¼£»ÔÆâ¤Ë¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡É¥íー¥½¥ó¡Öº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅ¹Æâ¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖPonta¤è¤í¤ºÁêÃÌ½ê¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Öー¥¹¤«¤é¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Çº£¼£»ÔÌò½ê¤Î¡Ö»ÔÌ±¤¬¿¿¤óÃæÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ØÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯°Ê³°¤Ë¤âÄÌ¿®¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¶âÍ»¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¡£º£¼£»ÔÌò½ê¤Î¡Ö»ÔÌ±¤¬¿¿¤óÃæÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡É¤è¤í¤ºÁêÃÌÁë¸ý¡É¤Ç¤¹¡£»ÔÌò½ê¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞÃæ±ûÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤¬¥³¤Î»ú·¿¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤â·óÈ÷¡£½¾Íè¤ÎµÙ·Æ¤ä°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬½¸¤¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÀâÌÀ²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£¼£»Ô¤Î»ÔÀ¯¾ðÊó¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¡Öº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á»ÔÆâ£µ¤«½ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁêÃÌ¡¦¸òÎ®¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡×¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤ÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥íー¥½¥óº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¤ÎÅ¹Æâ¡¡(³ô)¥íー¥½¥ó ÃÝÁýÄç¿® ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤ÈÆÁ±ÊÈË¼ùº£¼£»ÔÄ¹¡Ê±¦¡Ë
¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤äÇã¤¤Êª»Ù±ç¤â¡£¡É¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊë¤é¤¹¥Þ¥Á¡É¤ò»Ù¤¨¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£¼£»Ô¤È¥íー¥½¥ó¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11·î¤«¤éº£¼£»Ô¤ÎÇìÊýÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åç¤·¤çÉô¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤â¡¢¼Â»Ü¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇìÊýÅç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅçÌ±¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±Æ±»Î¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Ê¤É¤Î¡Ö²ßµÒº®ºÜ»ö¶È¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÇã¤¤Êª´Ä¶¤Î¸þ¾å¤È·ÐºÑ½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Í¹ñ½é¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅç¤Î¡È°ÜÆ°¡É¤È¡ÈÇã¤¤Êª¡É¤ò°ì¤Ä¤Ë――ÇìÊýÅç¤Î¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ö¤¢¤Á¤³¤ÁÇìÊýÅçÊØ¡×¼Â¾Ú±¿¹Ô³«»Ï¡Ú°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Û¡ÊPR TIMES¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000136949.html)
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥íー¥½¥óº£¼£ÇÏ±ÛÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á»ÔÆâ³ÆÅ¹ÊÞ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÁë¸ý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¡¢ËÉºÒ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¡¢ÃÏ¾ì»ºÉÊ¤ÎPR¤Ê¤É¡¢Ï¢·È¥á¥Ë¥åー¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¼£»Ô¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥Á¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
