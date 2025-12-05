¡Ú12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡ÛµþÍÕ¶ä¹Ô¡¢ºÇÂç325ËçÊõ¤¯¤¸¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÉÕÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¼è°·³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒµþÍÕ¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡¡Æ£ÅÄ¡¡¹ä¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÉÕÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸ÉÕÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢È¯Çä°ÊÍèÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ÈÌ´¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ¤¢¤¿¤ê¤Î¤ªÍÂÆþ¾å¸Â¶â³Û¤ò2¡¤000Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý³Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦2026Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ò¤ªÍÂÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²ÃÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡ÚURL¡Û
https://www.keiyobank.co.jp/individual/asset/time_deposit/takarakuji/
³ô¼°²ñ¼ÒµþÍÕ¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒµþÍÕ¶ä¹Ô
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡Æ¬¼è¡§Æ£ÅÄ¡¡¹ä
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡£±£¹£´£³Ç¯3·î
¢£ËÜÉô½êºßÃÏ¡¡¢©260-0026
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÀéÍÕ¹Á5-45
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡¡https://www.keiyobank.co.jp/