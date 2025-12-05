¸µ¼ÒÃÜ¡¢¥à¥Á¥à¥ÁÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤È¡Ú²÷´À(¥Ïー¥È)¥µ³è¡Û»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡Ø°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ ÌµÃÎ¤Ê½÷ËÁ¸±¼Ô¤È¥é¥Ö¥é¥Öº®Íá¤·¤Á¤ã¤¦¡ÙÂè1´¬ 12·î5ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅÄ ½ã¹§¡Ë¤Ï¡¢¡Ø°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ ÌµÃÎ¤Ê½÷ËÁ¸±¼Ô¤È¥é¥Ö¥é¥Öº®Íá¤·¤Á¤ã¤¦¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¹ô¡¡Ì¡²è¡§Leonat¡¡¹½À®¡§Æá°ËÌÚÃ£Ìé¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¤¢¤é¤È°ÂÎ¤¡Ë¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ ÌµÃÎ¤Ê½÷ËÁ¸±¼Ô¤È¥é¥Ö¥é¥Öº®Íá¤·¤Á¤ã¤¦¡ÙÂè1´¬ ½ñ±Æ
¡ÚÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¡Û
https://takecomic.jp/series/fe9bc3a980633
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
°ÛÀ¤³¦Å¾°Ü¤·¤¿¼ÒÃÜ¥êー¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥¹¥±¡£
Èà¤¬°ÛÀ¤³¦¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ë³Ú¤·¤à¡Ø°ÛÀ¤³¦¥µ³è¡Ù¡ª
¤·¤«¤â¥µ¥¦¥Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÁ´Íç¤Çº®Íá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤――!?
°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê"¤È¤È¤Î¤¤"¤â³Ú¤·¤à°ÛÀ¤³¦¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!
¡Ú¸«¤É¤³¤í¡Û
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê
Ä¶¤¨¤Á¤Á¤Ê8PÌ¡²è
ÉÁ¤²¼¤í¤·¼ýÏ¿
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ ÌµÃÎ¤Ê½÷ËÁ¸±¼Ô¤È¥é¥Ö¥é¥Öº®Íá¤·¤Á¤ã¤¦¡Ù1´¬ ¥«¥Ðー
°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ ÌµÃÎ¤Ê½÷ËÁ¸±¼Ô¤È¥é¥Ö¥é¥Öº®Íá¤·¤Á¤ã¤¦1
¸¶ºî¡§¹ô¡¡Ì¡²è¡§Leonat
¹½À®¡§Æá°ËÌÚÃ£Ìé¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¤¢¤é¤È°ÂÎ¤
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§B6¡¦144¥Úー¥¸
Äê²Á¡§858±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃÝ½ñË¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¡§https://www.takeshobo.co.jp/book/b10146799.html
¡Úºî²È¾ðÊó¡Û
¢§¹ô
¢£ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§ https://x.com/kugui_desuwa
¢§Leonat
¢£ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§ https://x.com/Leonat_0642
¢§Æá°ËÌÚÃ£Ìé
¢£ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§ https://x.com/tsszxzsst
¢§¤¢¤é¤È°ÂÎ¤
¢£ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§ https://x.com/AratoAsato
¢£¡ÖÃÝ¥³¥ß¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËèÆü¹¹¿·¡ª³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ª
¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡Øº£Àô¤ó²È¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥®¥ã¥ë¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤～DEEP～ ¡Ù¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://takecomic.jp/
ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X
ÃÝ¥³¥ß¡ª¡Ú¸ø¼°¡Û¡§https://x.com/takecomic_O
ÃÝ¥³¥ß¡ªÊÔ½¸Éô¡Ú¸ø¼°¡Û¡§https://x.com/takecomic_hen
¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û
Â³¤¤Ï¡ØÃÝ¥³¥ß¡ª(https://takecomic.jp/)¡Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡§https://takecomic.jp/