ÂÔË¾¤Î¿·¿§¡ª¥·¥êー¥ºÎß·×75Ëü¸ÄÆÍÇË¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉBrighte¤Î¿Íµ¤Èþ´é´ï¡ÖELEKI BRUSH¡Ü¡×¤Ë½é¥«¥éー¡Ò¥Ô¥ó¥¯¡Ó¤¬ÅÐ¾ì
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶Àî À¿¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É Brighte¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥··¿Èþ´é´ï¡ÖELEKI BRUSH¡Ü¡Ê¥¨¥ì¥¥Ö¥é¥·¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¿·¿§¡Ò¥Ô¥ó¥¯¡Ó¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô75Ëü¸Ä*¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ°¦ÍÑ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖELEKI BRUSH¡Ü¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Î¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó1¿§Å¸³«¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤Èþ´é´ï¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¡È½é¥«¥éー¡É¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¿§¡Ò¥Ô¥ó¥¯¡Ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¿§Ä´¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤½¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢»þ´Ö¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¿´¤¬ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë°ìÂæ¤ò¡£ ¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤ÎÈþÍÆ½¬´·¤âÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÅß¡¢¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¿´Ìö¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ø¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2025Ç¯10·îËö»þÅÀ
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ELEKI BRUSH¡Ü (¥Ô¥ó¥¯)
²Á¡¡³Ê¡§49,800±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://brighte.jp/shop/products/BRT-FSB180
¥Ï¥ê»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤Ê»É·ã¤Ç¡¢¤ª´é¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ¬Èé¡¢Á´¿È¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥··¿ËüÇ½Èþ´é´ï¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥ÉEMS¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈRF¡¢¤½¤·¤ÆÀÖÀÄLED¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê»É·ã¤¬¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Æ¬Èé¡¢É½¾ð¶Ú¡¢Á´¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£Æ°ºî¤Ï¥Ü¥¿¥ó2¤Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ËÉ¿å»ÅÍÍ¤ÇÍá¼¼¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÎÇ¨¤ì¤¿È±¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£
ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡×
¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤ÎÈþÍÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È°µÅÝÅª¸ÜµÒÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«¿®¤Èµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
X¡§@brighte__jp Instagram¡§@brighte.official
Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://ai-robotics.co.jp/)¡¡
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤ÆD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÏ¢Â³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYunth(https://yunth.jp/)¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte(https://brighte.jp/)¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡×¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStraine(https://straine.jp/)¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£