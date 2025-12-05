¡Ú¸½Âå¤ÎºÇ½ÅÍ×»×ÁÛ½ñ¡ª¡Û¥É¥¥¥ëー¥º¡Ü¥¬¥¿¥ê¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³Æ°ì´¬ËÜ¡¦¥Ïー¥É¥«¥Ðー¤Î°¦Â¢ÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹Ô·èÄê¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¤È¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¨¡¨¡»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÊ¬Îö¾É¡Ù¡Ê±§ÌîË®°ìÌõ¡Ë¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤Ë´©¹Ô¡¢¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¨¡¨¡»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÊ¬Îö¾É¡Ù¡Ê±§ÌîË®°ìÂ¾Ìõ¡Ë¤â2026Ç¯2·î¤Ë´©¹Ô¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÊ£¿ô´¬¤Î²Ï½ÐÊ¸¸Ë¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Î¾½ñ¡£¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¤Ï±§ÌîË®°ìÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤Ï1994Ç¯°ÊÍè¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ´©¹Ô¤Ç¤¹¡£
¸½Âå»×ÁÛ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¤È¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê¡£
¤³¤Î2¿Í¤Î¼çÃø¤Ë¤·¤Æ20À¤µªºÇÂç¤Î»×ÁÛ½ñ¤Ç¤¢¤ê¾×·âºî¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ñÊª¤¬¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¤È¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÊ¬Îö¾É¡×¤ÎÂè1´¬¤ÈÂè2´¬¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù ¡ÊÊ©¡§L¡ÇAnti-Œdipe¡¢±Ñ¡§Anti-Oedipus¡Ë
¡Ö´ï´±¤Ê¤¿ÈÂÎ¡×¤«¤é¡¢¹ñ²È¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ò¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤ËÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¬ÎöÊ¬ÀÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ËÜ½ñ¤Ï¤¤¤Þ¤³¤½ÆÉ¤ß¤Ê¤ª¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ°Õ¼±ÏÀ¡¢ÍßË¾ÏÀ¡¢¿ÈÂÎÏÀ¡¢¹ñ²ÈÏÀ¡¢»ñËÜÏÀ¡¢·Ý½ÑÏÀ¡Ä¡Ä¡£Íè¤ë¤Ù¤»×¹Í¤È¼ÂÁ©¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Þ¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿20À¤µªºÇÂç¤Î»×¹Í¤ÎÄ©È¯¡£
¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù ¡ÊÊ©¡§Mille Plateaux¡¢±Ñ¡§A Thousand Plateaus¡Ë
¥É¥¥¥ëー¥º¡¿¥¬¥¿¥ê¤Ë¤è¤ë¶Ë¸ÂÅª¤Ê»×¹Í¤Î¼Â¸³¡£¥ê¥¾ー¥à¡¢Ãê¾Ýµ¡³£¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±§Ãè¤ÈÂçÃÏ¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¤Ä¤ÄÀ¸¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£´éËÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆ¨ÁöÀþ¤Î¹Í»¡¤«¤éÀ¸À®ÊÑ²½¤ò¤á¤°¤ê¤Ä¤Ä¡¢±§Ãè¤Î»þ¤ò¹ï¤à¥ê¥È¥ë¥Í¥í¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÃ¦ÎÎÅÚ²½¤Î²Ì¤Æ¤ÎÍè¤¿¤ë¤Ù¤À¸¤ÈÌ±½°¤òÌä¤¦¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¤Î¸¶½ñ¤Ï1972Ç¯´©¹Ô¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï»ÔÁÒ¹¨Í´Ìõ¤Ç1986Ç¯¤Ë¾®¼Ò¤è¤êÃ±¹ÔËÜ¡ÊA5È½¾åÀ½¡¦ËÜÊ¸£²ÃÊÁÈ¡¦Á´£±´¬¡Ë¤È¤·¤Æ´©¹Ô¡£¤½¤·¤Æ2006Ç¯¤Ë±§ÌîË®°ì»á¤Ë¤è¤ë¿·Ìõ¤Ç²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡ÊA6È½ÊÂÀ½¡¦ËÜÊ¸1ÃÊÁÈ¡¦Á´£²´¬¡Ë¤¬´©¹Ô¡£°Ê¹ß¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤Î¸¶½ñ¤Ï1980Ç¯´©¹Ô¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï±§ÌîË®°ì¤Û¤«Ìõ¤Ç1994Ç¯¤Ë¾®¼Ò¤è¤êÃ±¹ÔËÜ¡ÊA5È½¾åÀ½¡¦ËÜÊ¸£²ÃÊÁÈ¡¦Á´£±´¬¡Ë¤È¤·¤Æ´©¹Ô¡¢2010Ç¯¤Î²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡ÊA6È½ÊÂÀ½¡¦ËÜÊ¸1ÃÊÁÈ¡¦Á´£³´¬¡Ë´©¹Ô°Ê¹ß¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼ÒÁÏ¶È140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤ÎÎò»ËÅªÌ¾Ãø¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ïー¥É¥«¥Ðー¡¦°ì´¬ËÜ¤Î°¦Â¢ÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìËÜ¤Ï¡¢Î¾½ñ¤È¤â¤ËºÇ¿·ËÝÌõÈÇ¤Ç¤¢¤ë²Ï½ÐÊ¸¸ËÈÇ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¼ã´³¤ÎÌõÊ¸¤Î²þÄû¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¸ÍÅÄ¥Ä¥È¥à¤µ¤ó¤È²¬¹§¼£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂî±Û¤·¤¿ÁõÖì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¿å¸ÍÉô¸ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢21À¤µª¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾½ñ¤Î½ÅÍ×À¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤é¤·¤á¤ë¡¢ÀºåÌ¤ÊÃÎÀ¤È³×Ì¿Åª¤Ê»×¹Í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Â¿·¤ÊÁõÖì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¥«¥Ðー¤Î¤ß
