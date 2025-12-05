¡Ö3·î¤ÎðÈðÎ¡×¤¬É½»æ¤ÇÅÐ¾ì¡ªºÇ¿·HC2´¬¡õ¡ÖËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×ºÇ½ª15´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡ØLaLaDX¡Ù1·î¹æ12·î5Æü(¶â)È¯Çä¡ª
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò¡Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚÌ÷Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¡ØLaLaDX¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤ò12·î5Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¡ØLaLaDX¡Ù¡Ûhttps://lala.ne.jp/mag_laladx/now.php(https://lala.ne.jp/mag_laladx/now.php)
¡ØLaLaDX¡Ù26Ç¯1·î¹æ
ºÇ¿·HC14´¬¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Öµ¶¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¡ÊÀÐ¸¶¥±¥¤¥³¡Ë¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
´¬Æ¬¥«¥éー¡Öµ¶¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¡ÊÀÐ¸¶¥±¥¤¥³¡Ë
Îß·×115ËüÉôÆÍÇË!!!
²¦»Ò¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢ ¿´¤¬ÍÉ¤é¤°¥Õ¥ì¥¤¥ä¤Ï――
¢£¡ØLaLaDX¡Ù1·î¹æ¡õHC14´¬Ï¢Æ°¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥ÉÃêÁª40Ì¾ÍÍ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢É¬¤ºËÜ»ï¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹½éÈÇÂÓ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï±þÊç·ô¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
ºÇ¿·HC14´¬¤ÏÀä»¿È¯ÇäÃæ!!!
HC¡Öµ¶¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¡ÊÀÐ¸¶¥±¥¤¥³¡Ë14´¬
¡Öµ¶¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ä¡× 14´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ÀÐ¸¶¥±¥¤¥³
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592221692
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
µ¶¤ê¤ÎÃËÁõ²¦»Ò¤¬±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢µß¹ñ¤Î¾¯½÷±ÑÍºëý¡ª
²¦¤Î°Å»¦Ì¤¿ë¤ò¼õ¤±¡¢µ®Â²¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¥·¥°¥ë¥º¤Ø¤ÎÊóÉü¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹õËë¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤ÈâË¤à¥Õ¥ì¥¤¥ä¤ÏÌµ±×¤ÊÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢²¦»Ò¤È¤·¤Æ¥·¥°¥ë¥º·³¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
·è»à¤ÎÀï¤¤¤ÎÀè¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ä¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡È¤¢¤ëÁÛ¤¤¡É¤È¤Ï――
ºÇ¿·HCS2´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Ö°¦¤µ¤ì¹ÄÈÞ¤Î¤æ¤¦¤¦¤Ä¡×¡ÊÀ¶²»·½¡Ë¤¬¥«¥éー¤Ä¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤¡Ö°¦¤µ¤ì¹ÄÈÞ¤Î¤æ¤¦¤¦¤Ä¡×¡ÊÀ¶²»·½¡Ë
Õ®±Æ¤È¶¦¤Ë¶¶¤«¤éÍî¤Á ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÌÀ²â¤À¤¬!?
¢£¡ØLaLaDX¡Ù1·î¹æ¡õHCS2´¬Ï¢Æ°¡ÖÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¤ò±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢É¬¤ºËÜ»ï¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹½éÈÇÂÓ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï±þÊç·ô¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·HCS2´¬¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
HCS¡Ö°¦¤µ¤ì¹ÄÈÞ¤Î¤æ¤¦¤¦¤Ä¡×¡ÊÀ¶²»·½¡Ë2´¬
¡Ö°¦¤µ¤ì¹ÄÈÞ¤Î¤æ¤¦¤¦¤Ä¡× 2´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ À¶²»·½
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592231028
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¢£Äê²Á¡§638±ß¡ÊËÜÂÎ580±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¶ÇÄë¹ñ¤Î¹ÄÄë¡¦ÀÄÍò¤È¤½¤ÎÈÞ¡¦ÌÀ²â¤ÏÍÄÆëÀ÷Æ±»Î¡£
¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÄÍò¤ÈÌÀ²â¤Î¤â¤È¤ËÆó¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë·»Äï»Ò¡¦±êà¢¾·³¤¬¸½¤ì¡¢ÌÀ²â¤òÀï¾ì¤Ë¼Ú¤ê¼õ¤±¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£
ÌÀ²â¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¿½¤·½Ð¤ËÉâ¤Î©¤Ä¤¬¡¢µñÈÝ¤·¤Ê¤¤ÀÄÍò¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¸åµÜ¤Ç¤Ï¼¡¡¹¤ËÂç»ö·ï¤¬――!?
¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ãÁýÎÌÃæ¤ÎÍÄÆëÀ÷¥±¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¸åµÜ¥í¥Þ¥ó¥¹£²´¬¢ö
ÅÅ»Ò»¨»ï¡Ø¤¤¤Á¤ãLaLa¡ÙÂç¿Íµ¤ºî¡ª¡ÖËâË¡»È¤¤ÍÍ¤Î°¦¤·Êý¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¶Ç¡Ë¤¬¥«¥éー¤Ä¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤¡ÖËâË¡»È¤¤ÍÍ¤Î°¦¤·Êý¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¶Ç¡Ë
ßê¤á¤¯¶õ´Ö¤ÇºÇ¾åµé¤ÎÌþ¤·¤È¤È¤¤á¤¤ò――¡£
ÌµÉ½¾ð¤Ê¤³¤È¤ê¤Ï¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÀ»¤Ë°¦¤µ¤ì¡Ä¡©
¡Ú¡ØLaLaDX¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡Û
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡üÈ½·¿¡§B5È½
¡üÆÃÊÌÄê²Á¡§760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡ØLaLaDX¡Ù¤Ï¶ö¿ô·î5ÆüÈ¯Çä
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-2-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌÚÌ÷Ê¸
ÀßÎ©¡§1973Ç¯12·î1Æü
URL¡§https://www.hakusensha.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦³¨ËÜ¡¦¥¢¥×¥ê¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É