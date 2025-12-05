¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー(³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ)¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¡³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¤Ø½Ð»ñ
¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÌÚ Íµ¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー(³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ)¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È ³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄ¸ý¹·ºÈ¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤ÊÈ¯ÅÅµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¡Ë¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁõÃÖÀß·×¡¢Ä¶ÅÁÆ³¥³¥¤¥ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È·ó¥À¥¤¥Ðー¥¿¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³×¿·Åª¤Ê³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç³ÎÁ¤¬³¤¿å¤«¤é¤È¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»ñ¸»ÊÐºß¤ä¸Ï³é¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¶ÍýÅª¤ËË½Áö¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°ÂÁ´¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢È¯Å¸¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion³µÍ×
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-12-4 N&E BLD. 6F
ÀßÎ©Æü 2021Ç¯10·î22Æü
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ¸ý ¹·ºÈ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCTO µÜß· ½ç°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ ¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤Î³«È¯
URL https://www.helicalfusion.com/
¢£¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¾åÁ°ÄÅÆóÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ
ÀßÎ©Æü 1946Ç¯8·î¡ÊÁÏ¶È¡§1919Ç¯10·î¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ðÌÚ Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¹©¶ÈÍÑ¥´¥à¡¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤éÊ£¹çÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¹©»ö»Ü¹©
URL https://inaki.co.jp/
¢¨Helical Fusion¤¬³«È¯¤¹¤ë¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤ÎÃæ¿´Éô¥¤¥áー¥¸
¢¨Helix KANATA¤Î¥¤¥áー¥¸