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¥«¥Ðー¡õ¥ª¥Ó
Ê¸¸ËÈÇÅù¤Ç¤¹¤Ç¤ËËÜ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤ëÊý¤â¡¢¿·¤¿¤ÊºÂ±¦¤Î½ñ¤È¤·¤ÆËÜ½ñ¤òåæÆÉ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¢£Ô¢Ê¬¸ù°ìÏº¤µ¤ó¿äÁ¦¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¤È¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤Ë¡¢Å¯³Ø¼Ô¤ÎÔ¢Ê¬¸ù°ìÏº¤µ¤ó¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¿äÁ¦Ê¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù
·¯¤Ï¤Ü¤í¤¤ì¤Ê¤ó¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡¢
¤·¤«¤·ÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´ê¤¤¤«¤é½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¥É¥¥¥ëー¥º¤È¥¬¥¿¥ê¡¢Æó¿Í¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢
¤Ê¤ª¤âÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£
¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù
¥ê¥¾ー¥à¤Ï¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤È¡©
³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¡£
¹ñ²È¤ÎÊá³ÍÁõÃÖ¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¦ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¥¨¥Ç¥£¥×¥¹Åª¤Ç¤Ê¤¤Ìµ°Õ¼±¤ò²æ¡¹¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¡£
ÃÎ³Ð¤·¤¨¤Ì¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¡£
¤³¤ÎÆ»¶ñÈ¢¤«¤é³µÇ°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ»î¤¹¤ó¤À¡£
¢£Web²Ï½Ð¤Ç¡¢Áñ»Òit¤µ¤ó¤È¹â»³²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡ª
2025Ç¯4·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿»¨»ï¡ÖÊ¸éº 2025Ç¯ ²Æµ¨¹æ¡×¤Ç¡Ö¥É¥¥¥ëー¥º¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤À¸À®ÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¤Î´©¹Ô·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Áñ»Òit¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¤Î²»³Ú¡×¤È¹â»³²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏÀ¹Í¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌ´¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¡×¤òWeb²Ï½Ð¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Áñ»Òit¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢Áñ»Òit¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÎÁÏºî·Ð¸³¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¯³Ø¤È²»³Ú¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¤á¤°¤ë»×º÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»³²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏÀ¹Í¤Ï¡¢¥É¥¥¥ëー¥º¤ÎÀ¼¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ²±¤ò¤¿¤è¤ê¤Ë¡¢¥É¥¥¥ëー¥º¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¼Ô¤¬Å°Äì¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëµ¬Äê¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê»¤»¤Þ¤·¤Æ¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö
¡Ò¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥ºÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°¡õ¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù´©¹ÔµÇ°¡Ó
¡ÚÆÃÊÌ¸ø³«¡ÛÁñ»Ò it¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤ ¡Ö¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¤Î²»³Ú¡×
https://web.kawade.co.jp/column/162812/
