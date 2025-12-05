¡Ú2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡ÛFEMMUE ¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ëC¤¬¡ÖLIPS¡×¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¼õ¾Þ¡ª
²Ö¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÇINNER¡õOUTER BEAUTY¤ò¼Â¸½¤¹¤ëMODERN BOTANICAL(TM)¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉFEMMUE¡Ò¥Õ¥¡¥ß¥å¡Ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤No.1ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ëC¡×¤¬¡¢ÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIPS¡×¤Ë¤Æ¥Öー¥¹¥¿ー¡¦ÈþÍÆ±ÕÉôÌç3°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,100Ëü¤ò¸Ø¤ëÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIPS¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*1¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¢È©*2¤ØÆ³¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤No.1*Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ëC¡×¤¬LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025 ¥Öー¥¹¥¿ー¡¦ÈþÍÆ±ÕÉôÌç3°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¿Íµ¤No.1¡§2019Ç¯1·î1Æü～2024Ç¯12·î31Æü ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇä¾å¼ÂÀÓ¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ëC
¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§30mL
¡¡²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ÂÄê²½¤·¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*1¤È3¤Ä¤Î¥Ä¥äÀ®Ê¬*2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤No.1ÈþÍÆ±Õ¡£¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶*2¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¥á¤òÀ°¤¨¤Æ¥Ä¥ä¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥×¥é¥¹¡£¤è¤êÈþ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥Èー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤ò¥±¥¢¤·¡¢¸å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤â·òºß¤Ç¤¹¡£¥íー¥º*3¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó*4¤Ë¤è¤ë¿´Ëþ¤¿¤¹¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
¡û¼çÍ×À®Ê¬¡§¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*1¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢MadeSnow*5 ¡¢Çþ²ê¥¨¥¥¹*6 ¡¢3¤Ä¤Î¥Ä¥äÀ®Ê¬¡Ê¥µ¥Õ¥é¥ïーÌý¡¢¥Ó¥µ¥Ü¥íー¥ë¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡Ë
¡û¸ú²Ì¡§¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×*2¡¢ÌÓ·ê¤Î°ú¤Äù¤á¡¢¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÄÃÀÅ¡¢³Ñ¼Á¥±¥¢
¡û¹á¤êー¥íー¥º*4¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó*5
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
Ä«ÈÕ¤ÎÀö´é¸å¡¢²½¾Ñ¿å¤ÇÀ°¤¨¤¿À¶·é¤ÊÈ©¤Ë3～4Å©¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É *2 ¥µ¥Õ¥é¥ïーÌý¡¢¥Ó¥µ¥Ü¥íー¥ë¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë *3 ¥íー¥ºÌý *4 ¥Þ¥Ä¥ê¥«²Ö¥¨¥¥¹ *5 ¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É *6 ¥Ð¥¯¥¬¥¨¥¥¹
¡ÚFEMMUE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥¡¥ß¥å¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥³¥¹¥á¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿Kelly S. Chung¡Ê¥±¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë ¤¬¡¢4Ç¯¤Î¸¦µæ³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥íー¥ó¥Á¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
²Ö¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤ÏÈ©¤Ë¤è¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤¦¤Ä¤ë»Ñ¤ä¤ä¤ï¤é¤«¤¤´¶¿¨¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹¹á¤ê¤â¤½¤¦¡£²Ö¤¿¤Á¤¬¤¯¤ì¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð½÷À¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£FEMMUE¡Ò¥Õ¥¡¥ß¥å¡Ó¤Ï¡¢¡Ö½÷À¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëFEMME¤È¡ÖÊÑ²½¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëMUE¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£¼«Ê¬¤ò°¦¤·»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡¢½÷À¤ÏÈþ¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡Ò¥Õ¥¡¥ß¥å¡Ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚLIPS¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹LIPS¡£¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥Á¥³¥ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¤äÈþÍÆ¡¦°åÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç²È´Æ½¤¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚFEMMUE ¼è°·Å¹ÊÞ¡Û
FEMMUE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·¸ø¼°¥¹¥È¥¢
Cosme Kitchen Á´Å¹¡¢Biople Á´Å¹¡¢µÚ¤Ó³ÆWEB¥¹¥È¥¢
@cosme TOKYO¡¢¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥¢¥Ý¥»¥«¥êー¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡¢¶äºÂ¥í¥Õ¥È¡¢Amazon¡¢LINE¥®¥Õ¥È¡¢ZOZOCOSME
¢¨°ìÉô¼è°·¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
