¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ø¡£¡ØKIDS¡Ù¤«¤é30Ç¯--¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤Î¸½ºßÃÏ¤¬ISETAN THE SPACE¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û2³¬ ISETAN THE SPACE ¤Ë¤Æ¡¢¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡ÖSkaters¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï2011Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢1995Ç¯¤Î±Ç²è¡ØKIDS¡ÙÈ¯É½¤«¤é30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢1992～1995Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç»£±Æ¡¦¸½Áü¡¦³ÛÁõ¤µ¤ì¤¿¥¹¥±ー¥¿ー¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ä¥·¥é¥¥åー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥é¥êーËÜ¿Í¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿°ìÅÀÊª¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×ºîÉÊ¢¨¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥Ñー¥¯¤ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Ç¥¹¥±ー¥¿ーÊ¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢50ºÐ¤Ç¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ÈÆü¡¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡È¼ã¤¯¼«Í³¤Ë³ê¤ë»Ñ¡É¤ò¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¹¥±ー¥È¥·ー¥ó¤Ë¿ôÇ¯¿È¤òÃÖ¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¡ØKIDS¡ÙÀ©ºî¤Î·è°Õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤¥¹¥±ー¥¿ー¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëµ¯ÅÀ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKIDS¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡ØBULLY¡Ù¡ØWASSUP ROCKERS¡Ù¡ØKEN PARK¡Ù¤Ê¤É¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î³ëÆ£¤äÍßË¾¡¢Ìµ¹¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿É½¸½¤Î³Ë¤ò¡¢¸·Áª¤·¤¿¼Ì¿¿·²¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ISETAN THE SPACE¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë³«¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤ò·Ð¸³¤·¤¿40～50Âå¤Îµ²±¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬Åö»þ¤Î¸»Î®¤òÄ¾¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏËÜÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥ÈÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡¢ZINE¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¡¢¼Ì¿¿ºîÉÊ¤È´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Short Sleeve T-Shirt 9,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Size¡§S~XXL
Color¡§White,Black
Long Sleeve T-shirt 10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Size¡§M～XXL
Color¡§White,Black
ZINE 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Year¡§2025
Size¡§A4¡ÊW210mm¡ßH297mm¡Ë
TOTAL Pages¡§48 pages
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Skaters
°ìÈÌ²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û2³¬ ISETAN THE SPACE
¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ê¥Ã¥×ºîÉÊ¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´Ö¤äÃí°Õ»ö¹à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Larry Clark(¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯)
¥é¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯(1943Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì)¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¼Ì¿¿²È¡¢ºî²È¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥Æ¥£ー¥ó±Ç²è¡ØKIDS¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤È¼Ì¿¿½¸¡ØTULSA¡Ù¡Ê1971Ç¯¡Ë¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ç¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ISETAN THE SPACE(¥¤¥»¥¿¥ó ¥¶¡¦¥¹¥Úー¥¹)
ÉÔÊÑ¤ÈÉáÊ×¡£
¡È3less(Timeless/Genderless/Category-less)¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È³×¿·À¤ò·È¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤È¡¢»þÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Â¸³Åª¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Úー¥¹¡£