¡ÚÆÃÊÌ¸ø³«¡Û¹â»³²Ö»Ò¤Ë¤è¤ëÏÀ¹Í¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌ´¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¡×
https://web.kawade.co.jp/column/162982/
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡û2025Ç¯12·î26Æü´©¹ÔÍ½Äê
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹ ¨¡¨¡»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÊ¬Îö¾É¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê
Ìõ¼Ô¡§±§ÌîË®°ì
ÀÇ¹þÄê²Á7,150±ß¡ÊËÜÂÎ6,500±ß¡Ë
»ÅÍÍ¡§A5È½¡¿¾åÀ½¡¿472ÊÇ
ISBN¡§978-4-309-22983-6
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229836/
¡û2026Ç¯2·î´©¹ÔÍ½Äê
¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー ¨¡¨¡»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÊ¬Îö¾É¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê
Ìõ¼Ô¡§±§ÌîË®°ì¡¢¾®Âô½©¹¡¢ÅÄÃæÉÒÉ§¡¢Ëºê¸÷°ì¡¢µÜÎÓ´²¡¢¼éÃæ¹âÌÀ
ÀÇ¹þÍ½²Á8,800±ß¡ÊËÜÂÎÍ½²Á8,000±ß¡Ë
»ÅÍÍ¡§A5È½¡¿¾åÀ½¡¿712ÊÇ
ISBN¡§978-4-309-23176-1
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309231761/
¢£ÃøÌõ¼Ô¾Ò²ð
¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¡ÊGilles Deleuze¡Ë
1925-1995Ç¯¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡£1969Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥êÂè8Âç³Ø¶µ¼ø¡£À¾²¤Å¯³Ø¤ÎÅÁÅý¤òÈãÈ½Åª¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÏÂ¤¤·¤¿¡Öº¹°Û¡×¡Ö¶¯ÅÙ¡×¡ÖÆâºß¡×¡ÖÀ¸À®ÊÑ²½¡×¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤Ï¡¢º£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ØÀäÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Øº¹°Û¤ÈÈ¿Éü¡Ù¡Ø°ÕÌ£¤ÎÏÀÍý³Ø¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ùー¥³¥ó¡¡´¶³Ð¤ÎÏÀÍý³Ø¡Ù¡Øêþ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡Ø¥·¥Í¥Þ¡Ù¡ÊË¡À¯Âç³Ø½ÐÈÇ¶É¡Ë¤ä¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¡ØÅ¯³Ø¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¿¥ê¡ÊFelix Guattari¡Ë
1930-1992Ç¯¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¦Àº¿ÀÊ¬ÀÏ²È¡£¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡ØÀé¤Î¥×¥é¥Èー¡Ù¡ØÅ¯³Ø¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅªÌ¾Ãø¤ò°ä¤¹¡£¸åÇ¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥³¥í¥¸ー»×ÁÛ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¤È²£ÃÇÀ¡Ù¡ØÊ¬»Ò³×Ì¿¡Ù¡Øµ¡³£¾õÌµ°Õ¼±¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ë¡À¯Âç³Ø½ÐÈÇ¶É¡Ë¡ØÆ®Áöµ¡³£¡Ù¡Ê¾¾äÝ¼Ò¡Ë¡ØÊ¬ÎöÊ¬ÀÏÅªÃÏ¿ÞºîÀ®Ë¡¡Ù¡Êµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡Ë¡Ø»°¤Ä¤Î¥¨¥³¥í¥¸ー¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡Ø¥«¥ª¥¹¥âー¥º¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡Ø¥ê¥È¥ë¥Í¥í¡Ù¡Ê¤ß¤¹¤º½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
±§ÌîË®°ì¡Ê¤¦¤Î¡¦¤¯¤Ë¤¤¤Á¡Ë
1948Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¡¦»×ÁÛ¡¢±ÇÁü¿ÈÂÎÏÀ¡£µþÅÔÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥êÂè8Âç³Ø¤Ç¥É¥¥¥ëー¥º¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤Ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥É¥¥¥ëー¥ºÎ®Æ°¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ØÈóÍµ¡ÅªÀ¸¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡Ø¥Ñ¥¬¥Ë¥¹¥à¨¡¨¡°Û¶µ¼Ô¤Î¥¨¥Æ¥£¥«¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Ìõ½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥ª¥¤¥Ç¥£¥×¥¹¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ùー¥³¥ó¡¡´¶³Ð¤ÎÏÀÍý³Ø¡Ù¡Øêþ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥¥ëー¥º¤ÎÃøºî¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ù¥±¥Ã¥È¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¡Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥Í¡Ø¥Ø¥ê¥ª¥¬¥Ð¥ë¥¹¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢¸å¼Ô¤Ï¶¦Ìõ¡Ë¤Ê¤É¡£