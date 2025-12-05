¡Ú¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û¤ªÀµ·î¤Ë³Ú¤·¤à¥Ç¥¶ー¥È¤äÇ¯»Ï¤Î¤ª¤â¤¿¤»¤Ë¡¢Ìç¾¾¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡ÖKADOMATSU¡×
¡ÖKADOMATSU¡×
¡Ú2025Ç¯12·î5Æü¡Û¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ê¿·½É¶è Áí»ÙÇÛ¿Í¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ë£±³¬¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ç¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤Î¤ª¤â¤¿¤»¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢±ïµ¯¤Î¤è¤¤Ìç¾¾¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä ¡ÖKADOMATSU¡× ¤ò1¸Ä\1,650¤Ë¤Æ12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤Ë¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÌç¾¾¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖKADOMATSU¡×¤Ï¡¢ÃÝ¤òÌÏ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´ï¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£´ï¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÁÅý²Û»Ò¥ë¥ê¥¸¥åー¥º¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÏµþÅÔ»º±§¼£ËõÃã¤È¥Õ¥§¥ë¥¯¥ê¥ó¼Ò¥ªー¥Ñ¥¹ ¥Û¥ï¥¤¥È 35¡ó¤Ë¼òÇô¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹á¤êË¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥¯¥êー¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë²ÖÍü¤ÈÍÎÍü¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¿©Âî¤ò¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¤ª¤â¤¿¤»¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡ØKADOMATSU¡Ù³µÍ×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ1F¡Ë
´ü´Ö¡§12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00am-7:00pm
¢¨¤ª¼õÅÏ¤·»þ´Ö¤Ï10:00am-7:00pm
ÎÁ¶â¡§\1,650
¤´Í½Ìó¡§https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/chocolate-boutique-kadomatsu
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ1³¬¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×Æâ´Ñ
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó ¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ1963Ç¯6·î20Æü¤Ë±ÊÅÄÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯9·î1Æü¤Ë¸½ºß¤Î¿·½ÉÉûÅÔ¿´¤Ë°ÜÅ¾¡¢¿·½ÉÉûÅÔ¿´¤Î°ì³Ñ¡¢ÅÔÄ£¤Ë¤Û¤É¶á¤¯¡¢ÎÙ¤Ë¿·½ÉÃæ±û¸ø±à¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤È¡¢¡È¥Ò¥ë¥È¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹â¿å½à¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£8³¬¤è¤ê38³¬¤Þ¤Ç¤¬µÒ¼¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¤ー¥È¤ò´Þ¤àÁ´830¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¤¬¤é¤âÆüËÜ¤Î¾ð½ï¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Á´¼¼ÍÀþ¡¿ÌµÀþ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡Ö½½Æóñ¥¡×¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö²¦Ä«¡×¡¢¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥°¥ê¥ë¡×¡¢¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ZATTA¤òÍÊ¤¹¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥í¥¢TSUNOHAZU¡¢¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡¢±Ñ¹ñÉ÷¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥çー¥¸ ¥Ðー¡×¤ò´Þ¤à6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Àµ»Á600Ì¾¡¢Î©¿©900Ì¾¤Þ¤Ç¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊÂç±ã²ñ¾ì¤È¾®Ãæ±ã²ñ¡¦²ñµÄ¼¼·×25¼¼¡¢¼¼Æâ¥×ー¥ë¡¢¥¸¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢²°³°¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÜÅª¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ïhiltontokyo.jp(https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢À¤³¦141¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë9,000¸®¡Ê130Ëü¼¼°Ê¾å¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Ë°î¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢30²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Great Place To Work¤ÈÊÆ¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î50Ëü¿Í¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê´ë¶ÈÊ¸²½¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ー¤Î¶¦Í¡¢ÌµÎÁ¤ÎµÒ¼¼¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î»öÁ°ÁªÂò¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥¡ー¥à¥É¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª(https://www.hilton.com/en/corporate/)¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8¥Ö¥é¥ó¥É¡¦31¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥²¥¹¥È¡¦¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï2²¯3,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º²ñ°÷¤Ï¡¢½ÉÇñ¤äÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¡¦¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤éµÒ¼¼¤ÎÁªÂò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ー¡Ê¹ñÆâ¤Î°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÌ¤Æ³Æþ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com(https://stories.hilton.com/)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/hiltonnewsroom)¡¢X(https://x.com/hiltonnewsroom)¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFwwHU025xdvQAAAZrm8gTg6vnbfGfEwxw4PsuyvOgEIvWxXMLZJlDdLaRGndV_SRj3NURzlLVxZtwro421--YO1aMmAxZ4SVjT98aBUVbqauLUfPEBnqTcQeOkuLugEVrTZLk=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhilton%2F)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/hiltonnewsroom)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£