¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¡¡ÈþÇò*¹½¸Ãæ¥Þ¥¹¥¯

¡¡¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ´Ìô¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ¹°°ì °Ê²¼¡¢Á´Ìô¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÈ©¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*³¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤ÇÈþÇò*¹½¸Ãæ¥±¥¢¡ªÌôÍÑ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯
¡¡¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ¤Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢½ë¤¯Ä¹¤¤²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¤ÈÈþÇò*¹¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü20¼ïÎà¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬*⁵ÇÛ¹ç
¡¡¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¥·¥êー¥º¶¦ÄÌÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬Å·Á³¥»¥é¥ß¥É¤ä¡¢È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²K¤È¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤ËÊÝ¤ÄÀ®Ê¬*⁴¤ò£³¼ïÎàÇÛ¹ç¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»ÀÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥·¥å¥¬ー¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬*⁴¤ä¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¢¥¨¥¥¹¡¢¥Ó¥ïÍÕ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬*⁴¤Ê¤É¡¢20¼ïÎà¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬*⁵¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤êÉÕ¤
¡¡Ìë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìÈÕÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤È¤¸¤³¤á¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë´¥Áç¾®¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·*⁶¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤Ä¤ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎºÇ¸å¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥Õ¥íー¥é¥ë¡×¤Î¹á¤êÉÕ¤¡£µ¤Ê¬¤ä¤ï¤é¤°¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤ªÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢½¢¿²Á°¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
¡¡¹â¿»Æ©*⁷¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÈ©¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£Ì©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ì¤Ã¤Æ¤â¿²¶ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÕÃå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿Äã»É·ã½èÊý
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢À½Ìô²ñ¼Ò*²¤ÎÈ©¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄã»É·ã½èÊý¡£ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¼å»ÀÀ¡¢ÌµÃå¿§¡¢¹ÛÊªÌýÌµÅº²Ã¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞÌµÅº²Ã¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ê¥¨¥Á¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÌµÅº²Ã¡Ë¡¢¥Î¥ó¥Ñ¥é¥Ù¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ö1 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¤³¤È¡¡¡ö2 Á´Ìô¹©¶È¡¡¡ö3 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡¡¡ö4 Åº²ÃºÞ¡¡¡ö5 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¢¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬¡¡¡ö6 ¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡¡¡ö7 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¤Ì¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤ÎÌôÍÑÈþÇò*¹½¸Ãæ¥Þ¥¹¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡Û¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯
¡ÚÍÆÎÌ¡Û50£ç
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÌ¾¡ÛZYKÈþÍÆ¥¯¥êー¥àMM
¢¨£±Æü1²ó/Ìó80ÆüÊ¬
¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´Ìô¹©¶È¤Ï¡¢1955Ç¯¤«¤éÈéÉæÉÂÌô¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2001Ç¯¤ËÉÒ´¶È©¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤ÎÉÒ´¶È©ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ëー¥¸¥§¡×¤òÈ¯Çä¡£Â³¤¤¤Æ2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²È¯ÁÛ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¡×¤òÈ¯Çä¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë½èÊý¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂç¿Í¤ÎÈ©¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ëþ¤¿¤¹¡¢À½Ìô²ñ¼Ò*³¤ÎÈ©¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¸½¤ì¤ë¡¢¥Ï¥ê¤äÆ©ÌÀ´¶¤ÎÄã²¼¡¢¤¯¤¹¤ß*⁴¡¢´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿È©Çº¤ß¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬¤äÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëËà»¤¤ä³°Åª»É·ã¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.geleerich.jp/lueur/
Á´Ìô¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´Ìô¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤òÃ´¤¦¡ÖÁ´Ìô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤òÃ´¤¦¡ÖÁ´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢À½ÉÊÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÁ´ÌôÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÏÊï¤»¤º¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿°åÌôÉÊ¤òÁÏÀ¸¤·¡¢¸ú¤¤á¤òÁÏ¤ê¡¢¸ú¤¤á¤ÇÊô»Å¤¹¤ë¡×¤ÎÁÏÌôÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤ËÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊÝ·ò±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª¼è°úÅ¹ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë°åÌôÉÊ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»È¤¤Êý¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î·¼È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç´¶ËÁÌô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¥·¥êー¥º¡¢ÉÒ´¶È©ÍÑ´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡Ö¥¢¥ëー¥¸¥§¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë°åÌôÉÊ¤ÎÁÏÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ ¹æ ¡§ Á´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ËÜ ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÂçÄÍ5-6-15
Âå É½ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ¹°°ì¡¡¡¡¡¡
ÁÏ ¶È ¡§ 1950Ç¯7·î19Æü
»ö ¶È Æâ ÍÆ ¡§ °åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¡¢´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://www.zenyaku.co.jp/(https://www.zenyaku.co.jp/)¡¡