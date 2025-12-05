¡Ú¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage3¡Û12/21(Æü)ÂçºåÀé½©³Ú2¸ø±é¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê
¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage3 ¤ÎÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÀé½©³Ú¤Î12/21(Æü)12:00¸ø±é¡¦17:00¸ø±é¤ÎÁ´2¸ø±é¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÇÛ¿®
£±.2025/12/21(Æü) <ÂçºåÀé½©³Ú12:00¸ø±é Á´·Ê±ÇÁü>
»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349147656
»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349147661
£². 2025/12/21(Æü) <ÂçºåÀé½©³Ú17:00¸ø±é ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°±ÇÁü>
»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349147666
»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349147670
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://dwango-ticket.jp/project/h7Dl5zsxo4(https://dwango-ticket.jp/project/h7Dl5zsxo4)
¢£¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï
£±.2025/12/21(Æü)12:00¸ø±é Á´·Ê±ÇÁü ¢¨»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö
£².2025/12/21(Æü)17:00¸ø±é ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°±ÇÁü ¢¨»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö
£³.ÃëÌë¸ø±é¥»¥Ã¥È(£±.¡Ü£².) ¢¨»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö
¢¨£±.£².¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ú»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö¡Û¤Î»ëÄ°¥Úー¥¸¤«¤é¡¢
¡¡£³.¤ò¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ú»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö¡Û¤Î»ëÄ°¥Úー¥¸¤«¤é¤´»ëÄ°¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
£±.3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£².4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£³.7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
£±.£².¡Ê»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö¡Ë2025/12/14(Æü)12:00～2025/12/28(Æü)20:00¤Þ¤Ç
£³.¡¡¡Ê»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö¡Ë2025/12/14(Æü)12:00～2026/01/04(Æü)20:00¤Þ¤Ç
¢£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö
£±.£².¡Ê»ëÄ°´ü´Ö1½µ´Ö¡Ë³Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å～2025/12/28(Æü)23:59¤Þ¤Ç
£³.¡¡¡Ê»ëÄ°´ü´Ö2½µ´Ö¡Ë³Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å～2026/01/04(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage3
¸ø¼°HP¡§https://www.marv.jp/special/precure_stage/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/precure_stage
◼︎CAST
¥¥å¥¢¥È¥Ã¥× / À±²Ï ³Ú Ìò ÅÄÂ¼¾£¸ã¡¡¥¥å¥¢¥í¥Ã¥¯ / ²ÆÌÜñ¥ÅÍ Ìò Âìß· ÎÊ¡¡¥¥å¥¢¥½¥¦¥ë / ·îµÜÁÖ¡¹Æà Ìò ¿¹ÅÄ¶ÍÌð¡¡¥¥å¥¢¥«¥°¥é / Å·¸¹¹¸²í Ìò »ûºäÍê²æ¡¡¥¥å¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯ / ¹õÀ¥Éñ¿Í Ìò ¾®ÄÔ °Ã¡Ê¢¨¡ÖÄÔ¡×¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¤Ç¤¹¡Ë
¥Ñ¥É¥É¥¥ Ìò ÏÂ¹ç¿¿°ì
¼¼°æ°ìÈÁ Ìò °ËÆ£Íµ°ì¡¡Ä«¿áÂÀÍÙ Ìò ¹â¶¶Í´Íý¡¡¥¯¥é¥¦¥ó Ìò Ãæ²ÏÆâ²íµ®
²»ÀÚÉ´¹çÌë Ìò °ÂÆ£Ì´³ð¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë¡¡²»ÀÚ Ì² Ìò ³áÅÄÂó´õ¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È Ìò ÆþÌî¼«Í³
◼︎STAFF
¸¶ºî¡§ÅìÆ²¤¤¤Å¤ß
¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡§ÏÉÈø Å·¡ÊÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÂ¼ÉÒ¹¾
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§¤Û¤µ¤«¤è¤¦
(C)Dancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢The StageÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
