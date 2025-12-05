³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¶âÂ£Äè¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡ÖÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¶âÂ£Äè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è°ª»°ÃúÌÜ21ÈÖ19¹æ¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡£Ã£Å£Ï¡§Àî±º¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯£³·î31Æü»þÅÀ¤Î³ô¼çÍÍ¸þ¤±³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´óÉÕ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿3ÃÄÂÎ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡¡Æ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡×¡¢¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¶¨²ñ¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥á¥Ë¥³¥ó·Ý½ÑÊ¸²½µÇ°ºâÃÄ¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤ò³ô¼çÍÍ¤ËÂå¤ï¤êÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò»ö¶È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉÕÀè¤È³µÍ×
1.¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¡ÖÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡×
¡¦´óÉÕ³Û:Áí³Û1,317,500±ß¡Ê10,000±ß:110·ï¡¢2,500±ß¡§87·ï¡Ë
¡¦´óÉÕÆü:2025Ç¯12·î3Æü
¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ²ñ°÷¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥óÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡¡ÅÄÃæ±ÑÀ®¤è¤ê´óÉÕ¶â¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃÄÂÎ¾Ò²ð: ¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÉ½¸½¼Ô¡¦»×¹Í¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤Þ¤ê¤È¹¤¬¤ê¤òÌÜÅª¤Ë»²½¸¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÖÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¸¤¡¦Ç¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö»ô¤¤¤È¤²¤è¤¦¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢½ªÀ¸»ô°é¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î´ð¶â¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ°Êª°¦¸î¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³èÍÑÌÜÅª:¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î´ð¶â¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¸¤¡¦Ç¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤ä¡¢Æ°Êª°¦¸î¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ø¤Î´óÉÕ¶âÂ£Äè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.enjin01.org/news/2025/1203_doubutu-menicon2025.html
¡¦Âè9²ó¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¼øÍ¿¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.enjin01.org/news/2025/0923_doubutu-naomi9.html
2.¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¶¨²ñ
¡¦´óÉÕ³Û:Áí³Û407,500±ß¡Ê10,000±ß:19·ï¡¢2,500±ß¡§87·ï¡Ë
¡¦´óÉÕÆü:2025Ç¯11·î28Æü
¡¦ÃÄÂÎ¾Ò²ð:¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¼ã¼ê±éÁÕ²È¤Î°éÀ®¤È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤È¶¨Æ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¤Î°ì½õ¤òÃ´¤¤¡¢¿¿¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÁÕ²È¤¬º£¸å¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³èÍÑÌÜÅª:¼ã¼ê±éÁÕ²È¤Î°éÀ®¡¢³èÆ°»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://star-cla.jp/
3.¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥á¥Ë¥³¥ó·Ý½ÑÊ¸²½µÇ°ºâÃÄ
¡¦´óÉÕ³Û:Áí³Û467,500±ß¡Ê10,000±ß:25·ï¡¢2,500±ß¡§87·ï¡Ë
¡¦´óÉÕÆü:2025Ç¯11·î28Æü
¡¦ÃÄÂÎ¾Ò²ð:ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤ØÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ý½Ñ¡¢·ÝÇ½¤Î¿¶¶½¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÃÏ°è¤Î·Ý½ÑÊ¸²½¤ä¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥á¥Ë¥³¥ó·Ý½ÑÊ¸²½µÇ°ºâÃÄ¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¥Ûー¥ë¡Ê¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿ーAoi¡¢HITOMI¥Ûー¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼çºÅ¸ø±é»ö¶È¤äÂß´Û»ö¶È¤Ê¤É¡¢·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³èÍÑÌÜÅª:¸ø±×ÌÜÅª»ö¶ÈµÚ¤Ó±¿±Ä´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://meniconart.or.jp/
¢£¥á¥Ë¥³¥ó³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.menicon.co.jp/company/ir/yutai.html